麗星郵輪探索星號除了幾間免費餐廳供應無限吃到飽，還有多間自費餐廳，無論是西餐、中式料理或日式料理…等應有盡有，其中有間容客量不大的奢華西餐廳《星宴》推薦也可以來品嘗看看~

星宴位在麗星郵輪探索星號的7樓船中，入口稍微比較低調~

但餐廳裡面絕對跟「低調」兩個字沾不上邊！

麗星郵輪探索星號的星宴餐廳真的超浮誇～

不愧是最美海上西餐廳，讓人差點以為自己跑到歐洲宮廷吃飯了！

因為我們幾個都有選擇困難，就直接點套餐~

星宴餐廳乍看之下收費好像很高，但其實麗星郵輪有提供露臺房每天1200台幣餐飲抵用金，每天沒用完還可以累加，所以直接點套餐也不心疼！

出來旅遊，在郵輪上就該好好享受~

星宴西餐廳不只餐廳超美、超華麗，連使用的餐具也很厲害，居然是 Versace 精品餐具欸！

麗星郵輪真的很用心，光餐具的選擇就給人滿滿的尊榮感~

凱薩沙拉

套餐中提供的沙拉是凱薩沙拉，但因為卡琳我不愛凱薩沙拉醬，向服務人員詢問後，廚房特地客製了清爽的檸檬醬，搭配新鮮生菜、乳酪、培根真的很開胃。

龍蝦奶油濃湯

超~香濃的龍蝦奶油濃湯！

這湯真的是讓我們幾個迅速喝光光，還拿麵包來沾著碗底殘留的湯吃。

為了搭配餐點，我們難得從啤酒改喝紅酒。

在麗星郵輪探索星號上，我們天天都快樂使用露臺房贈送的餐飲折抵金喝啤酒，這餐在星宴餐廳改喝餐廳選的 house wine，其實直接開一瓶也不貴喲！

穀飼安格斯黑毛沙朗牛排

主菜可以選擇魚排或牛排，我們幾乎都是選擇吃牛排~

5 分熟牛排切面粉嫩嫩的，看了心情就很好~

溫熱朱古力蛋糕配波本香草自製雪糕

最後的甜點是溫溫熱熱的巧克力熔岩蛋糕，搭配香甜好吃的冰淇淋。

兩個各自單吃也很好吃，搭在一起更是相當經典的好味道~

這趟麗星郵輪探索星號櫻花首航，和 WalkerLand 窩客島的朋友們一起進行六天五夜的航程，每天在船上和岸上都玩得過癮，我們甚至下船進行岸上觀光時，都沒什麼吃東西，每天都回到船上選餐廳用餐，整趟下來都還沒吃遍~

推薦大家有機會一定要試試看，搭郵輪旅遊和搭飛機出國真的很不一樣，船上每天都有好多表演及活動，餐飲選擇性也相當豐富，尤其露臺房提供的餐飲折抵真的超夠用，算起來很划算！