哈囉大家好啊，今天要來跟大家分享一個我最近發現的 後龍美食 秘密基地啦！這間叫做 日進發糕餅小舖 的店，聽說是在地人才知道的 隱藏版雪花糕 名店喔！他們家的 雪花糕 可是那種越來越少人做的 古早味甜點，而且還是老字號，聽說吃起來會 入口即化 呢！我這個甜點控怎麼可以錯過，趕快帶大家一起來看看吧！

日進發糕餅小舖｜交通方式＆停車資訊

日進發糕餅小舖 其實有兩間店，一間在溪州，我們今天來的是後龍店，就在後龍市區的中山路上，離後龍火車站超近的，不過店面真的蠻小的，要不是那個大大的招牌，可能路過就直接忽略它了。

日進發糕餅小舖 店裡面也是小小的，除了 雪花糕 之外，也有賣一些蛋糕甜點。不過聽說最多人買的就是 雪花糕，而且他們家的蛋糕捲評價也很高喔。

日進發糕餅小舖｜雪花糕價錢、口味

來看一下 日進發糕餅小舖 的 雪花糕 價錢跟口味吧！他們家的口味蠻多的耶，看臉書上還有香蕉、紅豆、芒果、黑糖等等的口味。不過口味不是每天都有，要看當天有什麼。像今天就有牛奶跟芋泥兩種，一盒裡面有五片，都是45元。而且買十盒還送一盒喔。

日進發糕餅小舖｜牛奶雪花糕、芋泥雪花糕

可能很多人還不知道 雪花糕 是什麼吧？其實 雪花糕 可是歷史很久的點心喔，聽說可以追溯到清朝末期，最早是路邊攤的小吃，後來還進貢到宮裡面，因為軟綿綿又很清爽，所以王公貴族都很喜歡。現在除了傳統的牛奶口味，也發展出很多新的口味了。

日進發糕餅小舖 的牛奶 雪花糕 顏色是淡淡的黃色，芋泥 雪花糕 則是淺紫色，裡面還可以吃到芋頭顆粒。它們的外層都灑滿了滿滿的椰子粉，聞起來有淡淡的椰子甜香味。

日進發糕餅小舖 的 雪花糕 其實很大一塊，拿起來摸起來有點像果凍一樣軟軟QQ的。但是一放進嘴巴就整個化開了，根本不用咬，超級軟綿的啦！牛奶 雪花糕 的奶香味超級濃郁，就像以前路邊賣的炸鮮奶冰涼版，真的有夠好吃！

芋泥 雪花糕 也很厲害，因為真的可以吃到芋頭顆粒，而且芋泥本身好像還加了牛奶，所以甜味跟奶香味都很有層次。不過我自己覺得因為有芋頭顆粒的關係，化口的程度沒有像純牛奶那樣讓人驚艷，但也算是非常好吃的啦。

日進發糕餅小舖 的 雪花糕 種類其實還有很多，但口味好像不固定，時間也不固定，如果真的很想買哪個口味，建議可以先打電話去問問看現場有什麼口味可以買喔。

日進發糕餅小舖後龍店

地址：苗栗縣後龍鎮中山路8號

電話：03 773 2284

營業時間： 07:30–21:30

店家/景點資訊

店家名稱： 日進發糕餅小舖後龍店

所在地址：臺灣苗栗縣後龍鎮中山路8號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:30-21:30

店家電話：03 773 2284

評價：★★★★★ Google即時導航

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