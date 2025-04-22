麗星郵輪探索星號回來了！
在海上的航行時間一天五餐每天吃飽飽，船上除了幾間免費餐廳供應無限吃到飽，還有多間自費餐廳，最受歡迎的其中一間《絲路花舞餐廳》。
在絲路花舞餐廳除了單點，早上有港點套餐，午晚餐時間也可以點套餐，就不用看著菜單選擇困難~
我們在絲路花舞餐廳吃了好幾次，其中一次就點了套餐。
套餐會依用餐人數調整數量裝盤，因為我們正好幾個朋友一起用餐，所以套餐看起來就變成像在吃合菜，一兩人的話會是小盤裝喲！
海蜇皮和脆皮燒肉拼盤消失得很快~
脆皮燒肉皮真的很酥脆，海蜇也沒有加其他食材充數，真材實料特別棒！
套餐中的海鮮羹，吃得到蟹肉和干貝~
彩椒野菌炒牛柳也很受我們喜愛，肉質口感很好~
魚肉片很大~
蝦子也超大隻，而且相當新鮮！
蔥燒鮑魚龍江雞煲這倒也很不錯，香氣濃厚，重點是不會很鹹~
早餐時間的絲路花舞也非常熱門！
可以選港點套餐，從這張菜單上勾選6項，只需要680元，份量2~3人共食比較剛好，餐廳也不會要求每人低消。
我們來絲路吃早餐時，正好與 WalkerLand 同行朋友們共5人，就點了兩套港點套組，吃得好飽~
早餐吃這樣太豐盛了吧~
分量真的很多，兩三人一起點一套剛剛好~
除了套餐，平時也都可以單點~
菜色有疑問都可以向工作人員詢問，麗星郵輪上有許多不同國籍的工作人員，餐廳裡一定都有會說中文的，大家不用擔心語言問題。
服務人員推薦的炸牛奶、蒼蠅頭都很不錯~
水煮魚更是同行夥伴的愛，不只魚肉好吃，湯汁也超級下飯~