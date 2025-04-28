哈囉各位新竹的鄉親父老、兄弟姐妹們，今天小編要來跟大家介紹一家最近在園區附近超夯的便當店啦！這家就是之前就已經很有名的「新村便當」，現在他們在關新路這邊開了新分店「新村便當關新店」喔！聽說他們家的眷村便當風味超級道地，尤其是那個雜碎飯，更是許多老饕的心頭好，大家都說沒吃過他們家的雜碎飯，就等於沒來過「新村便當關新店」！這次「新村便當關新店」插旗新莊街，就是要讓在園區打拼的上班族，還有忙碌的媽媽們，不用跑太遠也能吃到這懷念的眷村便當好滋味，招牌雜碎飯絕對是必點，小編先跟大家敲碗保證，絕對不會後悔啦！

新村便當 關新店 營業時間地址

📍新村便當 關新店

地址 : 新竹市東區新莊街178號

電話 : 0921 507557

時間 : 11:00 ~ 14:00，16:30 ~ 20:00

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61565743362541

新村便當 關新店 位置

跟大家說，「新村便當 關新店」就在新莊街上，看到藍色的招牌，旁邊還有公園就是啦！這條路平常車真的蠻多的，所以小編建議大家可以走路或是騎車過去卡方便喔，好在他們家出餐速度還算快，不會等太久。如果你比較趕時間，也可以先打電話預訂再去拿，這樣就更省時啦。

新村便當 關新店 空間

他們家主要是做外帶跟外送的，所以店裡面沒有提供內用的座位喔。整個店的設計很簡單明瞭，直接在櫃檯點餐，然後就可以順著旁邊的小菜櫃挑選自己喜歡的小菜。在店的左邊有一個自助區，那邊有提供例湯，還有耐熱袋跟紙碗，大家想用哪種就自己拿喔。

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新村便當 關新店 菜單介紹

招牌雜碎飯 $90

這個真的是他們家的王牌！聽說很多老顧客都是為了這一碗來的，就像小編一樣，只要$90就能吃到這麼夠味又讓人滿足的雜碎飯，CP值真的很高。白飯上面淋了超香濃的醬汁，還有滷得入味的三層肉，搭配一點點辣椒跟糯米椒，那個味道真的是絕配！再加上一顆半熟的荷包蛋，整個口感變得更滑順豐富，難怪大家都說這是他們心中的經典款。小菜的部分可以自己選，小編這次選了米糕跟蒸蛋。

眷香豆乳豬飯 $100

這個豆乳豬的外皮炸得金黃酥脆，咬下去還會發出「滋滋」的聲音，吃起來超療癒！他們把豬肉切成小塊小塊的，很像現在流行的脆皮豬。特別的是他的炸皮，顏色不會太深，也不會焦掉，鹹度剛剛好，配飯吃真的是一絕！每一個餐盒都會搭配四樣小菜，總共有七種可以選。他們的蒸蛋還不錯，有味道而且不會水水的，還有豆條跟咖哩，跟一般健康餐盒的水煮小菜比起來，這些吃起來更有味道，偶爾換換口味也很棒。

香酥大雞腿飯 $120

小編原本想點滷雞腿（$110），結果看到香酥大雞腿才多$10塊，就忍不住換了！他們的香酥大雞腿真的很大一支，看起來就很飽滿，外皮炸得金黃酥脆，但又不會硬，裡面的肉質還是很多汁很嫩。一口咬下去，熱騰騰的肉汁就慢慢流出來，真的讓人食指大動！吃的不只是美味，還能感受到「新村便當」滿滿的用心。這次搭配的小菜有甜不辣、豆條跟彩椒，今天的豆條吃起來稍微鹹了一點點。

總之，從雜碎飯到豆乳豬飯，再到香酥雞腿飯，「新村便當關新店」的便當都是料多實在，而且價格也很親民，充滿了古早味，難怪會成為附近鄰居想要嚐鮮的首選。不管是趕時間的上班族，還是忙碌的家庭主婦，來這裡總能找到一份讓你滿意的便當喔！