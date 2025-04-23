哈囉各位吃貨朋友們，今天要來跟大家聊一間我超愛的店啦！身為一個超級港點控，每次想到香港的美食就忍不住流口水，雖然說最近沒辦法飛香港，但是沒關係，在中壢大江購物中心，就有一間超厲害的 檀島香港餐廳，它們可是把道地的 港式料理 完整搬來台灣了喔！說到 檀島香港餐廳，它可是赫赫有名，在香港開業超過80年，根本就是 香港茶餐廳 的始祖級人物！

這次來到 中壢大江美食，就是要好好再來回味一下它們家的招牌，像是那個有192層酥皮的蛋撻，還有其他超讚的港式點心，真的是一吃就停不下來啦！ 之前就曾經單買過它們家的蛋撻，這次終於有機會跟朋友們一起來大快朵頤一番，真的是太幸福了！

中壢茶餐廳 這麼多，為什麼我特別推薦 檀島香港餐廳 呢？

因為他們可是完整移植了香港原汁原味的招牌美食啊！ 而且店門口還弄了一個超有Fu的香港叮叮車站牌，讓你一秒感覺好像飛到了香港街頭，超級適合拍照打卡的！

本來今年有去香港的旅遊計劃，但經友人勸說香港的物價太貴而打消念頭，但是懷念香港美食的那股衝動一直壓不下來，於是來到檀島香港餐廳解饞一下。

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一走進 檀島香港餐廳，就可以感受到濃濃的香港復古風情，他們家的座位是那種高背的沙發椅，搭配木頭跟磁磚的裝潢，整個感覺很清新舒服。

牆壁上還有可愛的彩繪，畫著香港的各種特色美食跟叮叮車，真的是很有特色，讓人覺得很用心。

他們連招牌都跟叮叮車結合在一起，一看就知道是賣香港美食的。

接下來就讓大家看看 檀島香港餐廳 的菜單menu價目表吧！ 他們家的菜單做得超棒，每道菜都有圖片，看起來就讓人食指大動，所以我們就忍不住點了一大桌，想吃的通通都來一份！

現在就來跟大家介紹一下我們這次吃了哪些好料吧！

首先是這個 檀島香港餐廳 的 檀島豬扒炒飯，他們家的炒飯用的是長米，加了蛋跟蔥花一起炒，吃起來有那種鍋氣，越吃越香！ 豬扒感覺有事先醃漬過，煎炸到外皮有點微焦酥脆，裡面的肉卻還是很多汁很嫩，厚實的豬扒吃起來超級滿足！

再來是這個很特別的 檀島香港餐廳 檀島愛餡油條，一般的腸粉都是軟嫩軟嫩的，但是他們家的腸粉卻是硬挺挺的，超級吸睛！



滑嫩的腸粉裡面包著鮮蝦內餡，口感超有層次，而且我覺得比傳統的腸粉更好吃！ 外皮是很薄很滑的腸粉，裡面紮實的油條包著Q彈的蝦仁，一口咬下去，酥脆的油條發出咔滋咔滋的聲音，加上軟滑的腸粉跟鮮甜的蝦仁，那個口感真的是太豐富了，保證你一吃就會愛上！

這個 檀島香港餐廳 的 臘味蘿蔔糕 也是我每次到茶餐廳必點的！

他們家的蘿蔔糕吃起來鬆軟好入口，裡面還加了一些臘腸，增添了香氣跟鹹香味，很夠味。

還有這個 檀島香港餐廳 的 脆皮鮮蝦腐皮，他們把長方形的腐皮捲切成三角形，這樣就可以清楚看到裡面滿滿的鮮蝦。 外皮炸得超級酥脆，裡面的鮮蝦卻是Q彈又美味，真的是好好味啊！

這個 檀島香港餐廳 的 原只鮮蝦餃皇 也很讚！ 晶瑩剔透的外皮，可以清楚看到裡面飽滿的大尾鮮蝦，吃起來Q彈又鮮美，滿滿的蝦味，愛吃蝦的朋友絕對不能錯過！

接著是這個 檀島香港餐廳 的 豉汁鳳爪，一入口就骨肉分離，醬香味十足，還帶一點點微辣，啃起來Q軟又入味，超好吃！

這個 檀島香港餐廳 的 黃金鮮蝦豆腐煲 一端上來就香氣四溢！

黃澄澄的醬汁跟嫩嫩的蛋豆腐用砂鍋裝著，熱騰騰的樣子看起來就讓人忍不住想趕快吃！ 豆腐吃起來超級鮮嫩滑溜，入口即化，配上鮮嫩多汁的鮮蝦，口感很豐富，味道我覺得比想像中清淡一些。

再來是這個超奢華的 檀島香港餐廳 松露滑蛋干貝！ 光是松露的香氣就已經夠迷人了，再加上整顆飽滿的大干貝，還有充滿松露香氣的滑蛋，這一口吃下去真的是捨不得張開嘴巴啊！

這個 檀島香港餐廳 的 順德炸牛奶 也很特別！ 順德炸牛奶是廣東順德那邊的傳統美食，也是很有名的一道甜點。 他們家的炸牛奶外皮炸得很酥脆，裡面卻是綿密滑順，口感超級豐富，味道也很棒！

當然不能忘記 檀島香港餐廳 的招牌 極品蛋撻 跟 海鹽焦糖蛋撻！

他們家的極品蛋撻可是有足足192層的酥皮，咬下去的時候超級酥脆，而且完全不會油膩，中間的蛋餡軟綿細滑，奶香味不會太重，吃起來很清爽，那個蛋香真的是讓人回味無窮！ 新口味的海鹽焦糖蛋撻，甜中帶一點點鹹味，但是完全不會膩口，也是超級香超級好吃！

飲料的部分，我們點了 檀島香港餐廳 的 絲襪奶茶，醇厚的錫蘭紅茶配上經典的黑白淡奶，喝起來香滑順口，真的是很經典的港式風味。





還有這個 檀島香港餐廳 的 凍西冷檸檬茶，裡面有檸檬切片跟冰塊，配上紅茶，喝起來酸酸甜甜的很清爽。

總之，我覺得 檀島香港餐廳 的港式餐點味道不會太重，吃起來很清爽，不會有那種很膩的感覺，味蕾完全沒有負擔。 而且他們是全時段供餐的，另外還有下午茶時段，提供一些簡單的餐點可以選擇。 如果你跟我一樣想念香港美食，那就趕快來 檀島香港茶餐廳 解解饞吧！ 如果你喜歡我的文字跟照片，一樣要記得幫我按讚或追蹤喔，謝謝大家！

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檀島香港餐廳_大江店 店家資訊

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地址：桃園市中壢區中園路二段501號GBF

電話： 03 263 1861

營業時間：午餐11:00–14:00(LO13:45)，下午茶14:00~17:00(LO15:30)

晚餐週日~週四17:00–22:00/週五六/國定假日17:00–22:30(LO20:30)