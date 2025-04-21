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苗栗薰衣草景點推薦｜葛瑞絲香草田：3～5月免費賞花必去秘境！猶如走進南法普羅旺斯

2025-04-21 16:31:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

饅頭弟

春天不賞花要幹嘛？快來一場說走就走的花海小旅行吧

今天就來推薦一個苗栗超夢幻、重點還是免費入園的賞花景點-葛瑞絲香草田

每年35月限定花期，整片薰衣草花海美到不科學，根本就是台版南法普羅旺斯

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葛瑞絲香草田在哪裡？怎麼去？

位在苗栗頭屋的葛瑞絲香草田，交通超方便，開車族直接導航就能到，附近也有停車場

不管是台中出發還是北部來玩，都超適合排進苗栗一日遊路線！

📍地址：苗栗縣頭屋鄉明德路12156

🕒開放時間：09:00–17:00(六日)09:00~16:30(週一至週五)

💰門票：免費入園（是不是很佛心😍）

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精品咖啡只要60元，就可以喝到了

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每年35月，是葛瑞絲香草田的薰衣草花海盛開季節，整片夢幻紫紫紫地毯，一走進去真的有被療癒到

現場不但香氣撲鼻，而且隨便拍照都像明信片

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不只薰衣草花海，園區裡還設有許多用心佈置的小造景，每一個角落都超好拍

怎麼拍怎麼出片、保證手機容量會爆

無論你是走文青風、韓系風、甜美風，還是親子合影留念，來這裡絕對能拍出一系列春日回憶感美照

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誰說出國才能拍美照？台版普羅旺斯就在苗栗

這裡真的有一秒到南法的錯覺，尤其在藍天白雲下，花海搭配香草田小屋，不用修圖也能直接poIG

超多網美、親子都衝一波，是今年春天超夯的苗栗賞花打卡點

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伴手禮區也是超好買的！香氛控別錯過

逛完花海、不妨走進他們的香氛伴手禮專區逛逛

現場販售的商品像是薰衣草精油、手工香皂、洗髮精沐浴乳等

全部都超有質感、價格也親民，真的會一不小心買爆

不只適合自己療癒用，也超適合帶回家當作苗栗之旅的精緻伴手禮，送朋友也很有心意

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還在煩惱春天去哪玩嗎？這裡不只免費、好拍、又超香

重點是根本不用飛南法也能擁有滿滿紫色浪漫回憶～無論是親子出遊、閨蜜約會還是情侶放閃都超適合

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