哈囉各位吃貨朋友們，今天小編要來跟大家分享一家來自台南、已經有19年歷史的超人氣手搖飲品牌「鮮自然手搖飲」啦！這家以獨家93度烏龍茶精萃技術聞名的飲料店，最近竟然插旗台北的一級戰區西門町，還推出了全新的2.0形象店喔！身為一個飲料控，怎麼能錯過這個消息呢？而且這次「鮮自然手搖飲」不只帶來了好喝的飲品，還導入了超酷的「四國語言自助點餐機」，更厲害的是，他們家現在全品項都只提供半糖以下的甜度，讓大家在享受美味的同時也能兼顧健康，是不是超貼心！廢話不多說，趕快跟著小編一起來看看這家全新的西門町飲料店「鮮自然手搖飲」有什麼厲害之處吧！他們家的93度烏龍茶到底有多好喝，就讓我們一探究竟！



鮮自然 環境介紹

「鮮自然」可是從台南發跡的喔，所以之前的門市幾乎都集中在南部。這次他們很厲害地把唯一的2.0新型態店開在了台北西門町的飲料一級戰區西寧南路上。大家知道西門町那邊飲料店超級多，競爭非常激烈，但是「鮮自然」選的這個地點很棒，就在峨嵋停車場附近，交通超方便。而且他們店面的招牌是綠色配白底，在轉角區非常醒目，走過路過絕對不會錯過。

一走進店裡，你會發現燈光很明亮，整個環境維持得超級乾淨整潔，空間看起來也很寬敞舒適。

自助點餐機

最吸睛的就是店門口那兩台超顯眼的「自助點餐機」啦！這可是為了方便國外來的旅客特別設置的，提供了四國語言的點餐服務。畢竟西門町是觀光客必來的景點嘛，要請到會多國語言的店員確實不容易。所以有了這個自助點餐機，除了可以節省店家的人力成本之外，我們這些消費者也可以快速地下單，不用排隊等候人工點餐。

而且這個「自助點餐機」還有提供現金找零的服務，付款方式也可以選擇現金或是LINE PAY，這麼多元的消費方式，點餐效率當然大大提升啦！

鮮自然 菜單

「鮮自然」可是現萃高山烏龍茶的專家喔！他們家堅持嚴選使用台灣高山烏龍茶，而且還把繁複的泡茶工序簡化、科技化、數據化，用60秒新鮮萃取出茶葉最原始的美好價值，就是要讓消費者帶走一杯「低負擔、鮮安心」的精品茶。他們家還堅持「嚴選上好的、低負擔的原物料」，只選用跟他們契作的優質水果農產品和小農牧場的鮮奶。

「鮮自然」現在更推出了全新的菜單，而且「全新菜單僅提供半糖以下飲品」喔！這真的是為了我們這些想要喝得健康一點的消費者著想。而且他們獨家擁有的93度精萃烏龍茶技術真的很厲害，如果你平常喝膩了一般的手搖飲，想要升級一下你的手搖品味，一定要來一杯「鮮自然」的茶飲，保證喝起來跟現泡的一樣讚！

鮮自然 手搖飲介紹

原茶那堤/烏龍（可選搭紅、綠、青、烏）

這款使用原生烏龍茶，喝起來茶味回甘不乾澀。如果你平常喝手搖飲不太挑茶種的話，那小編強烈建議你來「鮮自然」一定要試試他們家的烏龍茶系列。鮮奶的部分是搭配台南在地酪農的「后鮮乳」，這個鮮奶本身就不會太甜，奶香又很醇厚，跟烏龍茶真的是絕配！

淺焙•莊園杉林溪

你敢相信在手搖飲店也能喝到現沖現泡的高山茶嗎？！「鮮自然」就是有這個獨家93度精萃烏龍茶技術，用60秒新鮮萃取出茶葉最原本的美好價值。他們會先把茶葉放進研磨機裡做分子化，讓茶葉變得更小，這樣味道就會更濃郁；接著再移到旁邊的機器，一定要先溫杯再滴淬。之後還要將茶飲浸泡30秒、再打茶30秒，這個步驟是為了讓茶湯快速發酵，讓茶味更濃郁。這款莊園杉林溪屬於輕度烘焙的茶品，喝起來生津回甘，口感真的就像現泡的一樣濃郁，而且香氣很高，有一種獨特的翠綠香，愛喝茶的人千萬不能錯過！

桑葚檸檬飲

這杯是使用一整顆桑葚加上新鮮檸檬原汁，再結合冰糖一起熬煮出來的桑葚汁。喝起來酸酸甜甜的，而且還能吃到桑葚的果肉感。因為是新鮮檸檬汁，所以檸檬的味道超級香，完全沒有化學檸檬的味道，整杯喝起來就是很自然的酸甜滋味，保證你喝過一次就會愛上，是夏天消暑的第一首選！

如果你想加料的話，可以選擇西谷米，因為桑葚檸檬飲本身就很有味道了，加了西谷米之後會增加咀嚼感，小編自己覺得口感上會更加豐富有層次，而且「鮮自然」的西谷米很好吃，也很適合加在其他手搖飲品裡喔！

橙橙茉莉綠

這杯是使用屏東新鮮的柳橙打成的柳橙汁，搭配頂級的茉莉綠茶。小編建議喝微糖的甜度，這樣才能剛剛好地襯托出柳橙的香甜跟茉莉綠茶的香氣。兩者的味道不會互相搶戲，反而是互相襯托、加分。像小編自己平常喝手搖飲絕對不會選柳橙口味，因為大多數都是用粉末調製的，但是「鮮自然」使用的是新鮮柳橙汁，喝起來真的超級香甜，完全沒有化學香料味，一整杯很快就被我喝光光了！

甘蔗毛仔青

如果你平常逛夜市會買甘蔗汁來喝，拜託你一定要試試看「鮮自然」的甘蔗毛仔青！他們完全沒有額外添加其他的糖，喝到的就是天然紅甘蔗最原始的甜度，不會太甜膩，味道又很濃郁，加上青茶的清爽，整個解膩度大加分！有些甘蔗汁會越喝越渴，或是放久了會變得非常甜，「鮮自然」的甘蔗毛仔青完全沒有這個問題，無論放多久喝起來一樣清爽不死甜，是會讓你想要再回購的飲品！

芝芝瀑布奶蓋茶/烏龍（可選搭紅、綠、青、烏）

跟小編一樣是奶蓋控的朋友們請舉手！我真的要大力推薦「鮮自然」的奶蓋，超級無敵好吃！他們選用的是北海道進口的十勝鮮奶油打出來的奶蓋，奶蓋給得一點都不小氣，非常醇厚，搭配深焙烏龍，入口後兩者真的是超級搭。

一開始會先喝到鹹奶蓋的綿密感跟鹹香味，再來是烏龍茶的香氣跟甘甜，完全不會澀、不會苦、也不會太甜膩，所有的味道都恰到好處，喝到的第一口真的會讓人非常驚艷！而且放久了烏龍茶也不會澀，這點真的很重要。加料的部分，剛才有推薦過西谷米，其他還有大顆波霸跟小顆珍珠可以選擇。大顆波霸是用二號砂糖去泡的，吃起來帶有一點點甜味，很有嚼勁；相比之下，小編自己比較喜歡小顆珍珠，吃起來更Q更香，跟飲品搭配的話咀嚼度也比較剛好。

鮮自然 好不好喝

如果你本身就是一個手搖飲的重度愛好者，每天一定要來上一杯的話，那「鮮自然」總共有六種不同風格的手搖飲跟九種93度精萃茶系列可以選擇，絕對可以滿足你的味蕾。他們在南台灣深耕了19年，在第20個年頭選擇在西門町這個競爭激烈的地方開設2.0新型態店，還導入了「四國語言自助點餐機」，不僅節省了人力成本，也希望能拓展國外的觀光客市場。

現在大家都越來越重視環保，所以也有很多人會自備環保杯，「鮮自然」也有針對使用環保杯的顧客提供5元的折扣，大家可以多多利用喔。全新的菜單只提供半糖以下的飲品，更符合現代人追求健康的趨勢。

同樣是喝手搖飲，為什麼不升級一下你的手搖飲品味呢？就小編自己喝過這六杯「鮮自然」手搖飲的感想，真的沒有一杯是雷品，其中我更是大推桑葚檸檬飲和甘蔗毛仔青，絕對是夏天最棒的解渴選擇，而芝芝瀑布奶蓋系列則是我會想再訪把所有口味都喝過一輪的茶飲。不想排隊點餐的話，直接使用自助點餐機還可以現金找零，超級方便又快速。

抽獎活動 參加抽獎期間：2024/09/27~2024/10/04 獎項：1位-鮮自然飲品兌換券4張。 參加辦法：請於 鮮自然 抽獎活動 FB貼文 1.【按讚】+ 2.【Tag 1位好友】+ 3.【留言回答 妳最想喝哪一杯飲品】+ 4.【公開分享】，完成上面4點，即可參加抽獎。 ※將於2024/10/07抽出得獎人，公告於 鮮自然 抽獎活動 FB貼文 留言處及此文末。得獎人請於6日內私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄 (隔週重抽)。 【注意事項】為避免抽獎糾紛，小佳保留活動最終解釋權。

抽獎公布 2024/10/07 (逾期領獎/已刪除) 已抽出中獎人逾期領獎，視同放棄。為維護其他人權益，避免後續有爭議，所以將中獎名單刪除，會再指定時間重新抽出得獎者。 (將於2024/10/14重抽)

抽獎公布 2024/10/14 (逾期領獎/已刪除) 已抽出中獎人逾期領獎，視同放棄。為維護其他人權益，避免後續有爭議，所以將中獎名單刪除，會再指定時間重新抽出得獎者。 (將於2024/10/22重抽)

抽獎公布 2024/10/22 抽獎得獎人：李羿霏 請於 2024/10/28最後領獎日期前 私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄(隔週重抽)。 https://tiffany0118.tw/wp-content/uploads/2024/09/Facebook-Lottery-粉絲團留言抽籤小助手-粉絲團抽獎最佳夥伴-Google-Chrome-2024-10-22-09-19-20.mp4

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