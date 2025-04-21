2025年春日展覽活動推薦 INSECT PARK昆蟲島互動樂園 超可愛有趣的昆蟲互動展，趕快安排起來去玩啦！

來自日本的NHK人氣自然教育動畫《昆蟲島》世界中誕生的室內遊樂設施，一開始注意到這個展覽就是被可愛的場域造景給吸引，無敵繽紛可愛，趁著連假馬上帶兄妹來玩一波，孩子們超級喜歡，連哥哥小二也玩了兩個多小時還捨不得回家，非常推薦給家有學齡前的孩童來玩喔～

Insect Park昆蟲島互動樂園 展覽資訊

🐛 展覽名稱：Insect Park昆蟲島互動樂園

📅 展覽日期：2025/03/22 ~ 2025/05/11

🕐 展覽時間：平日 09:15~17:00 | 假日 09:15~18:00

🎫 展覽票價：兒童票$400（12歲以下兒童）、陪同票$200（買票後前往要先上官網預約時間喔）

線上購票：https://www.mightymedia.com.tw/post/【insect-park-昆蟲島互動樂園】展期票

線上預約：https://inline.app/booking/insectpark/exhibition

憑「Insect Park昆蟲島互動樂園」任一票種入場，當天皆可不限次數免費參觀科教館3F~6F常設展

Insect Park昆蟲島互動樂園 如何去？

📍 國立臺灣科學教育館 七樓東側特展區（台北市士林區士商路189號）



檢視較大的地圖（點我即可導航）

🅿️ 有地下收費停車場、路邊停車格

🌟旁邊就是兒童新樂園，可以安排一起玩超充實喔！

Insect Park昆蟲島互動樂園 展區介紹

在驗票口就可以看到大大的大樹樁，超級特別，驗票後還來不及叫兄妹拍一張，兩個已經一溜煙拖好鞋，迫不及待要進展場玩了！

進場前會先蓋上手章，中途離開再進場時就以手章為主，整個場域是需要脫鞋入內玩，所以記得要穿襪子，一旁有開放式鞋櫃可以使用。

場內一共分為四個區域，讓孩子們利用透過昆蟲的角度，用全身去感受、學習並親近自然，以親身體驗的方式去了解昆蟲們多樣且堅韌的「生命力」，這個體驗非常特別，看過許多展覽，還是第一次看到以昆蟲為主的親子互動展，在日常生活中昆蟲就蠻常見的，整個展覽也更有帶入感！準備好跟我們一起化身可愛昆蟲來去探險吧～～

冒險區域

瑪克欣的柔軟山丘 經過大大的大樹樁，彷彿就像通過了小叮噹的特殊造具，昆蟲的所有一切都被放大了無數倍，超讓人驚艷！第一個場域就是大平面的冒險區域，鋪滿軟墊的遊戲空間孩子玩起來更安全！看到大大的氣墊山丘、橡果、香菇、果實，還有可以鑽進去樹葉隧道讓兄妹秒當毛毛蟲的互動設施，滾來滾去兄妹就好開心！

連葉子也變得超級巨大，可以當起樹葉精靈，把樹葉當成雪橇從上山丘上滑行下來，或者穿戴著穿梭在場域中奔跑嬉戲，走過原木橋也是很有挑戰，這區也是兄妹最愛的一區～

泰奧的花田彈跳床 挑戰幫助植物們授粉的花田彈跳床，這個超有巧思，化身小小蜜蜂往天空中的花朵丟球，成功黏在花蕊上就代表授粉成功啦，看起來不難但其實需要點巧勁，非常放電！

米亞的天空攀爬桿 超級網美又具挑戰的天空攀爬桿，抓住木頭攀爬桿，努力往天空爬，在跳進軟綿綿的雲朵墊裡，看看誰能挑戰爬到最高處，超級適合體力旺盛的孩子啊！

加百列的巨大積木 展現力量的的巨大積木區，玩法超級多元，可以讓孩子發揮想像力，創造出屬於自己的堡壘，巨大的積木裡還有小巧思，藏著可愛的塗鴉等著小小昆蟲們來發現！兄妹組了一個小城堡，讓橡果可以穿越，挑戰看看誰能完成最多遍也不會撞倒🤭

發現區域

採集知識的種子 除了玩耍探險外，展覽也有把昆蟲知識設計成有趣的體驗，各種不同種類的種子打開後竟然是 記錄著各種昆蟲奇妙生態的小知識，每打開一個都很有驚奇感！

亞克賽的眼鏡觀察 自己非常喜歡的體驗設施，戴上有點逗趣的眼鏡，發現眼中的世界變得好不一樣，原來這是模擬蜻蜓複眼視角，兄妹帶了一直說好多個媽媽，說蜻蜓不會頭暈也太厲害了！我也是經過這個體驗才知道原來蜻蜓是複眼，記憶玩中學印象更深刻。

夏洛特的捉迷藏攝影館 化身為捉迷藏小公主，扮成夏洛特躲進滿滿的蘭花花叢裡，考驗視力能不能找到蘭花螳螂，拍下美美的照片做紀念。

幼兒專區

專為小小孩們設計的限定區域，針對學齡前小小孩童設計，放置童書、兒童積木，讓小孩跟家長們都能休憩一下的區域。

創造區域

昆蟲工作坊 在創造區可以自由創作「亞當在發光！螢火蟲圖鑑」、「伊甸翩翩起舞♪手環」（驗票入場時會發）以昆蟲為靈感主題，讓大人小孩可以盡情創作的區域。

現場有提供彩色筆跟螢光筆，完成後就可以進到會發光的小房間裡，完成的作品會變成螢光色，兄妹超喜歡。

最後的區域居然還有播放小孩愛的卡通動畫，週末還有說故事場次，光卡通動畫兄妹就看了好久不想離開了😂

離場後就是小孩完全沈迷的周邊商品販賣區，從繪本到實用小物、玩具等等，種類超多，看完展不妨買個紀念品回家，讓整個觀展體驗更深刻！

2025年春日展覽最可愛的 INSECT PARK昆蟲島互動樂園 親子互動展，觀展後我們一家都好喜歡，原本擔心小二的哥哥不知道會不會覺得太幼稚，沒想到整場到處跑的就是他，學齡前的孩童更適合來這裡玩，設施體驗都非常有趣，加上現場都有人數控管，玩起來不雍擠，可以讓孩子好好放電時也能學習到許多關於昆蟲的小知識，超推薦趁著活動期間帶孩子來體驗玩一波！

🐛 展覽名稱：Insect Park昆蟲島互動樂園

📅 展覽日期：2025/03/22 ~ 2025/05/11

🕐 展覽時間：平日 09:15~17:00 | 假日 09:15~18:00

🎫 展覽票價：兒童票$400（12歲以下兒童）、陪同票$200（買票後前往要先上官網預約時間喔）

線上購票：https://www.mightymedia.com.tw/post/【insect-park-昆蟲島互動樂園】展期票

線上預約：https://inline.app/booking/insectpark/exhibition

憑「Insect Park昆蟲島互動樂園」任一票種入場，當天皆可不限次數免費參觀科教館3F~6F常設展