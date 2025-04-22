米粉湯也可以很不一樣

新竹東門米粉湯位於東門市場內，那裏可是美食一級戰區

而東門米粉湯不遑多讓在東門市場內有一席之地為超人氣美食、廣受好評，

Mickey也是聽挑嘴友人推薦…但有些遠 ~

還好東門米粉湯在竹北有分店 -「厝米東門米粉攤」，

厝米東門米粉除了有好吃的粗米粉之外、還有來厝米必吃 - 看得到蝦肉的「蝦滑」

口感上是蝦肉蝦漿較偏軟…小孩好喜歡，

若不愛吃粗米粉這裏也點得到蝦滑拌麵、黃金豬排飯

米粉湯還有其他口味:小卷、鱸魚、松阪豬，而米粉湯內的芋頭也好好吃被燉的鬆軟

店內有提供滿滿氣泡的氣泡水喔

(此篇食記為手機拍攝記錄)

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厝米・東門米粉攤

新竹東門米粉攤的全新品牌。招牌『芋頭米粉』傳承自創辦人擔任主廚時的手路菜，以大菜小做創新方式，結合小吃升級手藝，

將多年扎實功力濃縮於碗裡。品牌名近似『趣味』台語，希望在被瑣事淹沒的日常裡，藉由美食讓生活更促咪一點。

取自厝米官方臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551816995329

店休日期請看官方公告

店內環境

店裏以兩人桌為主，可以合併為四人或是六人

需要置物籃的可以請店家提供

店內的磁磚牆、圖片有種懷舊風情感

櫃檯

內用、外帶、預定都需要排隊結帳

如果你有預定餐點到店內取餐時會排隊結帳取餐嗎？

常常有預定餐點乖乖排隊結帳等拿餐，突然其他人會突然插進來說他有預定餐點要取餐

有些店家會讓預約客人插隊直接結帳取餐，但有些店家就會請他們一起排隊（感覺比較好)

不如直接把遊戲規則說清楚真的比較好，要結帳請排隊

醬料區

自取湯匙、筷子

有『蒜頭辣椒、辣椒醬油』以及其他調味料自取

這裏的飲水機提供冰涼的水與氣泡水，這氣泡水是有滿滿的氣泡喔

不會掛羊頭賣狗肉是沒有氣泡的氣泡水

廚房、取餐區

這取餐區很有「攤位」的感覺

菜單

呷米混、呷點麵、呻點飯、厝邊小菜、獨家手路菜、喝點湯

食記介紹

我們點了：芋頭蝦滑米粉湯、蝦滑拌麵、蔥油拌麵 、黃金豬排飯

燙青菜、椒麻蝦滑、魚丸湯 、涼拌干絲

點好餐後 會給叫號機

餐點製做好機器會震動請客人去取餐

涼拌干絲 45元

味道還不錯，印象中有香油香氣

用小碟子裝不算大份，但容器小所以夾的時候容易掉到桌上

燙青菜 55元

今天的燙青菜是地瓜葉

地瓜葉與油蔥酥、醬油拌在一起，好吃

黃金豬排飯 150元

黃金豬排、木耳、花椰菜🥦、滷蛋、玉米筍

份量上以女生來說是還ok，但食量較大的男生會略顯不足

豬排不會有豬腥味

並且不會硬梆梆的口感，是好吃的豬排

魚丸湯 45元

傳統小吃的湯、裡面有油蔥、芹菜、香菜

對了，若是有不吃油蔥、芹菜、香菜、胡椒、蛋酥的點餐時請先告知店家

芋頭蝦滑米粉湯 170元

價格不算便宜，但料多好實在

好多的蝦滑和大塊軟嫩的芋頭

裡面一樣有蔥、芹菜、香菜、蛋酥

粗米粉吸湯汁的香氣

這裡的湯底雖然也是傳統小吃的湯底，但不會有過重的大骨湯腥味

對了買外帶時店家會把湯另外裝不用擔心買回家 米粉泡太久變軟爛。

椒麻蝦滑 90元

蝦滑口感上是蝦肉蝦漿較偏軟…並且是 看到得蝦肉的蝦滑

米粉湯、麵類的蝦滑是會吸附湯汁的味道

但想要吃重口味、有辣度、麻度的可以點椒麻蝦滑

超好吃…連鋪在下面的豆芽菜都與椒麻好搭

蔥油拌麵 70元

70元不算便宜，不過裏面有一顆滷蛋

蝦滑拌麵 160元

芋頭蝦滑米粉湯 170元 而 蝦滑拌麵160元

你會選那一個呢?!





厝米・東門米粉攤 不是走便宜、CP值路線

單價上偏高，但生意仍然很好、下午一點左右來還要排隊

喜歡吃米粉湯的朋友 有機會可以來試試吧

(此篇食記為手機拍攝記錄)

厝米・東門米粉攤 竹北店 地址： 新竹縣竹北市成功二街142號 電話： 03-5505890 營業時間 : 11:00-14:00，17:00-20:30 最後內用/外帶時間為營業結束前15分鐘 官方臉書： https://www.facebook.com/p/厝米東門米粉攤-61551816995329/ *相關訊息以店家公佈為主*

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