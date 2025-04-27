哈囉各位吃貨們！今天要帶大家來台中一家CP值爆表的港式飲茶吃到飽啦，這家就是位在台中李方艾美酒店裡面的「樂美中餐廳」喔！想找台中港點吃到飽的朋友們看過來，他們家現在推出超划算的午餐方案，只要990元就能讓你樂美中餐廳的各式精緻港點和粵菜吃到飽，而且還有超可愛的天鵝酥跟妃子酥，不來真的會後悔啦！

樂美中餐廳｜李方艾美酒店港式飲茶餐廳

說到這間「樂美中餐廳」，它就藏身在台中很美的李方艾美酒店三樓喔。他們家的「港點吃到飽」真的是很多人的愛，像我這種愛吃港式料理的，看到這種可以盡情點的吃到飽方案真的是會眼睛發亮。而且聽說他們家的港點可是五星級的美味，餐廳的環境也佈置得很用心，還有大片的落地窗，採光超好，邊吃美食還可以邊欣賞風景，是不是超享受der。

樂美中餐廳｜港點吃到飽 菜單資訊

樂美中餐廳｜午餐粵菜港點吃到飽990元

他們家明爐燒臘也是必點喔！像是蜜汁黑豚叉燒、玫瑰豉油雞、青花椒牛腱心，每一道看起來都超誘人。聽說光是叉燒跟油雞多點幾份就值回票價了，喜歡吃燒臘的朋友絕對不能錯過。

港式點心的種類也是多到不行，像是常見的鮮蝦餃、燒賣、蘿蔔糕、荷葉飯、鹹水角等等，你想得到的幾乎都有。而且他們家的甜點更是厲害，那個葡式蛋塔外皮酥到像千層一樣，吃起來一點都不會油膩，會讓人想一個接一個。

然後啊，每個人還會招待一份超美的千絲天鵝酥，做成天鵝的造型，根本藝術品啊！外皮也是酥酥脆脆的，裡面的蘿蔔內餡很清爽，帶點甘甜味，好吃又好拍。

我個人超愛的妃子笑，芋頭控拜託一定要點！外皮酥脆，裡面是QQ軟軟的，還包著香濃的芋泥餡，做成荔枝的造型，可愛到捨不得吃掉。還有那個胡蘿蔔造型的鹹水餃，你看看這麼可愛的造型哪裡找啊！吃起來一樣是外酥內軟，口感超讚。

總之，不管你是不是住在李方艾美酒店，只要有來台中玩，一定要找時間來「樂美中餐廳」試試看他們的頂級粵菜港點吃到飽，990元再加一成服務費，就能吃到這麼多好料，真的是CP值高到破表啦。

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