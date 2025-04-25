哈囉大家，今天跟大家介紹一家厲害的台中美食喔！這間就是位在台中第五市場裡面的超人氣排隊美食「樂群手工麵線」啦！他們家的樂群手工麵線真的是夯到爆，每次經過都看到滿滿的人，而且聽說很多人都是一次買好幾碗，像是綜合的腸蚵肉焿口味更是必點，到底這間台中第五市場的「樂群手工麵線」有什麼魅力呢，趕快一起來看看吧！

樂群手工麵線｜交通方式＆停車資訊

說到這間「樂群手工麵線」，地點就在熱鬧的台中第五市場裡面喔，雖然只是個小小的攤位，但是那個排隊的人潮真的是超級誇張，想不注意到都很難啦，假日如果想要吃到他們家的樂群手工麵線，沒有排個20分鐘以上是吃不到的喔，而且他們很酷，一個禮拜只開四天而已喔，雖然Google上面寫早上七點開門，不過時間好像也不是完全固定啦。

樂群手工麵線｜菜單價目表

樂群手工麵線賣的就是麵線一種而已，有分腸肉、腸蚵、蚵肉或是綜合、清麵線幾種組合，兩種料的都是50元，綜合麵線則是55元，之前記得好像50/55，好像漲價了，但還是無損人氣，依舊旺到一個不行

我們大概排了十幾分鐘才終於排到攤位前面，這時候才真的知道為什麼大家都要排那麼久，因為大家都是五碗、六碗這樣買，我前面那個更扯，直接買了15碗，老闆娘才剛煮好的麵線就這樣被掃光了，只能等下一鍋新的，真的是太誇張了啦！老闆娘裝麵線的手，只有等到麵線賣完要煮新的時候才會停下來，有夠忙的。

樂群手工麵線｜香味濃郁綜合手工麵線

等了一陣子，我的綜合樂群手工麵線終於到手啦，第一眼看下去感覺還不錯，不過份量就一般般，大概就是紙碗中碗的大小，但是裡面的料倒是給得很實在，大腸、肉焿、蚵仔都蠻多的，上面淋的那黑黑的醬料，應該就是這碗麵線的精髓所在吧，吃之前記得要拌一下，聞起來有點像油蔥酥加滷汁的香味，喜歡吃辣的朋友一定要加一點辣，更夠味喔。

他們家的麵線勾芡不會太濃，麵線吃起來應該是手工的，配上那個香噴噴的醬料，真的很好吃欸！

大腸我也覺得很讚，沒有那種腥味，吃起來軟Q軟Q的，還有滷汁的香氣，肉焿聽說是店家自己做的，吃起來很有彈性，而且不會太大塊，蚵仔也很新鮮，每一顆都很肥美飽滿。

總之，「樂群手工麵線」真的是很有水準，而且調味不會太重，那個獨特的醬料讓整個味道很有層次，會有人願意排隊不是沒有道理的，下次如果有機會再來台中第五市場，這間「樂群手工麵線」絕對不能錯過啦！

樂群手工麵線

地址：台中市西區樂群街55-2號

電話：04-23727798

營業時間：07:00-13:30（週一二四店休）

店家/景點資訊

店家名稱： 樂群手工麵線

所在地址：臺灣台中市西區樂群街55-2號

營業時間：日 三 五 六 00:00-24:00

店家電話：04-23727798

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊