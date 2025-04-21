文章目錄 收合 波赫士領地精品咖啡館明水店環境介紹

波赫士領地精品咖啡館必點餐點

波赫士領地精品咖啡館明水店店家資訊

波赫士領地精品咖啡館明水店環境介紹

之前就去過波赫士領地精品咖啡館的昌吉店，這次來到明水店，發現他們家都有個特色就是，處在算幽靜的環境中！

尤其波赫士領地精品咖啡館明水店，位於樂群一路與明水路交叉口附近，整體的環境滿安靜不會太過吵雜～

坐在店內放眼望去，不再是馬路上車水馬龍的景象，看著街道人來人往，再看看附近的綠植，在這裡也能度過一個愜意的午後時光！

大家聽到「波赫士領地精品咖啡館」，第一想到的一定是他們家的手沖咖啡、義式咖啡，但除此之外，他們家赫赫有名的是：提拉米蘇，還有千層蛋糕

只要是甜點控來這裡吃過他們家的提拉米蘇，絕對是讚不絕口！

波赫士領地精品咖啡館的座位都滿多的，而且座位上也都很寬敞，最重要的是！這裡是完完全全寵物友善，寵物是可以落地的！

對於喜歡帶著毛孩出門，享受下午茶時光的飼主來說，波赫士領地精品咖啡館是超級適合的地方！

這裡也有一面都擺放著「德國瓷器Meissen」的咖啡杯，每一個咖啡杯看起來都相當精緻，且做工細膩，每一款咖啡杯真的都要價不斐！

來到這裡喝咖啡，也可以順便看一下做工精湛的咖啡杯，沉浸在藝術療癒氛圍中！

波赫士領地精品咖啡館必點餐點

義式茄汁燉豬膝$420

這道義式茄汁燉豬膝，一端上桌那令人食指大動的香味，就讓我們肚子開始咕嚕咕嚕叫了～

非常歐式的一道餐點，更是外面罕見的歐洲餐，運用茄汁與香料濃縮成滿滿的義式調味，肉的軟嫩度讓刀子很好切開，每一口都吃得到沾上義式醬料後的美味！

吃起來紮實卻又不柴，每一塊肉的鮮嫩度剛剛好，更保有豬肉的Q彈度～

墨西哥脆餅$285

在這裡不僅可以吃到罕見的歐式餐點，也能吃到最令人愛不釋手的墨西哥脆餅！這裡的脆餅是五辛素，脆餅內有著番茄、甜椒、青花菜、紫洋蔥、蘑菇、起司

最主要的是還有店家自製的莎莎醬！

雖然裡面有著讓我恐懼的甜椒，但因為店家製作的關係，加上有莎莎醬，大大降低了甜椒本身的椒味，也讓我超愛吃這道「墨西哥脆餅」！

吃起來口感清爽不會膩口，更不會因為多餡料的關係，使得餅體過於濕潤～

提拉米蘇$240

身為提拉米蘇的愛好者，我也被波赫士領地精品咖啡館的提拉米蘇深深吸引！份量大、給料不馬虎，這塊提拉米蘇根本是一個人餐點分量了吧？

灑滿可可粉，滿滿的馬茲卡彭、咖啡酒、VODKA等酒作成，不僅奶香味濃醇，連酒味也是相當醇厚，可以說是「大人系提拉米蘇」！

吃起來清爽不死甜，蛋糕的濕潤度恰到好處，每一口都吃得到最經典的奶香氣與酒味，馬斯卡彭與手指餅乾的比例，簡直是黃金比例！

搭配上頂級黑鷹咖啡機提取出的濃縮咖啡液，難怪在網路上搜尋提拉米蘇推薦，波赫士領地精品咖啡館絕對是榜上有名！

草莓鐵觀音千層$285

不僅提拉米蘇，連千層蛋糕也是讓人讚不絕口！在冬季推出限定的「草莓鐵觀音千層」！不少人慕名前往享用這難得的季節限定甜點！

說到他們家的千層蛋糕，絕對不輸給那幾間知名甜點的千層蛋糕，這款「草莓鐵觀音千層」是由滿滿的鐵觀音搭配多層次的千層，再加入新鮮草莓製成

每一片千層吃起來滑順口感，再撒上糖粉，真的是甜度剛剛好！內餡的奶油吃起來綿密、滑醇，每一塊都吃得到最濃醇的鐵觀音茶香～

經典拿鐵$200

用德國麥森瓷器的咖啡杯，裝著經典拿鐵，杯子的細緻做工，讓人更沉浸在品嘗咖啡的氛圍裡！

這款經典拿鐵是運用淺中焙豆子，喝起來帶著焦糖風味跟一些微微果酸喝起來比較平衡，融合濃醇的奶香氣，讓整杯咖啡喝起來口感更加順口！

草莓優格果昔$230

新鮮冷凍草莓加上無糖優格下去打，果然喝起來不會有「草莓果醬」感，一整杯都是讓人覺得清爽、清甜的感受～

如果喝咖啡會有心悸狀況，可以點他們家的優格果昔，每一口喝起來都是如此濃醇！

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