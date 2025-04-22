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絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣

2025-04-22 00:19:00 文字：卡琳
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卡琳

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麗星郵輪探索星號回來了！

在海上的航行時間一天五餐每天吃飽飽，船上除了幾間免費餐廳供應無限吃到飽，還有多間自費餐廳，最受歡迎的其中一間《絲路花舞餐廳》。

在絲路花舞餐廳除了單點，早上有港點套餐，午晚餐時間也可以點套餐，就不用看著菜單選擇困難~

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣

我們在絲路花舞餐廳吃了好幾次，其中一次就點了套餐。

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣

套餐會依用餐人數調整數量裝盤，因為我們正好幾個朋友一起用餐，所以套餐看起來就變成像在吃合菜，一兩人的話會是小盤裝喲！

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣

海蜇皮和脆皮燒肉拼盤消失得很快~

脆皮燒肉皮真的很酥脆，海蜇也沒有加其他食材充數，真材實料特別棒！

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣

套餐中的海鮮羹，吃得到蟹肉和干貝~

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彩椒野菌炒牛柳也很受我們喜愛，肉質口感很好~

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣

魚肉片很大~

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣

蝦子也超大隻，而且相當新鮮！

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蔥燒鮑魚龍江雞煲這倒也很不錯，香氣濃厚，重點是不會很鹹~

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣

早餐時間的絲路花舞也非常熱門！

可以選港點套餐，從這張菜單上勾選6項，只需要680元，份量2~3人共食比較剛好，餐廳也不會要求每人低消。

我們來絲路吃早餐時，正好與 WalkerLand 同行朋友們共5人，就點了兩套港點套組，吃得好飽~

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣

早餐吃這樣太豐盛了吧~

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣

分量真的很多，兩三人一起點一套剛剛好~

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣
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除了套餐，平時也都可以單點~

菜色有疑問都可以向工作人員詢問，麗星郵輪上有許多不同國籍的工作人員，餐廳裡一定都有會說中文的，大家不用擔心語言問題。

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣

服務人員推薦的炸牛奶、蒼蠅頭都很不錯~

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水煮魚更是同行夥伴的愛，不只魚肉好吃，湯汁也超級下飯~

絲路花舞餐廳｜麗星郵輪探索星號人氣中餐廳 - 卡琳。摸魚兒趣
 
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