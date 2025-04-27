哈囉各位吃貨朋友們，今天又要來跟大家分享一間在高雄厲害的美食啦！這次要介紹的是一間在高雄屹立不搖30 年的老店，那就是超人氣的「姚家蘭州拉麵」！說到姚家蘭州拉麵，他們家的手工拉麵真的是一絕，不少老饕可是從小吃到大呢！想知道這間充滿魅力、用手工拉麵征服大家味蕾的高雄美食「姚家蘭州拉麵」到底有什麼厲害之處嗎？趕快跟著我一起看下去吧。

這次為了慶祝朋友終於脫單啦，所以我們就決定來這間傳說中的「姚家蘭州拉麵」吃碗麵，然後再去新開的酒吧「chew the fat kaohsiung」續攤慶祝一下。不過，大家要有心理準備喔，因為「姚家蘭州拉麵」生意真的太好啦，我們這次去可是等了四、五十分鐘才吃到呢！不過還好店裡的冷氣夠強，就當作來咖啡廳跟朋友八卦聊天囉，隔壁併桌的小家庭的小朋友作業都寫完開始玩手機遊戲了，時間咻一下就過去了。偷偷說，「姚家蘭州拉麵」在 2014 年就已經很有名了，那時候的招牌看起來還超新的耶。

想快速了解「姚家蘭州拉麵」的特色嗎？這邊幫大家整理了幾個重點：

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手工現拉麵條：他們家的麵條可是用高筋麵粉做的，客人點餐之後，老闆才會在廚房裡面現場拉麵條，保證每一碗麵都是新鮮的喔！聽說老闆還特地跑到蘭州去學習這門手工拉麵的技術，所以他們的麵條吃起來超級彈牙有嚼勁。

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多樣化的菜單：除了經典的牛肉麵之外，還有排骨麵、牛筋麵、辣雞麵等等超多選擇。而且每一種口味都有自己獨特的風味，尤其是他們的牛肉麵湯頭，是紅燒口味的，喝起來微微的辣又很甘醇順口。

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溫暖的用餐環境：雖然店裡面的空間不是很大，但是一樓跟二樓都有座位。在一樓用餐的時候，還可以透過玻璃看到師傅在廚房裡面展現拉麵的功夫，這也是等待的時候一個很棒的風景呢。

姚家蘭州拉麵短影片



▲背景音樂：姚家蘭州拉麵之歌

完整歌曲：https://www.youtube.com/watch?v=q10RK41CLHw

想知道「姚家蘭州拉麵」在哪裡嗎？

地址在這裡喔：高雄市新興區青年一路176巷12號。

這間店已經開了大概 30 年了，在當地可是非常受歡迎的手工拉麵店呢。雖然店的位置在青年一路的小巷子裡面，是有點隱密啦，但是因為大家都說好吃，所以常常會有客人特別跑來吃。附近是住宅區，環境還蠻安靜的，很適合好好享受一頓美味的拉麵。

店裡面的環境是這樣子的：



一樓：空間不大，大概有四張桌子，中間有一個小菜的櫥櫃，大家可以自己去拿。廚房在後面，可以直接看到師傅拉麵。

二樓：二樓的座位比較多一點，而且冷氣超強। 整體來說環境還蠻溫馨的，很適合家庭或是朋友一起來吃飯。

接下來看看「姚家蘭州拉麵」的菜單有什麼好料的吧！

他們家的選擇真的很多，像是牛肉麵、排骨麵、牛筋麵等等。

這邊列出一些主要的餐點跟價格給大家參考一下：

牛肉麵：小碗150元，大碗180元

排骨麵：小碗150元，大碗180元

牛筋麵：小碗220元，大碗250元

半筋半肉麵：小碗220元，大碗250元

豬筋肉乾麵：小碗180元，大碗210元

辣雞麵：小碗100元，大碗130元

炸醬麵：小碗90元，大碗110元

麻醬麵：小碗70元，大碗90元

牛筋盤：320元

豬筋盤：250元

燙青菜：時價

肚子餓了嗎？趕快來看看他們家的餐點介紹吧：

✅ 牛肉麵 乾 💰150/小 | 💰180/大

這道乾的牛肉麵，嫩嫩的牛肉片搭配Q彈的手工拉麵，再拌上濃郁的醬汁，每一口都超夠味！乾麵吃起來牛肉的香氣會更突出，沒有湯湯水水的干擾。

✅ 辣雞麵 雪菜 💰100/小 | 💰130/大

喜歡吃辣的朋友一定要試試看這個！多汁的雞肉塊搭配手工拉麵，再加上酸酸辣辣的雪菜（就是醃製的芥菜），整個味道超有層次，吃起來很過癮。。

✅ 小菜-豬耳朵30元

豬耳朵切成薄片之後涼拌，口感QQ彈彈的，搭配香菜跟辣椒，味道很特別。

✅ 小菜-涼拌黃瓜40元

清爽的黃瓜片用微辣的醬料涼拌，吃起來脆脆嫩嫩的，非常開胃。

姚家蘭州拉麵營業資訊

🏠 新興區青年一路176巷12號

⌚️ 11:30~14:00, 17:30~20:30

🛏️ 星期四休息

☎️ 07-223-2789

🚈 輕軌衛生局站 走路24分鐘

🚇 捷運橘線信義國小站 走路17分鐘

🚇 捷運紅線中央公園站 走路17分鐘

後記

吃完拉麵之後，我們還去了附近的深夜咖啡廳「一盞咖啡」，聽說那邊超多人，所以就沒有拍照了，但是真的是一個很棒的地方，很多年輕人都在那邊。

下次如果大家有機會到高雄，想要品嚐一下道地的手工拉麵跟美味的高雄美食，千萬不要錯過這間已經有 30 年歷史的「姚家蘭州拉麵」喔！保證讓你一吃就愛上！