｜嘉義住宿｜蘭桂坊花園酒店，離嘉義必逛的文化路夜市走路只要5分鐘，吃林聰明沙鍋魚頭也很方便

蘭桂坊花園酒店就在熱鬧的文化路夜市附近，如果你是到嘉義一定要來逛文化路夜市的朋友，住蘭桂坊真的很方便，因為離夜市走路只要5分鐘，離林聰明沙鍋魚頭也很近，晚上如果想吃宵夜也不怕附近找不到東西吃！

會來住蘭桂坊是因為我們帶孩子去阿里山一日遊，但想說住市區比較方便，然後來嘉義怎能不逛文化路夜市呢？所以蘭桂坊就是我們的首選啦！我們住的是雙人房跟四人房，後面再來跟大家開箱～

一進到飯店裡就看到大廳有很多木製雕刻藝術品，這些都是飯店老闆的私人收藏品，整個大廳就是有一種古色古香的感覺，而且還有淡淡的木頭香氣，感覺還滿舒服的。

入住蘭桂坊的時候訂了一間雙人房一間四人房，先來跟開箱雙人房的房型，這間是房間內有榻榻米的，上面還有一個小桌子，以雙人房來說其實空間還滿大的喔！

這間雙人房也有提供浴缸，如果是喜歡泡澡的人就可以訂這房型，沐浴備品的部分是用歐萊德的有機洗髮精跟沐浴乳，其他還有提供像是濾掛式咖啡、雪花餅，都是可以使用的喔！

豪華四人房，房間是木質地板，我個人比較喜歡這種木質地板的房型，踩起來比較舒服，房間空間就算是正常大小，這間房型外面有一個陽台是可以出去的，如果有帶小孩的話要注意一下安全喔！

不過我們這間四人房就沒有浴缸了，就是一般的淋浴間這樣，然後我自己很喜歡床邊那個小書桌台，要辦公或是放東西都很方便，伸手就可以放超方便XD

陽台看出去的景色，雖然是一般的街景，不過有陽台就是很不錯，可惜沒有桌椅，不然坐在這邊晚上看個星星，早上曬個太陽，好像也滿不錯的齁！

蘭桂坊早餐看起來還不錯，可能剛好那天都是我們喜歡的菜色，所以就覺得很豐盛XD我去住飯店早上很喜歡吃中式早餐，平常很少有機會吃，住飯店的時候就會特別想吃，不知道你們會不會～

還有像是蘿蔔糕、煎餃跟一些高熱量、重口味食物，當然還有古早味地瓜粥，來上一碗真的很滿足啊！他們的早餐也都滿好吃的，一不小心就吃了很多XD

當然也有一些像是吐司麵包的早餐，但我個人還是比較喜歡中式的，加上他們有很多配菜選擇，我們這群人整個吃得很開心欸！

啊！因為我顧著拍早餐，忘記拍早餐廳的環境了，現在才發現沒有照片><不過早餐廳的用餐環境還滿清幽的，旁邊還有一大片的落地窗可以欣賞外面的綠意，覺得滿棒的！

好啦～吃完豐盛的早餐後就回房收拾行李，準備退房啦！蘭桂坊以整體來說是還滿不錯的，飯店的地理位置也不錯，離文化路夜市真的很近，走路只要五分鐘，而且周邊就有很多美食可以吃，如果帶孩子的還可以去文化路兒童公園玩耍放電一下喔！

蘭桂坊花園酒店 飯店資訊

地址：嘉義市西區延平街250號 電話：05-228 8228 連結：官網｜粉絲頁