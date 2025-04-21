經常有朋友問我 : 「去日本有沒有省錢的妙方 」?
日本雖然整體的物價高，但其實有不少省錢的撇步.....
在你賞櫻、追楓、戲雪、衝景點時，想要吃好又省荷包，日本的超市一定要認識它(注意是超市不是超商) 。
一趟7天、10天自由行，三餐加上宵夜、平時的飲料、零食、蔬果攝取等，算下來也是一筆不小的開銷，
而日本連鎖超市中最物美價廉的就是"業務超市"，請記住"業務超市"這四個字 ! 看完這篇一定要列入你往後訪日的行程唷 !
今天就以和歌山縣的【業務スーパー海南店】做個簡單介紹 。
台灣的超市可能較難和三餐連結在一起，但業務超市就算是正餐時段都值得來這兒覓食.....
不少日本餐廳賣的這裡都吃得到，而且價格直接打對折以上，
看這些定食、便當菜色超澎湃，價格也是美呆了 !
厚切生魚握壽司8貫498日幣 ! 換算當時的匯率平均一貫才16元台幣 !
而且新鮮呵呷，老婆一人就能吃掉一整盒 。
可樂餅、炸雞、燒鳥是一定要買的 !
雖然不如市面上現炸來得熱呼呼，但保有酥脆，口感味道也很讚 !
架上的泡麵包羅萬象，老婆看到最愛的辛拉麵.....驚呼只要88円 !
5入的大包裝價格更吸引人，包裝也太誘人了吧 ! 好想都給它來一包嚐嚐 !
冰品、甜點、零食也是讓人看了都想拿，
上圖兩款蛋糕是咱們覺得最好吃的，難怪看到一位大叔直接把整箱扛走.....
宵夜的啤酒、平常跑景點的飲料當然是備貨重點，價格也是在日本看過最低的
豬肉、雞肉、魚肉、牛肉種類豐富、樣樣齊全，也是物超所值 !
最厲害的是這個 ! 沒錯.....和牛 ! 看油花紋理A5等級無誤 。
369公克才賣1980日幣 ! 若是在台灣這369公克可就是1980台幣惹 !!
台灣近期也開放日本和牛進口，但價位上卻很有距離感 !
直接帶了3包回飯店煮小火鍋 !
咖哩、微波食品也不缺席，種類多、口味多元，價位也相當親民 。
咱們每每來日本基本上就是養肥之旅，but肆無忌憚大吃同時，補充蔬果是很重要滴.....
況且這樣誘人的價格....一大顆青森蘋果才168円 ! 搬搬搬 !!
總之，每次來就像這樣2大籃回飯店XD !
所謂的"業務超市"其實原本是專門供給餐廳所需，因為量大而價格也很便宜，
之後也開放給一般民眾採購，所以大叔有個習慣，找飯店時會優先考慮有業務超市的區塊，
幾天行程下來除了滿足日常所需也減少了荷包消耗，
尤其是和牛，我們習慣帶個小鍋爐，到日本就能煮火鍋大涮A5嘍(想到自己都會笑) !
若是鎖定熟食得早點去喔，晚上8點打烊，6點已所剩無幾 。
對咱們來說逛業務超市是一種樂趣，它的規模比台灣的超市大，但比量飯店小，
好逛、好買、很輕鬆，設有免費停車場自駕很方便 。
以上是在業務スーパー海南店簡單的圖文說明，給有興趣的朋友參考 。
檢視地圖 : 業務スーパー海南店
營業時間 : 通常09:00~20:00，各分店有所不同