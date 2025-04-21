2025年春日展覽活動推薦 INSECT PARK昆蟲島互動樂園 超可愛有趣的昆蟲互動展，趕快安排起來去玩啦！
來自日本的NHK人氣自然教育動畫《昆蟲島》世界中誕生的室內遊樂設施，一開始注意到這個展覽就是被可愛的場域造景給吸引，無敵繽紛可愛，趁著連假馬上帶兄妹來玩一波，孩子們超級喜歡，連哥哥小二也玩了兩個多小時還捨不得回家，非常推薦給家有學齡前的孩童來玩喔～
Insect Park昆蟲島互動樂園 展覽資訊
🐛 展覽名稱：Insect Park昆蟲島互動樂園
📅 展覽日期：2025/03/22 ~ 2025/05/11
🕐 展覽時間：平日 09:15~17:00 | 假日 09:15~18:00
🎫 展覽票價：兒童票$400（12歲以下兒童）、陪同票$200（買票後前往要先上官網預約時間喔）
線上購票：https://www.mightymedia.com.tw/post/【insect-park-昆蟲島互動樂園】展期票
線上預約：https://inline.app/booking/insectpark/exhibition
憑「Insect Park昆蟲島互動樂園」任一票種入場，當天皆可不限次數免費參觀科教館3F~6F常設展
Insect Park昆蟲島互動樂園 如何去？
📍 國立臺灣科學教育館 七樓東側特展區（台北市士林區士商路189號）
檢視較大的地圖（點我即可導航）
🅿️ 有地下收費停車場、路邊停車格
🌟旁邊就是兒童新樂園，可以安排一起玩超充實喔！
Insect Park昆蟲島互動樂園 展區介紹
在驗票口就可以看到大大的大樹樁，超級特別，驗票後還來不及叫兄妹拍一張，兩個已經一溜煙拖好鞋，迫不及待要進展場玩了！
進場前會先蓋上手章，中途離開再進場時就以手章為主，整個場域是需要脫鞋入內玩，所以記得要穿襪子，一旁有開放式鞋櫃可以使用。
場內一共分為四個區域，讓孩子們利用透過昆蟲的角度，用全身去感受、學習並親近自然，以親身體驗的方式去了解昆蟲們多樣且堅韌的「生命力」，這個體驗非常特別，看過許多展覽，還是第一次看到以昆蟲為主的親子互動展，在日常生活中昆蟲就蠻常見的，整個展覽也更有帶入感！準備好跟我們一起化身可愛昆蟲來去探險吧～～
冒險區域
瑪克欣的柔軟山丘 經過大大的大樹樁，彷彿就像通過了小叮噹的特殊造具，昆蟲的所有一切都被放大了無數倍，超讓人驚艷！第一個場域就是大平面的冒險區域，鋪滿軟墊的遊戲空間孩子玩起來更安全！看到大大的氣墊山丘、橡果、香菇、果實，還有可以鑽進去樹葉隧道讓兄妹秒當毛毛蟲的互動設施，滾來滾去兄妹就好開心！
連葉子也變得超級巨大，可以當起樹葉精靈，把樹葉當成雪橇從上山丘上滑行下來，或者穿戴著穿梭在場域中奔跑嬉戲，走過原木橋也是很有挑戰，這區也是兄妹最愛的一區～
泰奧的花田彈跳床 挑戰幫助植物們授粉的花田彈跳床，這個超有巧思，化身小小蜜蜂往天空中的花朵丟球，成功黏在花蕊上就代表授粉成功啦，看起來不難但其實需要點巧勁，非常放電！
米亞的天空攀爬桿 超級網美又具挑戰的天空攀爬桿，抓住木頭攀爬桿，努力往天空爬，在跳進軟綿綿的雲朵墊裡，看看誰能挑戰爬到最高處，超級適合體力旺盛的孩子啊！
加百列的巨大積木 展現力量的的巨大積木區，玩法超級多元，可以讓孩子發揮想像力，創造出屬於自己的堡壘，巨大的積木裡還有小巧思，藏著可愛的塗鴉等著小小昆蟲們來發現！兄妹組了一個小城堡，讓橡果可以穿越，挑戰看看誰能完成最多遍也不會撞倒🤭
發現區域
採集知識的種子 除了玩耍探險外，展覽也有把昆蟲知識設計成有趣的體驗，各種不同種類的種子打開後竟然是記錄著各種昆蟲奇妙生態的小知識，每打開一個都很有驚奇感！
亞克賽的眼鏡觀察 自己非常喜歡的體驗設施，戴上有點逗趣的眼鏡，發現眼中的世界變得好不一樣，原來這是模擬蜻蜓複眼視角，兄妹帶了一直說好多個媽媽，說蜻蜓不會頭暈也太厲害了！我也是經過這個體驗才知道原來蜻蜓是複眼，記憶玩中學印象更深刻。
夏洛特的捉迷藏攝影館 化身為捉迷藏小公主，扮成夏洛特躲進滿滿的蘭花花叢裡，考驗視力能不能找到蘭花螳螂，拍下美美的照片做紀念。
幼兒專區
專為小小孩們設計的限定區域，針對學齡前小小孩童設計，放置童書、兒童積木，讓小孩跟家長們都能休憩一下的區域。
創造區域
昆蟲工作坊 在創造區可以自由創作「亞當在發光！螢火蟲圖鑑」、「伊甸翩翩起舞♪手環」（驗票入場時會發）以昆蟲為靈感主題，讓大人小孩可以盡情創作的區域。
現場有提供彩色筆跟螢光筆，完成後就可以進到會發光的小房間裡，完成的作品會變成螢光色，兄妹超喜歡。
最後的區域居然還有播放小孩愛的卡通動畫，週末還有說故事場次，光卡通動畫兄妹就看了好久不想離開了😂
離場後就是小孩完全沈迷的周邊商品販賣區，從繪本到實用小物、玩具等等，種類超多，看完展不妨買個紀念品回家，讓整個觀展體驗更深刻！
2025年春日展覽最可愛的 INSECT PARK昆蟲島互動樂園 親子互動展，觀展後我們一家都好喜歡，原本擔心小二的哥哥不知道會不會覺得太幼稚，沒想到整場到處跑的就是他，學齡前的孩童更適合來這裡玩，設施體驗都非常有趣，加上現場都有人數控管，玩起來不雍擠，可以讓孩子好好放電時也能學習到許多關於昆蟲的小知識，超推薦趁著活動期間帶孩子來體驗玩一波！
🐛 展覽名稱：Insect Park昆蟲島互動樂園
📅 展覽日期：2025/03/22 ~ 2025/05/11
🕐 展覽時間：平日 09:15~17:00 | 假日 09:15~18:00
🎫 展覽票價：兒童票$400（12歲以下兒童）、陪同票$200（買票後前往要先上官網預約時間喔）
線上購票：https://www.mightymedia.com.tw/post/【insect-park-昆蟲島互動樂園】展期票
線上預約：https://inline.app/booking/insectpark/exhibition
憑「Insect Park昆蟲島互動樂園」任一票種入場，當天皆可不限次數免費參觀科教館3F~6F常設展