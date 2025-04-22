最懂台灣人的郵輪麗星郵輪回來了！麗星郵輪探索星號（原 名勝世界壹號）回來台灣了，這次的首航正好是日本櫻花季，於是就搭著麗星郵輪探索星號前往日本長崎、熊本、那霸來一場6天5夜的精采賞櫻首航之旅！

這篇來介紹一下本次搭乘的麗星郵輪探索星號開箱，包括登船、下船過程，以及船上的餐廳及表演等~

登船流程非常簡單，抵達碼頭沿路都有工作人員指引，完全無難度，記得除了要帶好護照，也要準備護照影本一份喲！

一開始的登船，和最後離船都是直接將行李交由工作人員搬運，只要負責輕輕鬆鬆地上下船就好了。

船上的櫃台在7樓大廳，有要報名岸上觀光旅行團的話要來這邊，平時也都會有 BINGO、演唱等活動在大廳舉辦。

因為登船前在港口報到就已經領好房卡了，所以不用再做報到 check-in，上船後直接可以回房間休息~

卡琳我這次住的是位於船中 9 樓的露臺房！

房間內有大大的雙人床，另外還有沙發床提供給需要的旅客加床用，最大的亮點是這房型有自己的專屬海景露臺。

浴室是乾濕分離的設計，提供的盥洗用品也都很齊全~

也有提供茶包、咖啡包、快煮壺…等~

露臺房及以上的房型有提供冰箱，有下船觀光的行程有時難免會想買點吃的喝的，有冰箱真的很快樂！

最大的亮點就屬這專屬露臺啦！ 每天躺在房間就能賞海景看個盡興！ 坐在露臺吹吹海風也舒服，靠岸時還可以看著船入港作業的難得景觀，離港時跟岸上揮手也都很有趣~ 從不同的角度看熟悉的基隆，也是很特別的體驗，出港回港時都捨不得把目光離開，一路坐在露臺看。

在露臺上就能欣賞日出、日落，也是露臺房的一大享受~

我這次其實在郵輪上基本上沒怎麼吃免費餐廳，雖然麗星郵輪上有提供一天五餐的免費吃到飽，但住在露臺套房每天都有1200台幣的餐飲折抵金，餐餐吃付費餐廳也用不完啊！

和朋友們最喜歡、最常吃的，是 CP 值最高的藍湖餐廳，隨時過來都有東西吃，而且選擇性豐富。

牛肉麵大家評價都不錯，叻沙和炸魚皮更是朋友們大力推薦的必點招牌菜~

另一間我們也吃了比較多次的是絲路花舞餐廳，是船上比較受歡迎的中餐廳，裝潢也很有味道。

必吃招牌菜有烤鴨，片鴨搭配的餅皮充滿蛋香，吃起來很特別~

第二吃推薦可以選香濃的鴨湯！

絲路花舞的餐點都不錯，早餐時段來還可以吃港點喲！

星宴是麗星郵輪探索星號非常有儀式感的餐廳，因為露臺房型每天都有餐飲抵用金，所以大家至少都有安排一餐來體驗這間裝潢特別華美的餐廳。

星宴從裝潢、餐具到餐點都很奢華~

8 樓的海馬日料餐廳最受歡迎的是鐵板燒，但我們這次沒有預約到位子~

其他日本料理餐點也是相當有水準喲！

搭郵輪旅遊除了每天吃飽飽，船上活動表演也多，每天都精采，一點也不無聊~

船上有各種派對活動，時常化身海上夜店，現場氣氛超級 high！

每天也都有各種精彩秀場演出，推薦一定要到劇院看秀，這裡的表演都很精彩。

在棕梠閣酒廊也不時會有演出，有時是樂團或歌手唱歌，有時則是舞蹈表演。

肚皮舞表演現場氣氛也都很熱鬧，充滿歡樂氛圍我也滿喜歡~

除了看表演，在麗星郵輪探索星號上也可以逛街購物，小朋友也能在甲板上的游池和電動玩遊戲區玩樂。

船上也有健身行和跑道、SPA水療區…等，但因為使用率超高，怕影響其他使用者就沒有拍照了。

這次住露臺房型，光每天提供的餐飲折抵金就已經很超值~

如果想要更享受，可以選擇再往上的皇宮等級房型！

這次也參觀到了別人的皇宮villa房間，超級無敵享受，不只房內空間大，真的是舒服到整天賴在房裡也都 okay！

看看這浴室，真的超級棒！

房間有自己的甲板露臺，房內的設備也都是頂級的~

皇宮房型的客人還享有皇宮專屬餐廳，餐廳內餐都有各種精緻主食，及誘人的自助吧。

皇宮房型也另有甲板、泳池，和其他艙等房客完全區隔開來，下午茶在甲板上吃更能優雅享受。 皇宮房型的客人如果想吃船上的其他餐廳，也可透過管家訂位，餐廳也都有皇宮菜單，整體待遇都是尊榮的頂級服務。 但價格當然也會比較高~

麗星郵輪探索星號這次回歸，讓相當多喜歡搭郵輪旅遊的人都很開心，停靠台灣基隆港的郵輪愈來越多，但麗星郵輪還是最懂台灣人，最能滿足台灣旅客們的郵輪品牌，推薦大家有機會真的可以試試看，搭遊輪旅行和搭飛機確實是截然不同的旅行體驗。