田媽媽 長盈海味屋(fb粉絲團):台南市北門區三寮灣慈安里484號，電話:0917 549 736，營業時間:11:00-17:00(只營業星期六日)

前陣子一堆媒体在吵台南沒有星級米其林，但我真心覺得一個國家的料理精華是在必比登..畢竟能得星的料理，還是多數偏日式、義法，中式料理在亞洲也幾乎是粵菜的天下，反而小吃必比登更能代表一個國家的飲食文化..雖然我還真吃過、寫過很多星級米其林。接下來就分享台南一家很特別的必比登，他也是我吃過最特別的「田媽媽」，一星期只開2天，用的食材都是台南周邊的食材，在推廣當地食材上盡心盡力，是我心目中最佳的星級米其林。

田媽媽長盈海味屋位於台南北區，在著名的「三寮灣東隆宮」附近，顧名思義是一家以「海鮮」為主打的田媽媽，有別於其他田媽媽。

這家田媽媽的另一個特色是結合附近的漁業，推薦旅遊觀光，並推動永續漁業，可以透過田媽媽 長盈海味屋的官網、粉絲團預約行程，帶客人親自到田媽媽的食材端探訪，近距離了解台南漁塭生態，了解這些漁材的養殖過程，更能了解漁農和養殖業者的用心。

餐廳內冷氣很強，用餐環境乾淨舒適，牆上有許多田媽媽得到的大小獎項。

因為一星期只營業兩天，料理的選項不像其他餐廳那麼多，卻道道都是招牌，其中的「朝虱目想魚乾味滷肉」更是招牌中的招牌，得過無數的大小獎。

餐前剛好有當日限定的超大台南生蠔，帶殼大約有巴掌大小，剝開裡面的肉相當飽實，多汁又鮮甜，一點也不輸日本、國外的生蠔，在台灣除了澎湖大概就這最厲害了。

清炒魚腱，一開始我以為是青蛙胃之類的，而且口感端的微脆也很像，後來店裡的人解釋才知，原來是魚的肚，田媽媽用的是虱目魚腱吃來除了魚鮮外，也多了清爽的口感，說是清炒其實帶了一點像熱炒的鍋氣和微微的嘴邊辣。

三杯虱目魚香腸，虱目魚香腸在很多地方吃過，但田媽媽的不知道為什麼特別有滋有味，三杯下還能嚐到虱目魚的鮮甜，口感端帶著炒過的微微硬脆，三杯的醬汁風味非常棒。

剁椒龍膽石班魚，剁椒相對沒有一般川菜那麼的鹹辣，但辣椒的香氣十足，鮮嫩龍膽石班的油質吸足了剁椒的氣息，每一口都更有滋有味。

虱目魚肚西瓜綿湯，燉虱目魚用西瓜綿是台南人的日常，但用在龍膽石班的魚肚上我倒是第一次嚐，有一點像酸湯魚的酸甜，多了西瓜綿的甘爽，加上魚肚的油質鮮美，讓這湯十分有層次，魚肉又吸收了鮮美的湯汁，變得更加飽嘴，真是1+1=3的美味。

朝虱目想魚乾味滷肉，這道有一點像粵菜中的鹹魚蒸五花肉，用的是虱目魚乾。帶皮的魚乾蒸過後，吸收了大量五花肉燒出的醬汁，混煮後五花肉的魚質也附著了虱目魚的魚鮮，那是一個肉中有魚，魚中有肉的雙鮮，調味上略重了一些，配上香菜十足十對味，這一盤我應該可以配三四碗白飯。正點!

泰式魚柳，炸到的酥香，麵衣薄脆，裡面的魚柳軟帶帶著微微的魚汁，淋上泰式的醬汁和大量的洋蔥，泰式的清爽和台式的虱目魚也是可以如此的合拍，這道個人非常喜歡!!!

魚油水炒高麗菜，看起來和一般的清炒高麗菜一樣，但特別的是這一盤是用魚油去炒的，吃將上來多了一點點隱隱約約的魚鮮很是特別，據說營養價值更高。

鹽焗田螺，老實說我不好螺肉，但這養殖得螺肉相對比較沒有腥臭，脆的方向也不會偏軟，肉好像也比較飽實。

清煮牡蠣，最後加碼的牡蠣超多汁超甜，擠點檸檬更有味道。

黑糖昏跪分享碗，據說是田媽媽非常受歡迎的挫冰，特別是夏天有不少觀光客、消費者是衝著它而來，黑糖昏粿和仙草都好軟綿，淋上的黑糖糖漿甜而不膩，好吃。

田媽媽 長盈海味屋(fb粉絲團):台南市北門區三寮灣慈安里484號，電話:0917 549 736，營業時間:11:00-17:00(只營業星期六日)

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