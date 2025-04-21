冬天最怕濕冷，衣服洗後很難乾！特別是在這個後疫情時代，更需要蒸氣抗菌清洗功能，幫助你除蟎抑菌，深度清潔衣物！奇美智能滾筒洗衣機 WS-V139WD，不只可以除蟎、蒸氣抗菌，還有一小時快速洗脫烘 、烘乾、嬰兒衣物、柔洗、襯衫、羽絨洗、槽洗淨等15項全自動洗衣行程，滿足清洗各種衣物需求。除此~還可以自行客製個人習慣清洗行程存入記憶，讓你每天都有清淨衣物。另外還有金級省水認證、衣物柔鬆行程，不僅省水，衣服洗後不打結，鬆鬆軟軟穿起來好舒服！

CHIMEI奇美智能滾筒洗衣機 WS-V139WD

自從N年前購買洗脫烘洗衣機後就再也回不去了，雖然不是每次洗衣一定要烘乾，但是遇到下雨，或是濕冷天氣時，CHIMEI奇美智能滾筒洗衣機一定是你居家必備！

商品規格

額定消耗電功率( 洗衣/ 脫水) : 1350W(1000W/1300W)

外型尺寸( 寬X 深X 高) : 600664857mm

製品重量 : 78kg

最大洗衣量( 乾燥衣物) : 13kg

標準使用水量 : 104L

水壓 : 0.03MPa~0.8MPa(0.3kgf/cm2~8kgf/cm2)

領先業界 全方位保固服務 : 1年全機保固，3年電子機板、軸受運轉組，5年馬達保固。

延伸閱讀 : https://ihappyday.tw/blog/post/chimei-ws-v139wd

雖說不是第一次購買洗脫烘洗衣機，但上次購買已多年前，對於使用洗脫烘洗衣機注意事項，Hank媽可以說是忘了乾乾淨淨，所幸CHIMEI奇美的安裝師傅不僅安裝十分細心，使用水平儀檢測洗衣機是否有安裝好，還講解注意事項。洗脫烘洗衣機因脫水轉速問題，需放置在平穩的地板上，並且要水平校正。因此洗衣機底下絕對不能有任何物品，包含戶外塑木地板，因此我們家原先放在洗衣機底下的塑木地板要先拿掉。

這部份很重要，洗脫烘洗衣機水平只要跑掉便容易故障，而且洗衣機如果有維修，維修員看到洗衣機底下有塑木地板，則不在保固範圍內喔。

CHIMEI奇美智能滾筒洗衣機位置調整好，以水平儀校正完成後，便已完成安裝。

CHIMEI奇美智能滾筒洗衣機水平抓好就不能移動他，如果非要移動，CHIMEI奇美還附送一支原廠板手，讓你可以調整4隻腳的高度，讓洗衣機更平穩。

外型 機身寬度僅60CM窄身

CHIMEI奇美智能滾筒洗衣機也太好看了，剛拆箱就好喜歡。

純白色窄身設計，簡潔時尚，還能解決居家空間問題。

機身寬度僅60CM，讓你最大化使用空間，小陽台也放得下。

操控介面

CHIMEI奇美智能滾筒洗衣機操控介面以旋鈕、中文字幕，搭配觸控式面板，操作非常簡單，只要挑選洗衣模式後，再按啟動鍵，一鍵即可完成洗衣，老人家也會操作喔。

洗滌劑盒

洗滌劑盒分3格，分別放置洗衣精、柔軟精，如果有洗衣球、洗衣片，建議直接丟入水槽即可。

左邊是洗衣精、中間是柔軟精，最右邊是進水水流緩衝槽，勿放置任何洗劑物品。

洗衣精使用低泡配方，如果是不易溶解的洗衣粉、洗衣皂，或是濃縮型洗衣精，需溶解或稀釋後才能倒入。也不能使用過量洗衣精，以免產生過多泡沫，殘留在門封處、衣服上，影響洗滌效果。

大容量 洗衣13公斤、乾衣9公斤

洗衣內桶採不鏽鋼設計，60CM寬度機身，可以洗13公斤的衣服，烘乾衣服9公斤，容量非常大，非常適合小家庭使用。

DD直驅變頻馬達

馬達採用DD直驅變頻馬達，不需要傳統皮帶來感應馬達，減少摩擦耗損以及降低運轉的噪音，達到節能省電，扭力極佳、耐用，還能洗得乾淨。

一般洗衣行程 15項全自動行程

CHIMEI奇美智能滾筒洗衣機功能非常多，有標準、快洗、蒸氣洗、除蟎、牛仔洗、髒汙、羽絨洗、槽洗淨、洗脫烘、高速洗脫烘、烘乾、嬰兒衣物、柔洗、襯衫以及清洗+脫水等15項全自動行程，適合全家大小各種衣物材質清洗。特別是高速洗脫烘，有時候前一天晚上忘記洗工作服，早上又急著出門上班，高速洗脫烘只要一個小時即可完成洗衣、烘衣，真的好方便，早上再也不用拿吹風機吹衣服了。

高速洗脫烘

棉被、毯子，也可以高速洗脫烘一個小時完成洗淨、烘乾，節省寶貴的居家好時光。

剛洗乾淨、烘乾過後的毯子，聞起來有暖烘烘的味道，好暖、好舒服喔。

高速洗脫烘模式不能一次放太多衣物，否則無法洗淨烘乾，只能少量輕汙衣物，襯衫規格不超過160g(棉含量65-85%)。

蒸氣洗

在這個後疫情時代，可以清除細菌也很重要。蒸氣洗是利用加熱水所產生的蒸汽來抗菌，不僅可以清除汙垢，還可以去除異味、深度清潔除蟎抑菌，而且不傷衣物，非常適合清洗貼身衣物、嬰兒衣物、高衛生清潔衣物。

像是我們家養貓，衣服難免沾上貓毛，還會殘留動物身上難聞的味道。

使用蒸氣洗可以去除異味、深度清潔除蟎抑菌，可以洗得更乾淨了。

是不是乾淨好多，貓毛也不明顯了。

除蟎

大白熊是女兒從小陪到大的大玩偶，因為陪著一起睡覺，會有頭髮的油垢與汙垢，而且長期放在床上，也會有塵蟎的產生，Hank媽使用除蟎功能，以高溫洗滌來消滅蟎蟲。

逆看看，這麼大隻的大玩偶，也塞得下。

大玩偶高溫洗滌後，塵蟎什麼的輕輕鬆鬆洗淨，可以安心陪伴小朋友入睡了。

洗衣模式以智慧偵測衣物重量，每次洗衣所需水量與時間也會不同，省水又省時。

除蟎是高溫洗滌，除了標準自動化設定，也可手動設定，水溫可調整60度~80度，脫水轉速可調整0~1400。不想手動設定，一鍵就可完成出廠設定，水溫60度、脫水轉速800。

進階洗衣行程

針對不同洗衣模式調整水溫，脫水轉速、洗清(回)、浸泡、預約、烘衣或是鬆衣行程，再按下啟動鍵即可。

個人化洗衣模式也可以自行客製存入記憶，可省去每次重置的麻煩，人性化設置讓操作更便利。

鬆衣

鬆衣模式可增加衣物抖散過程，讓衣服鬆軟不打結。

童鎖、門鎖

長按水溫鍵3秒，可設定童鎖功能，洗完衣服後還須按解除，門才能打開喔。

這一點設定非常人性化，國外太多小朋友誤觸被關在洗衣機裡的例子太多了。

烘乾

衣服也可以直接設定烘乾，可省去曬衣時間。

烘乾是採冷凝式乾衣技術，相較於排氣型乾衣，冷凝式較無濕氣排放於環境，無濕氣，空氣品質也比較好，住起來更舒適。

槽洗淨

還有內建槽洗淨模式，自動化清潔保養不鏽鋼內桶，可避免衣服二次汙染。

不同衣物對應不同水溫，像是毛衣水溫過高會縮水，建議不要使用高水溫，或是烘乾模式洗滌。

友善介面，目前洗衣已經進行到哪一個階段，皆一目了然。

金級省水標章

CHIMEI奇美智能滾筒洗衣機還有金級省水標章，依照衣物重量搭配洗衣水量，讓你每次洗衣服好省水。

每次洗衣完成後，封門上殘留水珠、棉絮，都要擦拭乾淨。每次洗衣後每次擦拭，這樣比較不易發霉、發臭，保養洗衣機壽命更持久喔。

排水濾網

洗衣機底下有洗衣機排水濾網，集結洗衣後殘留棉絮雜質、汙水，大約3個月左右清一次，清潔更輕鬆。

排水管打開後一定要鎖緊，否則一邊洗衣會一邊漏水唷。

另外排水採下排水系統，洗衣時非常安靜，深夜洗衣也不怕吵到家人以及鄰居安寧。

在這後疫情時代，清潔更是重要，在外面忙碌一天，帶回家不少細菌，有了CHIMEI奇美智能滾筒洗衣機，通通洗乾淨，除蟎抑菌，清潔又舒服。

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