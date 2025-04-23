2024.09.25

高雄美食【江南春】福華大飯店６樓全新裝潢.道地江浙菜！人氣預訂「掛爐一品鴨」冒煙現切超誘人│專屬包廂│新興美食

哈囉各位美食雷達啟動的吃貨們！熊編今天要來報好康啦！最近發現一家在高雄的厲害餐廳，叫做江南春，它就藏在福華大飯店的六樓，而且聽說最近才整個重新裝潢過喔！他們家主打的是超道地的江浙菜，其中那個人氣必點的掛爐一品鴨更是厲害，會在桌邊現切，還會冒煙，光聽就讓人食指大動啦！想找高雄美食又愛吃江浙菜的朋友們，這間江南春絕對要收進你的口袋名單！他們還有專屬包廂，多人聚餐也很適合喔！

高雄美食「江南春」福華大飯店６樓全新裝潢.道地江浙菜！預訂烤鴨冒煙現切超誘人

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高雄福華大飯店│飯店外觀

高雄數一數二的老字號飯店品牌，帶有許多人的旅遊回憶.

高雄福華大飯店，飯店位在七賢一路及復興一路轉角位置.

飯店地點相當熱鬧，雄偉壯麗外觀醒目，遠遠的就能看到.

福華大飯店有著地下平面停車場，開車前來相當方便！

搭乘捷運橘線到信義國小捷運站１號出口，走來１０分鐘.

飯店附近也有復興一路口及七賢國小(福華飯店)公車站牌.

高雄福華大飯店│飯店大廳

走進飯店大廳，前面就是接待櫃台。大廳的空間很寬敞，沙發也蠻舒服的，可以稍微休息一下。往右邊走，有三部電梯可以直接到達餐廳，搭電梯很快就能到六樓的江南春，還有飯店其他的餐廳跟客房樓層也都在這邊搭電梯上去。

高雄福華大飯店│６樓餐廳廊道空間

一走出電梯，就會看到溫暖色系的光線。抬頭一看，天花板上還有點點方燈，聽說是用了平溪天燈的概念來裝飾的，希望帶給客人暖心又充滿希望的感覺。我個人超喜歡這個佈置的意象，之前就很愛平溪天燈的氣氛。往前看，還有一面很像編織的藝術牆面，是用方磚瓷塊串起來的，綠色的瓷塊輕輕一碰還會移動耶！聽說這面牆在裝置的時候很費工，需要把每一塊瓷磚都拼接整齊排列，中間用串繩固定，所以不用擔心一碰就掉下來，但還是要小心不要太大力去碰喔！

高雄福華大飯店│江南春│餐廳外觀

走過那個很讚的藝術牆面，就到了江南春江浙菜餚美食餐廳，它真的就在高雄福華大飯店的六樓。光是餐廳外面的那個全新藝術牆面，就已經讓我驚喜連連了！抱著很期待的心情，總算來到有點低調的江南春餐廳門口。

高雄福華大飯店│江南春│室內環境

一走進江南春，會先經過接待櫃台。裡面的裝潢巧妙地融合了磚紅色牆面跟金黃色元素，營造出一種江浙菜系特有的高檔輝煌質感氛圍！

才剛進來，接待櫃台後面的牆面上，就藏著一幅畫著熱鬧節慶街景的畫作！畫裡面有舞龍舞獅，整個就是很歡樂的過年氣氛，很有中式傳統的節慶感。畫裡面的人物都畫得很逼真細膩，還沒開始吃飯就已經被畫作感染了熱鬧的氣氛。

正式走進餐廳裡面，整個氛圍美到讓人眼睛都亮了起來！好美的磚紅色系，把整體的設計襯托得很有奢華感，果然是花了這麼多錢重新打造的江南春。餐廳裡面擺放了可以坐十人的大桌子，也有適合三人的小桌子，可以滿足不同客人的需求。

每一張桌面上都已經擺好了各式各樣的餐具跟調味料、面紙。這次重新打造，就連餐具餐盤等等都是重新挑選的，非常用心！我超喜歡牆面上那幅大家一起圍爐聚餐的歡樂畫面！中間是用開放式的用餐圓桌，再用看起來像屏風的霧面隔板隔開，這樣既保留了客人的隱私，也讓空間看起來更寬敞。你們有沒有發現，大圓桌上面的圓形燈飾也很有巧思喔～這次的設計很有趣的是柱子之間的固定門扇，每一扇門板的背面，都是江南春超人氣料理的製作方式，用圖片跟文字很有趣地呈現出來。只是因為設計風格的關係，這些細節都藏在背面，要靠近一點才能仔細看到。你們有找到哪一道菜色呢？走過去又看到一幅全家團圓歡樂聊天的畫作，是大家一起坐著搓湯圓、做紅龜粿的樣子，原來這面畫作的後面就是廚房的出菜區，感覺很不一樣耶！

他們還特別規劃了好幾間適合團體聚餐的大包廂！不管是公司商務聚餐、節日慶生、朋友聚會等等，都很適合預訂包廂，大家可以盡情聊天，不會被打擾。

我最喜歡有大面窗戶的包廂，採光很好，側邊還有擺放沙發，吃飽後也有地方可以坐坐。不同的包廂空間，一樣都很舒服又明亮，讓人一走進去心情就很好。

最最最特別的ＶＩＰ包廂，居然隱藏在江南春入口旁邊！它是一間擁有自己廁所的獨特包廂，而且大圓桌可以容納將近二十人，霸氣的裝潢加上巨大的花燈，宴客非常有面子！側邊的柱面也用了圓弧的設計，燈飾跟福華的同心結意象互相呼應，超美的！包廂的角落也放了兩張大沙發，聚餐的時候，如果需要討論公事也能輕鬆進行。而且擁有自己專屬的洗手間，不用走到外面去喔！我覺得連這種小細節都想到了，實在是太貼心啦。我們走出江南春也會發現，福華大飯店的樓層設計也很美，通過中間的廊道，原來對面也規劃了大型會議室。

吃飽飽後，在樓層間散步也能感受到戶外庭院的綠意氛圍！大會議室可以作為會議活動場地，也能擺放大圓桌，依照客人的需求預訂。同時可以看看天花板的設計細節，採用了人人字型的栱樑，讓空間看起來更挑高，不會有壓迫感。在大會議室後方的門扇拉開，原來是直接通往江南春餐廳的，如果有餐飲需求，也能快速得到貼心的服務。

我們那天坐在江南春最後方的大圓桌上，從後面就有大面玻璃窗，可以遠眺高雄的城市景色。還沒上菜，幾個朋友就站在窗邊，看著窗外聊了幾句，也讓用餐時光增添了更多情感。

高福福華大飯店│江南春│菜單品項

他們主要就是以掛爐一品鴨為主打，搭配各式各樣的江浙菜色，還有烤鴨的新吃法。你可以選擇加購一道或兩道菜，推薦大家加購兩道會更划算喔！這次用餐也讓我們眼睛一亮的是那個大圓轉盤，它竟然可以自動旋轉耶！桌邊還送上了金萱茶，茶香很清淡優雅，喝起來回甘順口，搭配口味比較重的江浙菜剛剛好！現場也有當日精美小菜可以自由單點！像是爽脆甘甜的黃金泡菜，還有微辣軟嫩的豆乾香，都蠻好吃的。

掛爐一品鴨

千呼萬喚始出來的掛爐一品鴨，終於隆重登場啦！整隻現烤出爐的烤鴨，直接推到桌邊現切，還冒著熱騰騰的煙耶！胖嘟嘟的烤鴨看起來超級肥美，大家都忍不住拿起手機搶著拍照，真的是太狂了！烤鴨表面烤得金黃焦脆，讓人等不及要看主廚「片皮鴨」的精湛刀工了！而且啊，他們家的烤鴨還有一個特別的地方，就是每一隻現烤的明爐烤鴨，都有自己的身分編號喔！從開業以來的烤鴨數量，看著旗子上就能了解你吃的這隻烤鴨是第幾號了！噢！看著烤鴨一片一片肉片切下來，「片皮鴨」快速地連皮帶肉切成薄片，伴隨著肉汁流淌，香味四溢，真的讓人忍不住流口水啊！主廚「片皮鴨」的刀工真的非常俐落快速，看得我們驚呼連連！

熱氣伴隨著鴨肉的香味一直飄過來，肚子真的忍不住咕嚕咕嚕叫了！鴨肉的香氣真的很濃郁，現在看著「片皮鴨」的照片過程，好像又聞到了明爐烤鴨迷人的香氣～忍不住開始想下次要約什麼時候再來吃了呢！非常快速地，整隻明爐烤鴨就現片擺盤完成，均勻薄片的片皮鴨肉整齊地堆疊在盤子上，看起來超級可口，再插上旗子，美味的鴨盤就準備上桌啦！

【掛爐一品鴨】/ 蜜汁 & 鹹酥、生菜鴨鬆

江南春的招牌料理「片皮鴨」就是這盤掛爐一品鴨！主廚嚴選每隻二點五斤以上的肥鴨，遵循烤鴨古法製作，外皮烤得油亮金黃，吃起來皮脆又香，裡面的肉質卻很細嫩，肥瘦適中，一點都不會覺得油膩。搭配他們自己特調的桂花甜麵醬、香蔥盤、還有麵皮蒸籠，真的要趁熱吃，片皮鴨肉的表面超級脆，咬下去會發出咔滋咔滋的聲音～超香脆，而且一點都不油膩，沾上桂花甜麵醬，香甜濃郁的味道真的很棒！鴨肉的厚度也切得剛剛好，吃起來滑嫩多汁，滿滿的鴨肉香氣，讓人非常滿足。盤子上還附有白糖，可以沾取鴨肉一起入口，多了糖的香甜，味道變得更豐富有層次！像我這種愛吃甜食的人，鴨皮沾上白糖那種甜脆的滋味，我自己超愛的啦～鴨肉不論是直接吃還是沾醬吃，味道都很棒，會讓人忍不住一片接著一片，捨不得留給別人！旁邊還有麵皮跟青蔥，它們可是搭配烤鴨的最佳夥伴！麵皮是薄軟細嫩的口感，不是那種帶有厚度的，我自己偏愛這種麵皮，而且一片一片拿起來很好分開，就算放冷了也好拿取，不會黏在一起。

我們趕快拿起麵皮，夾取烤鴨皮肉，再放上一條香蔥，淋上特製的桂花甜麵醬，完美的片皮鴨捲就完成啦！我們捲起來的片皮鴨捲看起來好可愛又好好吃！片皮鴨肉滑嫩多汁，搭配甜甜的淋醬跟香蔥的香氣，立刻美味加一百分～

生菜鴨鬆

兩大盤生菜鴨鬆端上桌，炒鴨肉塊跟生菜盤是分開上的！看得出來他們的盤子都很精美，讓菜餚看起來更美味了～片下來的鴨肉切成小塊拌炒，肉質軟嫩香濃，飽滿的鴨肉汁香氣十足！我們吃著也覺得很下飯耶～拿著保水清脆的生菜，放上滿滿的拌炒鴨肉，一口咬下，肉香四溢，水潤十足，吃起來很清爽！

鹹酥鴨骨

切下來的鴨骨，可以任選加購料理～喜歡吃鹹酥口味的朋友，啃上鴨骨清香爽口，很推喔！鹹酥鴨骨大口啃下去，邊邊的鴨肉鹹香有味，炸得很清脆也不會太油，配上熱茶很解膩。啃起來滿嘴都是鴨肉的香氣，特別暢快。

蜜汁鴨骨

這個有點類似糖醋排骨的烹飪口感，深受我們喜愛！糖醋的醬汁油亮誘人，鴨骨邊邊的鴨肉經過蜜汁處理，甜美的滋味加上香嫩的肉質，口感略帶嚼勁，越嚼越香，吃得特別開心，大家都一致點頭說好吃！烤鴨的新吃法，可以任點加購一道或兩道，偷偷跟大家說，加購兩道的價格最划算喔！喜歡哪種吃法就隨自己的心意吧！

蔥油雞

選用低溫烹飪的方式，先把雞肉泡熟，然後再用蔥油醃漬入味，是江南春相當經典的冷盤菜色。鮮嫩的雞肉，帶著雞皮的油汁香氣，表面還灑上了香噴噴的油蔥酥！冰涼的雞肉吃起來 又Ｑ又嫩，結合油蔥酥的香氣，口感特別有層次。

雪菜魚片

市面上比較少見的雪菜料理，搭配新鮮魚片一起烹飪，很受推薦！新鮮的魚片肉質細嫩，沒有腥味，特別是表面帶有濃郁又好吃的雪菜，吃起來有著雪菜獨特的清香滋味，是一道很有創意的經典菜色。

無錫脆鱔

身為台南人，從小到大最愛吃鱔魚料理了！但是第一次吃到這種用油炸方式烹飪的無錫脆鱔。不過看看菜名也能知道它是來自無錫的，感覺像用味蕾來了一趟國際旅行～吃起來甜美又酥脆，整隻夾起來輕輕咀嚼就帶有香氣！不會太乾，牙口不好的朋友也可以試著享用喔～我自己超喜歡這道菜色，雖然說賣相乍看之下不是特別吸引人啦！

鎮江肴肉

俗稱「玉肌半醉一點紅」。一開始看到菜名，還真不知道是怎樣一道經典菜色。這道料理分成三層，呈現有點薄透的塊狀，旁邊還附上經典醬汁「鎮江醋」，聽說是國宴第一料理耶！第一層是晶瑩剔透的鹵凍，口感透明滑軟；第二層是潔白嫩嚼不油膩；第三層是肉質呈現粉紅色澤。搭配薑絲，再沾上鎮江醋那微酸的滋味，非常開胃，風味上層次分明，吃起來很清爽又有香氣！整道菜色的靈魂之一就是那個鎮江醋，真的是我第一次品嚐到呢！

寧式鱔糊

這是蘇式菜肴中非常有名的一道傳統名菜，嚴選新鮮食材，製作過程非常繁瑣耗時。製作鱔糊的鱔絲，需要現劃、現燒、現喫，一氣呵成！將像筆桿一樣粗細的鱔魚燙到六分熟，再根據鱔魚骨頭的形狀劃成絲，整體的味道是鹹中帶點微甜，搭配蔥、蒜等佐料一起拌炒，最後會在桌邊淋上熱香油，瞬間爆出香味，再拌炒細條的薑絲，滋滋聲響伴隨著香氣飄散出來，光聞就覺得可口誘人！淋上熱油的那一剎那，滋滋作響，嗆出的味道真的太香了，又是一道我第一次品嚐就深深愛上的料理！我本身就超愛吃鱔魚，所以這道立刻被我列入必嚐名單。細嫩的鱔魚經過微油爆香，伴著洋蔥的清甜香氣，味道非常豐富。這道製程繁複的經典名餚，配菜也很豐富多樣化，桌邊服務也增加了用餐的趣味性！

蟹粉豆腐煲

一道全場搶食的美味菜色！他們選用雞蛋豆腐跟鮮美的蟹肉，包裹著主廚特製的醬汁，一塊塊豆腐都帶上了金黃色的外衣，口感外酥內鬆軟。熱熱的吃，立刻就能感受到江浙經典豐厚層次的菜餚風味。一塊塊金黃酥香的豆腐，趁熱吃要小心燙口喔！表面酥香不油膩，裡面卻是細綿鬆軟，裹上特製的主廚醬汁，帶著蟹肉的鮮美香氣，大人小孩都會愛吃呢！這時候就好想來一碗白飯啊！

蔥油餅

主廚擁有非常熟練的經驗，火侯拿捏得恰到好處，放入超多的新鮮翠綠蔥花，用料真的超豪邁！他們的蔥油餅比一般的更厚實，餅皮厚Ｑ很有口感，吃得到餅皮的香氣，風味清爽，蔥香濃郁，整塊吃完都不會覺得膩口，真想再來一塊！跟平常吃到的蔥油餅口感真的不一樣，結合了餅香跟蔥香，我真心超愛～

蜜汁火腿也是江浙菜的重要識別之一。他們把蜜汁火腿跟Ｑ軟的四方餅分開裝盤，肥瘦適中的蜜汁火腿，吃起來甜甜的，驚喜的是裡面還有蓮子的口感，很豐富！層層堆疊的蜜汁火腿，看起來很有氣勢，旁邊淋的醬是主廚特製調配的桂花醬，靠近聞就能聞到淡雅香甜的花香，我超喜歡！夾上蜜汁火腿跟Ｑ綿的蓮子，再放到四方餅上，蓋起來一起入口，味蕾的感受非常豐富有層次！這樣一份也太可口了吧！記得一定要沾上桂花醬喔！

上海菜飯

這是上海很有名的經典菜色！他們選用青江菜切丁，加入金華火腿，跟白米一起悶煮，一開蓋，瞬間飄出清新的菜香，簡單卻又很誘人！米飯煮起來Ｑ彈帶有蔬菜的香氣，調味鹹香很有滋味，可以吃到火腿的鹹香，雙重風味吃起來超飽足。

東坡肉

這道經典名菜，相傳是蘇東坡以古法改良而創的。食材有豬肉，加上醬油、冰糖、紹酒等調料用小火慢慢紅燒而成。他們是一人一盅，可以獨自享用。大塊的東坡肉，還特別用線綁起來避免散開，旁邊放上豆皮一起煨煮～上桌之前再剪開線，製作過程非常繁瑣！煨煮起來醬香味濃厚，非常入味，燉肉的顏色也很漂亮喔！肥瘦相間，肥肉吃起來不油膩，入口即化，瘦肉輕輕一夾就散開了，濃醇的醬汁味道好吃到都想再來一盅！

酸菜白肉鍋

他們是用正宗的酸菜，用小火慢慢熬製而成的湯底，味道溫厚酸香，一大鍋份量十足！裡面加入了五花肉片、鮮蝦、蛤蠣、凍豆腐、蛋餃、魚丸等豐富的鍋物。用小火慢慢煮，各種肉品海鮮鍋料都吸飽了酸菜的湯汁，非常入味～入口的酸度溫和潤口，結合了食材的鮮甜滋味，特別開胃，讓人忍不住一口接一口！搭配柔滑香白的芝麻醬跟翠綠的碎末香蔥，湯頭濃郁非常好喝。輕輕一撈就能看到鍋底滿滿的料，真的是料多實在太滿足了！現場可以免費加湯一次，之後加湯就需要另外加價喔！

酒釀湯圓

酒釀湯圓吃起來Ｑ彈軟糯，帶有淡淡的甜味跟蛋香，裡面放了兩顆湯圓，包著香濃的芝麻內餡跟花生內餡。酒釀湯汁微甜香醇，入喉滑順沁香！你最愛芝麻還是花生內餡呢？

這次跟著食尚玩家來到江南春一起品嚐江浙名菜，歷時六個月全面改裝的餐廳裝潢，用最優美奢雅的風格呈現！不論是家庭用餐、家族聚餐、商務宴客、節日慶生都很適合。餐廳提供小方桌跟大圓桌，空間很舒適，快點一起來吃美味的江浙菜餚吧！宴請款待非常有面子，歡愉的氛圍，讓你感受不一樣的味蕾饗宴～

【江南春】

時間：上午11:30 – 14:00 晚上 17:30 – 21:00

電話：（07）236-2323 轉 4601

線上訂位：https://bit.ly/2UGseWS

地址：高雄市新興區七賢一路311號6樓

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