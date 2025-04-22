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竹北-厝米・東門米粉攤✔一碗不簡單的米粉湯✔料好實在 但不便宜

竹北小吃推薦 厝米 厝米・東門米粉攤 東門米粉攤 more
2025-04-22 10:00:00 文字：米陸愛享樂
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米陸愛享樂

米陸愛享樂

竹北-厝米・東門米粉攤

米粉湯也可以很不一樣

新竹東門米粉湯位於東門市場內，那裏可是美食一級戰區

而東門米粉湯不遑多讓在東門市場內有一席之地為超人氣美食、廣受好評，

Mickey也是聽挑嘴友人推薦…但有些遠竹北-厝米・東門米粉攤✔一碗不簡單的米粉湯✔料好實在 但不便~

還好東門米粉湯在竹北有分店 -「厝米東門米粉攤」，

厝米東門米粉除了有好吃的粗米粉之外、還有來厝米必吃 - 看得到蝦肉的「蝦滑」

口感上是蝦肉蝦漿較偏軟…小孩好喜歡，

若不愛吃粗米粉這裏也點得到蝦滑拌麵、黃金豬排飯

米粉湯還有其他口味:小卷、鱸魚、松阪豬，而米粉湯內的芋頭也好好吃被燉的鬆軟

店內有提供滿滿氣泡的氣泡水喔

(此篇食記為手機拍攝記錄)

竹北-蘑菇城堡遊戲公園(公兒30公園)記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

   ▀ ▀ ▀   目錄    ▀ ▀ ▀

▪  厝米・東門米粉攤

▪  店內環境

▪  菜單

  食記介紹

  餐廰資訊

竹北-厝米・東門米粉攤

  厝米・東門米粉攤

新竹東門米粉攤的全新品牌。招牌『芋頭米粉』傳承自創辦人擔任主廚時的手路菜，以大菜小做創新方式，結合小吃升級手藝，

將多年扎實功力濃縮於碗裡。品牌名近似『趣味』台語，希望在被瑣事淹沒的日常裡，藉由美食讓生活更促咪一點。

取自厝米官方臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551816995329

 

竹北-厝米・東門米粉攤

店休日期請看官方公告

 

竹北-厝米・東門米粉攤

店內環境

店裏以兩人桌為主，可以合併為四人或是六人

需要置物籃的可以請店家提供

 

竹北-厝米・東門米粉攤

 

竹北-厝米・東門米粉攤

 

竹北-厝米・東門米粉攤

店內的磁磚牆、圖片有種懷舊風情感

 

竹北-厝米・東門米粉攤

櫃檯

 

竹北-厝米・東門米粉攤

內用、外帶、預定都需要排隊結帳

如果你有預定餐點到店內取餐時會排隊結帳取餐嗎？

常常有預定餐點乖乖排隊結帳等拿餐，突然其他人會突然插進來說他有預定餐點要取餐

有些店家會讓預約客人插隊直接結帳取餐，但有些店家就會請他們一起排隊（感覺比較好)

不如直接把遊戲規則說清楚真的比較好，要結帳請排隊

 

竹北-厝米・東門米粉攤

 

竹北-厝米・東門米粉攤

醬料區

自取湯匙、筷子

有『蒜頭辣椒、辣椒醬油』以及其他調味料自取

 

竹北-厝米・東門米粉攤

這裏的飲水機提供冰涼的水與氣泡水，這氣泡水是有滿滿的氣泡喔

不會掛羊頭賣狗肉是沒有氣泡的氣泡水

 

竹北-厝米・東門米粉攤

廚房、取餐區

這取餐區很有「攤位」的感覺

 

竹北-厝米・東門米粉攤

 

竹北-厝米・東門米粉攤

菜單

呷米混、呷點麵、呻點飯、厝邊小菜、獨家手路菜、喝點湯

 

竹北-厝米・東門米粉攤

食記介紹

我們點了：芋頭蝦滑米粉湯、蝦滑拌麵、蔥油拌麵 、黃金豬排飯 

燙青菜、椒麻蝦滑、魚丸湯 、涼拌干絲

 

竹北-厝米・東門米粉攤

點好餐後 會給叫號機

餐點製做好機器會震動請客人去取餐

 

竹北-厝米・東門米粉攤

涼拌干絲  45元

味道還不錯，印象中有香油香氣

用小碟子裝不算大份，但容器小所以夾的時候容易掉到桌上竹北-厝米・東門米粉攤 

 

竹北-厝米・東門米粉攤

燙青菜     55元

 

竹北-厝米・東門米粉攤

今天的燙青菜是地瓜葉

地瓜葉與油蔥酥、醬油拌在一起，好吃

 

竹北-厝米・東門米粉攤

黃金豬排飯    150元

 

竹北-厝米・東門米粉攤

黃金豬排、木耳、花椰菜🥦、滷蛋、玉米筍

份量上以女生來說是還ok，但食量較大的男生會略顯不足

 

竹北-厝米・東門米粉攤

豬排不會有豬腥味

並且不會硬梆梆的口感，是好吃的豬排

 

竹北-厝米・東門米粉攤

魚丸湯    45元

傳統小吃的湯、裡面有油蔥、芹菜、香菜

對了，若是有不吃油蔥、芹菜、香菜、胡椒、蛋酥的點餐時請先告知店家

 

竹北-厝米・東門米粉攤

 

竹北-厝米・東門米粉攤

芋頭蝦滑米粉湯    170元

 

竹北-厝米・東門米粉攤

 

竹北-厝米・東門米粉攤

價格不算便宜，但料多好實在

好多的蝦滑和大塊軟嫩的芋頭

裡面一樣有蔥、芹菜、香菜、蛋酥

 

竹北-厝米・東門米粉攤

粗米粉吸湯汁的香氣

這裡的湯底雖然也是傳統小吃的湯底，但不會有過重的大骨湯腥味

對了買外帶時店家會把湯另外裝不用擔心買回家 米粉泡太久變軟爛。

 

竹北-厝米・東門米粉攤

椒麻蝦滑    90元

 

竹北-厝米・東門米粉攤

蝦滑口感上是蝦肉蝦漿較偏軟…並且是 看到得蝦肉的蝦滑

米粉湯、麵類的蝦滑是會吸附湯汁的味道

但想要吃重口味、有辣度、麻度的可以點椒麻蝦滑

超好吃…連鋪在下面的豆芽菜都與椒麻好搭

 

竹北-厝米・東門米粉攤

蔥油拌麵    70元

 

竹北-厝米・東門米粉攤

70元不算便宜，不過裏面有一顆滷蛋

 

竹北-厝米・東門米粉攤

蝦滑拌麵    160元

 

竹北-厝米・東門米粉攤

芋頭蝦滑米粉湯 170元 而  蝦滑拌麵160元

你會選那一個呢?!

 



厝米・東門米粉攤 不是走便宜、CP值路線

單價上偏高，但生意仍然很好、下午一點左右來還要排隊

喜歡吃米粉湯的朋友 有機會可以來試試吧

 (此篇食記為手機拍攝記錄)

 

厝米・東門米粉攤 竹北店

地址： 新竹縣竹北市成功二街142號  

電話：  03-5505890

營業時間 : 11:00-14:00，17:00-20:30

最後內用/外帶時間為營業結束前15分鐘

官方臉書：https://www.facebook.com/p/厝米東門米粉攤-61551816995329/

*相關訊息以店家公佈為主*

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厝米東門米粉攤

phone03-550589
place新竹縣竹北市成功二街142號
3.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.75
裝潢氣氛
3.75
CP值
3.75
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