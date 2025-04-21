東區韓式料理推薦，自從在釜山行程太滿沒吃到烤腸後，回國就一直想念至今，來！二話不說就給他約起來！擁有台北最強烤腸專門店的小班韓式烤腸在台北東區名聲可是很響亮，老闆是正宗的韓國人，店內專賣烤牛腸、豬腸、醬蟹、辣炒小章魚，道地韓式風味從2019年創立至今評價都很好，也是很多藝人的愛店，今天就來這裡感受烤腸、醬蟹的美味爆擊吧！

小班韓式烤腸｜環境

小班韓式烤腸位在熱鬧的東區巷弄內，從忠孝敦化站三號出口走過來約五分鐘，一走進店內就能感受滿滿韓國氣息，播放韓國K-POP音樂讓人立馬熱血奔騰起來，哈，真的很有在韓國餐廳用餐的氛圍

座位多以4~8人桌為主，很多上班族下班後都會約在這裡吃烤腸、小酌一杯，如果你是晚上過來建議要提前訂位比較保險喔

小班韓式烤腸｜菜單

店內主打烤牛腸、豬腸、醬蟹，在台灣很少可以吃到烤牛腸喔，小班讓你一次都很吃的到，平日中午也有午間套餐的選項，一個人就可以吃到醬蟹、牛腸鍋真的很爽啊，人數夠多的話也有多人的套餐選項，選擇非常彈性

這桶燒啤龍捲風更是聚餐必點，黃金比例的燒啤幫你調到好，嘿嘿~是不是心動了~

(未成年請勿飲酒)

小班韓式烤腸｜推薦菜色

點套餐都會提供韓式小菜，醃蘿蔔超級解膩，泡菜、海帶口感爽脆，單吃或是生菜包著吃都很不錯

你看看~滿滿一桌是不是超彭湃的，在韓國想吃的全在小班韓式烤腸一次圓夢，太滿足了~啊

豬皮

烤豬皮一定要趁熱吃，表皮烤到微微焦脆，QQ帶點紮實的咬勁越嚼越香

辣味去骨雞爪

常常在韓劇看到的去骨雞爪終於吃到啦，他的辣度很適中，偶而可以吃到一點軟骨的脆度，配上一口燒啤或是真露，實在是太對味了

真露

來吃韓式料理真露一定點起來的，小班還有福氣蟾蜍燒酒自動倒酒神器，這我還是第一次看到，自動感應裝置可以設定一次到一杯或是半杯，靠上小酒杯就自動斟滿，太可愛了，好想買一個回家喔，哈哈哈

美人果醋飲

如果不喝酒也沒關係，可以點個果醋飲開胃解膩，紅石榴口味酸酸甜甜的很爽口呢，女孩子都會喜歡

起司半半烤腸套餐

這個半半烤腸鍋一上桌就吸住我們的眼球，尤其是滿滿的起司太誘人了，烤腸的部分是辣味大腸頭跟雪花起司大腸，一旁還有年糕、韭菜點綴

起司的部分會當場用噴槍炙燒到融化，看著融化的起司瀑布口水都快滴下來了

烤腸沾著起司一起吃有夠讚，香甜滋味搭上一點韓國辣醬的鹹香，筷子真的停不下來，烤腸的Q度也很夠，咬起來不會太韌，這一鍋我們都好愛

餐部分也有附上生菜跟特製前菜，包著烤腸一起品嘗增添不同滋味

韓式手抓拳頭飯滿滿海苔+醃黃瓜就是正宗韓式吃法，抓成一球球的好入口，一口烤腸+一口飯，有夠match

今天搭配的是魚板湯，裏頭的魚板也是直接從韓國進口，整體湯頭清爽不膩口，搭配重口味的韓式料理剛剛好

小章魚牛腸蝦蝦鍋

這道蝦蝦鍋也是小班的招牌，這是源自釜山的料理，首爾地區比較少見，滿滿的小章魚、牛大腸、蝦仁搭配獨家醬汁放中間，旁邊鋪上蔬菜、韓式冬粉，大火拌炒後真的是一個香啊~

小章魚超級Q的，小班的靈魂醬汁也調的很棒，冬粉吸飽了醬汁微甜帶辣超夠味，這盤榮登我們的最愛，完全無可挑剔，吃完是會一直想念的那種

牛腸也好Q，熱熱的吃很好吃

最後還要把醬汁變出小班炒飯，加進海苔、白飯拌炒均勻，在鍋子上壓扁加熱，帶點鍋巴的口感最好吃

綜合蝦蟹

每次到韓國最期待吃醬蟹，現在不用出國，來小班就能吃的到，這一盤螃蟹有醬油、辣味兩種口味，搭配四隻醃蝦，醬蟹的蟹黃超多，愛吃醬蟹的人看到一定會瘋狂的

記得點上一碗白飯拌著吃才對味，白飯吸附蟹膏、湯汁，一口吃下肚美妙鮮味真的只有到小班品嘗後才能體會

醃蝦很新鮮，肉質也很Q甜

更奢侈的吃法就是把醬蟹肉全部擠到白飯上，醬蟹Q彈肉質彷彿在嘴裡跳動，幸福滿足的表情完全寫在臉上，哈哈

單點-烤牛腸

女神宋慧喬說過她最喜歡烤牛腸，現在來小班就能吃的到，烤牛腸裡面包含牛大腸、牛小腸、蔬菜，油脂豐富的牛腸在烤盤上滋滋作響，微焦的外皮增添酥脆口感

烤好後剪成一段段的就可以大口品嘗嚕~

牛小腸口感比較脆，牛大腸裏頭多了嫩度，兩個都要趁熱吃最好吃，這絕對是最棒的聊天下酒菜啦

搭配生菜、泡菜包著一起吃更美味

來個時下最流行的ChatGPT幫我們做的漫畫風格，是不是超可愛的，這一桌吃完真的超滿足的，小班韓式烤腸真的很道地，尤其是他的醬蟹跟烤腸都跟我們在韓國吃到的一模一樣，豬皮我們也好喜歡，喜歡韓式烤腸的朋友們一定要來小班韓式烤腸走一遭，再來個燒啤，一秒讓你以為自己在韓國啦~

店家/景點資訊

小班韓式烤腸-敦化店/東區美食推薦/附近美食推薦/韓式料理推薦

評分： / 4.2

地址：106台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄6號1F( 忠孝敦化捷運站3號出口 )

營業時間

星期一: 12:00 – 15:00, 17:00 – 22:00,

星期二: 12:00 – 15:00, 17:00 – 22:00,

星期三: 12:00 – 15:00, 17:00 – 22:00,

星期四: 12:00 – 15:00, 17:00 – 22:00,

星期五: 12:00 – 15:00, 17:00 – 23:00,

星期六: 12:00 – 15:00, 17:00 – 23:00,

星期日: 12:00 – 15:00, 17:00 – 22:00

星期一: 12:00 – 15:00, 17:00 – 22:00, 星期二: 12:00 – 15:00, 17:00 – 22:00, 星期三: 12:00 – 15:00, 17:00 – 22:00, 星期四: 12:00 – 15:00, 17:00 – 22:00, 星期五: 12:00 – 15:00, 17:00 – 23:00, 星期六: 12:00 – 15:00, 17:00 – 23:00, 星期日: 12:00 – 15:00, 17:00 – 22:00 FB

預約資訊： 只接受LINE訂位 https://lin.ee/rlNlZK0

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