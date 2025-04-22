｜中部．名古屋景點｜白川鄉合掌村，一年四季皆有不同的景觀樣貌，也是聯合國教科文組織的世界遺產

終於來到我人生中的夢想清單之一，白川鄉合掌村！雖然來的這天下雨，天氣不是很好，但還是不減我們來這邊的興致，且第一次來就遇到雪，覺得超幸運，更不說下雪的合掌村真的是更像是仙境了！

這次我們是從名古屋到合掌村，是訂，帶孩子搭巴士超方便，而且車上也有導覽人員隨行，在車上移動途中會稍做簡單的景點說明，但缺點就是景點停留的時間比較短，所以我們已經決定明年要特地安排飛驒高山+合掌村的兩日遊！

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因為我們第一站是先到飛驒高山，然後吃完午餐後才離開，到合掌村已經是下午了，然後停留大概兩個多小時就準備要回程，其實時間是可以到觀景台的，但是！因為我們家兩個小孩想玩雪，加上又下雨，所以我們就沒上去觀景台了！

合掌村交通方式

1.名古屋租車自駕前往：這個也是我們之後會考慮的方式，因為覺得停留一天的時間不夠，自駕前往就可以自己安排時間，在景點的安排上也比較彈性。

2.參加合掌村一日遊行程（例：／KLOOK）：我們這次就是參加，直接搭巴士抵達，優點是帶小孩比較方便，缺點當然就是時間上會比較匆忙。

3.搭高速巴士前往：如果是名古屋出發的話，就可以搭岐阜巴士，路線跟票價可以到岐阜巴士官網查詢。

下雨又積雪的合掌村，放眼望去整個就是白茫茫的一片，遠方連綿的山，加上雲霧繚繞，真的超級像仙境的耶！一下車就迫不及待拿出相機開始拍了XD雖然下雨，但還是覺得很美～我們當天來的時候，人潮其實也不少欸！一走到村落裡，就有種來到世外桃源的錯覺，整個合掌村好靜謐，而且整個就很像童話故事中會出現的那種村莊。

合掌村介紹

合掌村是日本飛驒地區白川鄉與五箇山的合掌造聚落的總稱，這兩個地方也在1995年12月9日被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。這種建築稱為合掌造，是因為房子屋頂看起來很像是雙手合掌而得名，且整個建築沒有使用釘子，屋頂則是用茅草覆蓋，避免冬天積雪的時候壓垮屋頂。

（地圖照片取自白川鄉觀光協會官網）

合掌村地圖

整個合掌村說大不大，但說小其實也不小，而且這裡也有民宿跟旅館，有興趣的朋友可以再搜尋一下，當然這邊也有很多特色美食可以吃，還有名產店可以逛，我們也是在這邊買了不少可愛的合掌村房子造型零食！然後也有幾棟合掌造建築可以進去參觀，但我們是沒進去啦！小孩只想在外面玩雪XD

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2025年合掌村點燈時間

合掌村的冬天景色除了因為雪景而迷人之外，還有每年的夜間點燈，就讓這裡成為日本冬天熱門的旅遊景點之一，2025年的點燈時間也在7月公布了，而想看點燈的朋友，因為現在都是預約制，要記得9月初先去官網預約唷！

活動時間：1 月 13 日（週一）、1 月 19 日（週日）、1 月 26 日（週日）、2 月 2 日（週日）

請注意！由於週末連休三天，只有 1 月 13 日是在星期一舉行唷！

點燈時間：17:30～19:30

觀看點燈預約：白川鄉觀光協會官網

合掌村聚落介紹

進到合掌村里就看到這間甜點店超多人排隊，但因為小孩只想趕快去看雪，加上我們才剛抵達，想說先去逛一逛，晚一點想吃再來買，結果逛完就忘記這間了XD

這間神田家是可以買票排隊進去裡面參觀的，我們是因為時間不太夠，就沒有排隊進去裡面參觀了，希望未來還有機會可以安排來參觀一下內部。

慢慢逛著合掌村，旁邊的田地幾乎都被白雪覆蓋住了，在前往合掌村的途中，車上的解說員有提到說這裡在過去最高積雪有達3米，有點難想像說這裡積雪這麼高的模樣呢！

走著走著發現這個可愛的小雪人！我們家兩隻也在旁邊跟著堆兩隻XD然後媽媽我就是繼續拍照欣賞這片美麗的雪合掌村景色！

我們這次都是走在比較大條的街道上，或是人比較多的地方，雖然合掌村就這麼大，但因為有時間的限制，所以也是要注意一下，就怕走太遠趕不上集合的時間！

這一條算是主要道路，很多商店都在這邊，人潮相對也是比較多，遠方的山景實在是太美太壯觀了！不過雖然下雨又下雪，但沒有我想像中的冷耶～

除了前面的神田家，這間和田家也是可以買票進去參觀的唷！而且和田家除了是整個合掌村最大的建築之外，也是日本指定的國家重要文化財，裡面可以主要是展示一些以前的生活起居方式，我們這次沒時間進去看真的是有點可惜～

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因為走到停車場需要一段距離，加上還要買伴手禮跟吃個東西，我們大概走到和田家這邊就開始往回走了，沿路就開始逛伴手禮店，然後買東西給孩子吃補充一下體力跟熱量。

我們還看到這條超美的河川，那顏色實在是好夢幻啊！而且水超清澈超乾淨的，我們也有在村裡的稻田水溝中看到悠游自在游來游去的魚呢～

找間商店買了布丁、熱牛奶、熱飲讓孩子補充一下，孩子們超喜歡牛奶，一人一瓶喝光光，還有布丁也是滿喜歡的，但他們說還是比較喜歡大佛布丁XD

孩子爸還買了一個牛肉口味的烤飯糰來吃，因為不知道他們要不要吃，結果被姊姊搶食，然後這趟飛驒山行程，我都再看他們三個吃牛肉給我看啦XD

結語

整個白川鄉合掌村行程也差不多到這邊就結束了，因為下雨加上停留時間大概只有兩個小時，我們其實也沒有全部逛完，這也是為什麼下一次我還想再去的理由！

而且下一次想在飛驒山這裡安排個兩天一夜或是三天兩夜的行程，不過下一次應該就會是夏天的時候來了吧！總之，合掌村真的很值得來這邊走走看看唷～～

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合掌村 景點資訊

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