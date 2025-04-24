哈囉大家好，今天就讓身為趴趴走達人的我，來跟大家聊聊最近發現的新竹超讚新玩法啦！如果你還覺得來新竹不知道要玩什麼、吃什麼，那你就真的落伍啦！從這個九月中開始，新竹市政府超級貼心，推出了免費搭乘的新竹觀光巴士「舊城巡禮線」！聽到沒有？免費耶！就是要讓大家可以輕鬆玩遍新竹市內的各大景點，享受一整天的開心行程。不管你是想要看看充滿歷史感的古蹟，還是喜歡在充滿文化氣息的舊城區裡散散步，又或者是想大吃特吃在地美食和各種有創意的料理，保證讓你的眼睛跟嘴巴都有全新的驚喜感受喔！趕快跟著我一起來探索這座結合了傳統與現代的美麗新竹吧！

想知道怎麼搭這個超划算的新竹觀光巴士嗎？

跟你說喔，「新竹觀光巴士－舊城巡禮線」是完全免費的啦！這次我特別跑到新竹轉運站搭車，開始了這趟超輕鬆的新竹觀光巴士一日遊，接下來就讓我慢慢跟大家介紹我的行程吧！

新竹觀光巴士－舊城巡禮線營運時間

營運日期：9/14 (六)－12/31 (二) 期間假日與國定假日

頭末班車：9am – 6pm

發車間距：每 20 分鐘發車

乘車費用：免費 Free

舊城巡禮線 – 各站乘車資訊

新竹觀光巴士－舊城巡禮線路線圖

新竹觀光巴士－舊城巡禮線總共有 9 個站點，它會在市區這樣巡迴，大家可以根據自己的行程安排來搭乘喔！ 我這邊也幫大家整理好了「舊城巡禮線」所有的乘車地點、附近的景點還有合作的商家資訊，相信這個對大家來說絕對是非常實用的旅遊情報喔！

新竹火車站後站【新竹轉運站】

竹蓮街口站【竹蓮寺】

西門市場站【新竹大遠百】

都城隍廟站【城隍廟、中央市場】

市政府站【東門市場】

北大橋站

曙光女中站【遠東巨城】

東門國小站【隆恩圳、護城河】

新竹公園站【新竹公園、新竹市立動物園】

新竹觀光巴士－舊城巡禮線各站周邊景點

如果你對每個站點的景點還不是很了解，也可以直接到舊城巡禮線的活動官網上去看看，裡面有更詳細的介紹喔！

新竹觀光巴士－舊城巡禮線集章活動

假日來到新竹，除了可以搭乘免費觀光巴士輕鬆玩市區，在活動期間還有「舊城巡禮線」的「集章卡」活動可以參加喔！ 你可以拿著小卡，參考「集章地圖」到指定的「集章點位置」去蓋章收集。 等你全部的章都蓋完後，直接到「新竹車站旅客服務中心」就可以兌換活動贈送的「新竹清風隨行扇」小禮物啦！

活動日期：9/14 (六)－10/31 (四)

集章時間：以巴士營運時間、店家與景點開放時間為主

集章卡發放地點：新竹火車站旅遊服務中心、新竹觀光巴士車上

集章地點：觀光巴士、合作景點、合作店家

▲ 大家一起來參加集章活動，拿個精美的小獎品吧！

接下來就跟大家分享我這次搭新竹觀光巴士的一日遊行程啦～

新竹火車站後站 / 下竹町－南大路警察宿舍

第一站我來到的是新竹火車站後站附近的「下竹町－南大路警察宿舍」。 在 1935 年的時候，新竹火車站後站這一帶被叫做「黑金町」，那時候旁邊就是「鐵道部宿舍區」。 第二次世界大戰後，這邊改名叫「下竹里」，而這兩棟雙拼的日式宿舍就一直作為「警察宿舍」使用，一直保留到現在。 所以「下竹町」這個名字，就是結合了「黑金町」跟「下竹里」周邊的歷史文化來的。 而且跟大家說個特別的，走進「下竹町」裡面是不用脫鞋子的喔！跟一般的日式建築、日式宿舍不一樣。

▲ 超多旅客都會在這裡寫下願望掛起來，祝大家都心想事成喔

這棟宿舍在 2021 年修復好之後，就變成了一個藝文展覽空間。 我去的時候剛好遇到一位藝術家在這裡辦展覽，如果你們有興趣的話，可以進去「下竹町」參觀一下。

展覽名稱：流星在呼喚

展覽時間：2024/9/7－2024/12/1

藝術家：蔡文明

▲ 現場還有提供素描紙，讓大家可以體驗畫畫看這棟美麗的建築喔

下竹町－南大路警察宿舍 地址 Location | 新竹市東區南大路 145 號 / MAP 電話 Phone | (03) 562-3006 網站 Website | 粉絲頁 / Instagram 營業時間 Open Hours | 10am - 6pm (週一休館)

新竹火車站後站 / 下竹町－新築窟

逛完警察宿舍，斜對面就是「下竹町－新築窟」啦！ 這兩棟重新整修後的宿舍，是用不同的方式來經營的。 「新築窟」這邊是由一個蔬食料理餐廳品牌進駐的。 他們保留了下竹町宿舍的日式木造空間，把它變成一個現代的藝文生活場所，繼續經營下去。

走進「新築窟」裡面，可以感受到濃濃的日式建築氛圍。 後來我才知道，原來這間是台北很有名的餐廳「Ooh Cha Cha 自然食」開的耶！

▲ 餐廳的老闆還是個「寶可夢」迷，店裡面可以看到很多寶可夢的畫

我剛好是中午到的，逛完警察宿舍走幾步路就到「下竹窟」吃飯，時間剛剛好。 這次我跟幾個朋友點了幾道好吃的餐點，在這裡也簡單跟大家介紹一下我吃過的美食，這邊也有菜單給大家參考喔！

秘製沙爹串

這個擺盤超特別，是用竹簍裝的！每一串都有豆包跟脆脆的杏鮑菇，搭配沙爹醬，整個味道超級搭，我個人超喜歡！

不輸鰻魚飯

這個是用素食做成的鰻魚，外觀超像真的鰻魚，吃起來還有炙燒的口感，配上甜甜的醬汁真的好好吃。 你不要看下面的白飯跟配料好像不多，吃完可是會超級飽的喔！

照燒酸甜煙花脆卷

雖然看起來只是個飯捲，但是外面是用超薄的柑橘醃蘿蔔取代海苔來包米飯。 吃下去後，搭上飯上面甜甜的醬汁，整個超順口、讓人覺得很驚艷！

下竹町－新築窟 地址 Location | 新竹市東區南大路 166 號 / MAP 電話 Phone | (03) 562-3005 網站 Website | Ooh Cha Cha 自然食 / 粉絲頁 / Instagram 營業時間 Open Hours | 11.30am - 10pm (週一休館)

新竹火車站後站 / 竹塹城東門 迎曦門

吃飽喝足後，我就搭上新竹觀光巴士來到下一個新竹景點，「竹塹城東門 迎曦門」。 新竹以前叫做「竹塹」，又稱為淡水廳城。 在 1733 年的時候，由「徐治民」用莿竹圍起來做為城牆，當時有東、西、南、北四個城門，這就是竹塹建城的開始。 後來在重新測量之後，於 1827 年開始動工改建成石造城牆，整個城牆周長大約是 2752 公尺，牆高約 4.8 公尺、深度約 5.76 公尺，並且建立了四座城樓，東門叫做「迎曦門」、西門是「挹爽門」、南門是「歌薰門」、北門是「拱辰門」。 但是在日本統治時期，因為要實施都市街道改正，在 1902 年就把城牆跟城樓都拆掉了，只剩下東門「迎曦門」還在。

在迎曦門的城門前，豎立了一座石碑，主要記錄了竹塹築城的歷史。 現在城門前已經變成了一個結合傳統跟現代科技的市民廣場，附近也多了詩牆、光雕，晚上來的時候，城門還會點燈，是新竹文化的象徵地標喔！

竹塹城東門 迎曦門 地址 Location | 新竹市東區榮光里 / MAP 網站 Website | 竹塹城東門 迎曦門 營業時間 Open Daily | 24 hours

西門市場站 / 李克承博士故居

接著我來到「西門市場站」附近的「李克承博士故居」。 這棟日式建築大約是在 1943 年建好的，原本是私人住宅，用來當作交際聚會的會館。 後來就由新竹第一位醫學博士李克承作為公館使用，在他過世後，他的太太還是繼續住在這裡很久才搬走。

這棟日式建築後來被新竹市政府收回去管理，改成了「西門會館」，提供給文化界人士當作藝文聚會、活動的場所。 在 2011 年，它已經被指定為「市定古蹟」，2014 年重新整修後就委託給民間機構營運了。 為了保護古蹟，如果要進到建築裡面，需要脫掉鞋子並且穿襪子才可以進去喔！ 如果沒有帶襪子，也可以在現場跟店家買。

李克承博士故居藏在一個小巷子裡面，如果沒有特別去找，可能真的不容易發現這棟日式建築。 現在裡面已經是一間提供咖啡、茶、果汁、吐司等等下午茶的店家，進去只要點一杯飲料就可以囉。 如果客滿的話，用餐時間會有 2 個小時的限制。 這天下午我點了店裡很有名的「季節水果三明治」，當然還要配杯水果茶跟咖啡啦！

冰釀咖啡

下午茶的時間我通常都會想來杯咖啡，剛好那天很熱，就直接點了一杯「冰釀咖啡」。 搭配冰塊喝起來酸度跟苦度都很剛好，是可以慢慢喝、慢慢享受店內日式氛圍的一杯咖啡。

可愛 100% 山形吐司

除了很有名的季節水果三明治，可愛的山形吐司也是店裡的招牌之一。 可以一次吃到香蕉卡士達跟草莓乳酪兩種口味，在這個下午茶時光一次滿足。

李克承博士故居 a-moom 地址 Location | 新竹市北區勝利路 199 號 / MAP 電話 Phone | (03) 522-0352 網站 Website | 粉絲頁 / Instagram 營業時間 Open Hours | 9am - 5pm (週一休館)

市政府站 / 新竹市美術館

離開充滿日式風情的李克承博士故居，我搭著新竹觀光巴士來到了「市政府站」附近的「新竹市美術館」。 現在的「新竹市美術館」在 1925 年就誕生了。 日治時期因為人口增加，所以在 1930 年從「新竹街役場」升格為「新竹市役所 (類似今天的市政府)」。 後來在 1991 年又變成「新竹市戶政事務所」，並且在 2001 年被公告為市定古蹟，期間也經歷過幾次的轉型。 最後在 2004 年正式成為「新竹市美術館」，並在 2016 年轉型成為當代藝術的展覽空間，為新竹市帶來更多藝術氣息。

「新竹市美術館」是屬於日治時期的建築，使用了當時歐洲的古典系建築風格。 面對整棟建築時，可以看到大門口的拱門是採用羅馬式的設計，外牆的紅磚、橫貫建築體的兩道白色水平線設計，以及羅馬式的拱門，還融合了日式傳統屋瓦，可見當時的設計非常自由且有創新。

近期美術館剛好有開放式的展覽，這個展覽邀請了 7 組藝術家及藝術家團體，透過繪畫、雕塑、電影、裝置與現地製作等形式，呈現藝術家們對於新竹地區不同場景、地貌以及產業的記憶與感受。 大家有時間可以去看看，從展覽中的感受來思考自己對於時間的關注。

展覽名稱：週末

展覽時間：2024/9/10－2024/11/10

門票費用：免費參觀 Free

美術館裡面的展覽主要是以開放式的方式擺放，所以大家要多注意一下，在開放空間盡量不要碰到正在展覽的作品喔。

▲ 走進新竹美術館，遇見用心欣賞美術館展覽的旅客

新竹市美術館 地址 Location | 新竹市東區中央路 116 號 / MAP 電話 Phone | (03) 524-7218 網站 Website | 新竹市美術館 營業時間 Open Hours | 9am - 5pm (週一休館)

市政府站 / 影像博物館

在「市政府站」附近還有一個很有意思的地方，就是「新竹市影像博物館」。 它的前身是 1933 年建立的「有樂館」，當時可是全台灣第一座有冷氣設備的歐化劇場喔！ 從建築外觀來看，可以發現它融合了古羅馬與阿拉伯的建築風格。

1945 年台灣光復後，有樂館改名為「國民大戲院」，把原本可以容納的人數擴充到 700 多個座位，除了放電影，還曾經舉辦過音樂會跟入伍徵召等各種活動。 但後來隨著娛樂媒體越來越多樣，原本的老戲院終究敵不過市場的考驗而關閉了。 不過在 1999 年重新整修戲院並增加了展覽空間，在 2000 年正式啟用，所以就改名為現在的「新竹市影像博物館」。

▲ 建築外面還保留著過去的電影宣傳海報，讓人好像回到過去一樣

影像博物館 地址 Location | 新竹市東區中正路 65 號 / MAP 電話 Phone | (03) 528-5840 網站 Website | 粉絲頁 營業時間 Open Hours | 9am - 5pm (週二 - 週四) / 9am - 9pm (週五 - 週日)

東門國小站 / 護城河

接著我搭到「東門國小站」，這裡除了有剛剛提到的竹塹城東門外，旁邊就是火車站前廣場，還有一個非常重要的「護城河」。 護城河在 2016 年翻新，2020 年又再次維護了河岸兩旁老舊的設施，包括周邊的河道、植栽、步道跟照明設備的改善。 整理完之後，現在已經變成一個很美的親水公園了。

護城河親水公園 地址 Location | 新竹市東區中央路與號府後街 交叉口 / MAP 營業時間 Open Daily | 24H

東門國小站 / 新竹州圖書館

在「東門國小站」附近還有一個充滿歷史感的建築，「新竹州圖書館」。 它的前身是「新竹街圖書館」，為了紀念 1923 年日本大正天皇的東宮太子裕仁訪問新竹而籌款興建，在 1925 年正式落成並改名為「新竹州圖書館」。 台灣光復後，由新竹市政府接收，定名為「新竹市立圖書館」，後來又改為「新竹縣立圖書館」作為圖書館使用。

圖書館是一棟洋式建築，從外觀看過去有著簡潔俐落的設計風格。 立面的柱子特別用磚形條紋加強裝飾，讓建築物看起來更穩重。 上層則留出陽台，並設計比較短的柱子來支撐屋樑，增加了上下層立面穩固的對比感，也讓屋頂看起來比較輕盈。

這間已經有 95 年歷史的「新竹州圖書館」，在 2023 年由星巴克連鎖咖啡集團進駐經營了。 走進這棟建築買杯咖啡，可以感受到翻新後的明亮以及復古風格的老建築氛圍。 除了保留舊有的木質窗戶，店裡面的櫃檯、座位設計都讓人覺得沉穩又優雅。

星巴克也保留了原本「新竹州圖書館」的空間規劃，安排了不同的座位空間形式提供給客人們。

▲ 在老建築裡面來杯星巴克咖啡享受一下吧！

新竹州圖書館 地址 Location | 新竹市東區文化街 8 號 / MAP 電話 Phone | (03) 522-8587 網站 Website | 新竹州圖書館 營業時間 Open Daily | 7am - 9pm

市政府站 / 東門市場

最後一站，我搭回「市政府站」，來到了充滿在地風味的「東門市場」。 「東門市場」就在新竹市政府、火車站商圈附近，歷史非常悠久。 不過「東門市場」最早可以追溯到 1900 年，是日本人跟台灣人合資興建的民間市場，後來才變成公有市場。 第二次世界大戰後，由政府出資整修，「東門市場」可是新竹市第一座有「手扶梯」的建築物，也是當時 1960 年代最熱鬧的市場商圈。 但隨著時間過去，商圈也跟著改變，消費者的習慣也變了，「東門市場」就漸漸沒落了。



不過現在新竹市政府跟清華大學、國際扶輪 3500 地區一起合作，在東門市場成立了一間「東門青年基地」，在這裡輔導年輕人創業，打造年輕人實現夢想的基地。 因為這樣，「東門市場」成功轉型，重新找回了過去的繁榮景象。 傍晚走進市場，可以看到各式各樣的美食店家，每一間都有自己的特色。

▲ 白天是婆婆媽媽買菜的熱點，晚上就變成時下年輕人最愛的美食街啦！

東門市場 地址 Location | 新竹市東區大同路 86 號 / MAP 網站 Website | 粉絲頁

市政府站 / Cá Cá 越南法國麵包專賣店

離開東門市場前，我還去吃了地圖上看到的合作店家「Cá Cá 越南法國麵包專賣店」。 這間店在 2022 年 3 月創立，主要是想提供給大家全新的異國美食體驗。 店家研發了不同的特色口味，提供不一樣的吃法，除了法國麵包，還有各式各樣的飲品可以選擇。

這天晚上我吃了超美味又很有特色的「竹炭雞火腿叉燒麵包」，看到麵包裡面的餡料真的是滿到快掉出來了。 我二話不說馬上開吃，跟蔬菜、醬料一起入口，越吃越順口，真的會讓人一口接一口停不下來，瞬間就吃光光了！

▲ Cá Cá 越南法國麵包有著非常可愛的 Logo

Cá Cá 越南法國麵包專賣店 地址 Location | 新竹市東區東門街 77 號 / MAP 電話 Phone | (03) 522-0250 網站 Website | 粉絲頁 營業時間 Open Daily | 9.30am - 9.30pm

新竹觀光巴士一日遊－結語

這次很開心有機會搭乘新竹免費觀光巴士，輕鬆暢遊舊城巡禮線，走訪了好多充滿歷史的建築，還享受了在地特色的美食。 從「下竹町」開始，一路到「李克承博士故居」了解了當時日式建築的歷史背景。 接著參觀了「新竹市美術館」，也認識了「新竹州圖書館」跟「影像博物館」，還順便逛了熱鬧的「東門市場」。 這趟新竹舊城區的小旅行，讓我對歷史建築有了更深入的了解，最後在充滿異國風情的「Cá Cá 越南法國麵包」稍作休息，品嚐了很有特色的麵包口味，讓這趟旅程在美食與歷史交織的回憶中完美結束。

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