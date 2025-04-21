三聲買 輕鬆上菜餐桌料理

團購優惠： 馬上搶購 9 優惠

跟我一樣喜歡在家快狠準的輕鬆搞定自己的飢腸轆轆，又不想隨便吃吃對不起自己味蕾的朋友，

現在準備來一波冷凍美食的團購優惠了，只要從這裡下單結帳，全部品項通通直接打9折，

有需要的朋友趕快趁這個機會囤起來，

尤其是家裡有小朋友，要準備點心或便當，自己或和另一半晚上一起的追劇美食宵夜，

通通可以在這一次的團購優惠裡面準備起來

先來看這個早餐和點心時間很好用的濃芋起司饅頭和雙重乳酪芋頭卷

這個一包裡面有六顆~

中間可以看到許多乳酪塊的就是雙重乳酪芋頭卷，兩款在蒸過後，

都擁有起司滿溢的精采畫面，可以吃到細嫩的芋頭塊穿梭其中，淡淡的起司鹹味，讓人一口接一口

喜歡起司的朋友，千萬別錯過了~

我覺得拿去煎炸再撒點胡椒鹽，也很好吃。

也可以試試看在上面撒上焗烤起司進烤箱烤，感覺又是另一種層次的美味再升級~

接下來這個也是很適合在早餐和點心時間出現的經典鍋餅，一包裡面有三片。

特別喜歡他咬起來帶點胡椒的香辣刺激，完全不用再額外調味就很好吃。

外皮香酥，內裡多汁，這個尺寸下午茶或消夜來一片剛剛好~

底部閃閃動人的那個不是油，是裡面的青蔥滲出來的湯汁，煎起來很香。

看到這個一口蒜味米香腸，我就想起夜市裡的香腸炒米腸，

勾起了我的夜市回憶，於是我也在家做了一個屬於我自己的版本。

我在底部鋪了一些撕成小片的福山萵苣，利用沙拉的概念，去承接米香腸本身的油汁，

這樣一來，福山萵苣不需要再額外調味，又能平衡油膩的感覺，還能趁機攝取蔬菜，一舉數得。

可以看到這個米香腸，他裡面就是有香腸穿插其中的，其實他本身就很有味道，很好吃，

所以我只有撒點胡椒粉和青花椒香辣粉提味。

做起來也是一道沒什麼門檻的料理，就是把食材全部丟進去翻炒而已。



先把米香腸和豬血糕有耐心的面面香煎好，再下蔬菜的部分，

因為手邊沒有九層塔，所以只放了洋蔥圈圈，

米香腸裡面的香腸和洋蔥讓整體帶點甜甜的滋味，非常討喜。

任何灌腸類的，最怕就是吃到可怕的腸衣，像橡皮一樣嚼不爛，都不知道那是用什麼東西做的。

但是這個米香腸的腸衣，是可以輕鬆咬開的，裡面的糯米也不會很硬，

是粒粒分明偏軟一點點的口感，咬起來很有空氣感，

不會像有的塞的過於結實，米和米硬擠在一起，吃不出米粒的鬆弛，變得過於堅硬那種銅牆鐵壁的感覺。

做完這道菜就是，我覺得他比我想像中好吃太多了，然後這一盤很快就被我吃個精光，

加辣椒下去一起炒應該也是非常開胃的下酒菜，真的好喜歡。



消夜來一盤，能滿足對夜市的嘴饞又有飽足感

最經典的懷舊鐵路滷排來了~

這一包裡面有三片，如果你們是一家三口要吃，一次一包剛剛好。

不管你是要當成正餐主菜上桌，還是要帶便當都很方便，輕鬆覆熱就可以開吃

隨便擺盤都可以美美的

一口咬下讓人想瘋狂猛扒飯的經典好滋味

追劇絕對不能少的就是辣個雞翅了，一袋有1000g，絕對夠你啃食

辣辣的實在是太涮嘴了，讓人不自覺的吮指回味，感覺這一盤不是要開個汽水就是要開個啤酒才行，哈。

喜歡暖心湯品的朋友，他們家也有好多款可以選擇，我這次入手的是其中兩款

人見人愛的剝皮辣椒雞湯，裡面有大大的薑片和毫不吝嗇的剝皮辣椒本人，

在薑片和剝皮辣椒不同風味的雙重辣感刺激下，微微的辣度好開味，

肉肉也給的很多，晚上熱完直接喝好喝，也可以泡上晚餐沒吃完的米飯，

直接變成湯泡飯，簡直是人間美味

肉肉也超嫩的，好愛~

另一款也是很普遍級的香菇雞湯~

單喝好喝，也可以像我這樣加入冬粉，再加點米酒和水，一起進電鍋或微波覆熱，

當然你要直接開煮也可以，也可以再自己加料。

覆熱完超香的，我完全沒有再自己加料，他裡面的料就是這麼多

看看這個肉量，真的很讓人滿意~

他的香菇很飽滿，咬起來很多汁

吸飽了美味精華的冬粉，你說怎麼能不對他咻咻咻呢?

晚上吃上一碗，就是幸福的滋味

他們家還有很多好料可以選喔，進去逛逛還有團購優惠，全部都打包一下吧

只要從這裡下單結帳，全部品項通通直接打9折喔~

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