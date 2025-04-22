麗星郵輪探索星號回來了！

在海上的航行時間一天五餐每天吃飽飽，船上除了幾間免費餐廳供應無限吃到飽，還有多間自費餐廳，最受歡迎的其中一間《絲路花舞餐廳》。

在絲路花舞餐廳除了單點，早上有港點套餐，午晚餐時間也可以點套餐，就不用看著菜單選擇困難~