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【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024年底蘆洲新開幕早午餐 美好的一天 從特色愛心吐司開始 奶油風可愛店面

蘆洲早午餐 蘆洲新開幕早午餐
2025-04-21 16:56:00 文字：珊蒂享吃
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珊蒂享吃

珊蒂享吃

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

Ocean Eat 早餐於2024年12月中開幕，喜歡嘗鮮的我一看到可愛的奶油風店面便將它收藏在我的美食口袋名單，我們於假日9點左右去，小排隊了十分鐘，一拿到菜單便馬上被愛心造型的吐司吸引，小朋友吵著要吃，沒想到簡單的吐司竟然也能如此美味，留下美好的回憶。Ocean Eat早餐除了餐點好吃以外，對面就是蘆洲鷺江停車場，門口也有很多機車格，以蘆洲來說交通便利很重要!店內套餐取名也是很有創意讓人看了會心一笑~

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

遠遠騎過來就看到奶油風的店面，很難得有早午餐店七點就營業了~

店內無低消，但有限時90分鐘

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

店內菜單(存於店家臉書)

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

很特別的套餐名字看了就想吃~"阿嬤怕你餓"、"小一人兒童餐"、"女友要你壯"哈哈~

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

因店內客滿，我們留了簡單的資料後便在門外排隊，等了大約十分鐘就有座位了~

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

門口的玻璃我覺得好像吐司造型，整體店面配色式奶茶色配白色，很好拍照

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

店內約可容納20人

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

店內有冷氣，座位舒適，還有我最愛的咖啡店音樂

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

店家很貼心每個座位都有附置物籃

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

"用美好早餐 帶走你片刻煩惱"

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

有座位後可以畫單也可以用手機點餐，目前還沒有開放手機支付

參考google評論我們選了這三樣

2大1小吃完還蠻飽的

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

店內主打碳烤土司

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

蔥抓餅$45

蔥抓餅一上桌，蔥香立馬撲鼻而來，意外的香，不是像早餐店那種抓得鬆鬆的餅皮，而是有點嚼勁的

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

小甜心餐$125 

這個一看就知道必點吧!誰能拒絕愛心吐司和小圓鬆餅~

套餐有附飲料厚韻紅茶 已經很久沒喝到這麼優秀的紅茶了~~~

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

本來以為吐司只是能拍拍照，看起來應該乾乾的很普通，想不到它太會烤了酥脆的剛剛好，還有一點甜甜的，一點都不乾

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

和女兒一人一片剛剛好~

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

這家店最讓我佩服的就是它的澱粉類都不乾，小圓鬆餅也超好吃

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

愛心吐司拍起來真的太卡哇依了

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

 

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

爆好吃厚里肌肉蛋炭燒吐司【激推!】蛋半熟$68

來碳烤吐司店不能不試試招牌吧~

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

上菜時平平無奇，一打開半熟蛋液便滑下來，除了照顧到味蕾，也享受了一場視覺饗宴

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

材料用料實在，以碳烤吐司來說算平價了!

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

店內也有提供嬰兒座椅

只是怎麼連嬰兒座椅都這麼高顏值?!

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

店內吐司小配飾

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

店家有提供兒童餐具，碗的造型都很可愛、不同圖案，就不爆雷了

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

整體用餐下來對食物和環境很滿意，下次會想再來吃吃看其他的套餐

【新北 蘆洲】Ocean Eat 炭烤土司早午餐//2024

店家資訊

『Ocean Eat 炭烤土司 早午餐』

地址:247新北市蘆洲區民權路11號

營業時間:7:00-16:30(二~四)、7:00-13:30(五~日)、周一公休

Google評價:4.5

店家網站:https://www.facebook.com/profile.php?id=61564864802214&mibextid=ZbWKwL

環境舒適度4/5

餐點美味度5/5

CP值5/5

上餐速度5/5

方便性5/5

文章標籤
蘆洲早午餐 Ocean Eat 炭烤土司早午餐 蘆洲早餐推薦2024 蘆洲新開幕早午餐
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Ocean Eat 炭烤土司 早午餐

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place新北市蘆洲區民權路11號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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