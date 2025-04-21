經常有朋友問我 : 「去日本有沒有省錢的妙方 」?

日本雖然整體的物價高，但其實有不少省錢的撇步.....

在你賞櫻、追楓、戲雪、衝景點時，想要吃好又省荷包，日本的超市一定要認識它(注意是超市不是超商) 。

一趟7天、10天自由行，三餐加上宵夜、平時的飲料、零食、蔬果攝取等，算下來也是一筆不小的開銷，

而日本連鎖超市中最物美價廉的就是"業務超市"，請記住"業務超市"這四個字 ! 看完這篇一定要列入你往後訪日的行程唷 !

今天就以 和歌山縣 的【業務スーパー海南店】做個簡單介紹 。

台灣的超市可能較難和三餐連結在一起，但業務超市就算是正餐時段都值得來這兒覓食.....

不少日本餐廳賣的這裡都吃得到，而且價格直接打對折以上，

看這些定食、便當菜色超澎湃，價格也是美呆了 !

厚切生魚握壽司8貫498日幣 ! 換算當時的匯率平均一貫才16元台幣 !

而且新鮮呵呷，老婆一人就能吃掉一整盒 。

可樂餅、炸雞、燒鳥是一定要買的 !

雖然不如市面上現炸來得熱呼呼，但保有酥脆，口感味道也很讚 !

架上的泡麵包羅萬象，老婆看到最愛的辛拉麵.....驚呼只要88円 !

5入的大包裝價格更吸引人，包裝也太誘人了吧 ! 好想都給它來一包嚐嚐 !

冰品、甜點、零食也是讓人看了都想拿，

上圖兩款蛋糕是咱們覺得最好吃的，難怪看到一位大叔直接把整箱扛走.....

宵夜的啤酒、平常跑景點的飲料當然是備貨重點，價格也是在日本看過最低的

豬肉、雞肉、魚肉、牛肉種類豐富、樣樣齊全，也是物超所值 !

最厲害的是這個 ! 沒錯.....和牛 ! 看油花紋理A5等級無誤 。

369公克才賣1980日幣 ! 若是在台灣這369公克可就是1980台幣惹 !!

台灣近期也開放日本和牛進口，但價位上卻很有距離感 !

直接帶了3包回飯店煮小火鍋 !

咖哩、微波食品也不缺席，種類多、口味多元，價位也相當親民 。

咱們每每來日本基本上就是養肥之旅，but肆無忌憚大吃同時，補充蔬果是很重要滴.....

況且這樣誘人的價格....一大顆青森蘋果才168円 ! 搬搬搬 !!

總之，每次來就像這樣2大籃回飯店XD !

所謂的"業務超市"其實原本是專門供給餐廳所需，因為量大而價格也很便宜，

之後也開放給一般民眾採購，所以大叔有個習慣，找飯店時會優先考慮有業務超市的區塊，

幾天行程下來除了滿足日常所需也減少了荷包消耗，

尤其是和牛，我們習慣帶個小鍋爐，到日本就能煮火鍋大涮A5嘍(想到自己都會笑) !

若是鎖定熟食得早點去喔，晚上8點打烊，6點已所剩無幾 。

對咱們來說逛業務超市是一種樂趣，它的規模比台灣的超市大，但比量飯店小，

好逛、好買、很輕鬆，設有免費停車場自駕很方便 。

以上是在業務スーパー海南店簡單的圖文說明，給有興趣的朋友參考 。

檢視地圖 : 業務スーパー海南店

營業時間 : 通常09:00~20:00，各分店有所不同

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