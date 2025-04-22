這家是我認識的美墨餐廳美國人老闆曾經推薦的捲餅專賣店，但過了一年多才終於來吃

墨西哥莎莎捲、希臘捲、Chipole辣醬捲、凱薩捲、加拿大葡萄油醋捲、地中海捲等多種歐美風味捲餅，甚至還有印度捲，口味好多，讓我每個都好想試試看

三月某週六一早先去南投、草屯、豐原解潤餅任務，從早到正午已經吃捲到八分飽了

現在看到琳瑯滿目的菜單，只能數十種口味中挑選兩個來嚐嚐滋味

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商家名稱：BeMo's (台中市南屯區大墩十街268號)

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營業資訊：04-23200466 週二至五11:30-14:30 16:00-20:00；週六日11:30-20:00；週一休

餐點介紹：捲餅/烤餅/沙拉/玉米片/湯品/飲料/套餐

用餐日期：2025.03



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▲BeMo's 店面

▲BeMo's 用餐環境

一個店面的寬度，前半區是座位區，後半區則是櫃台和廚房

座位區空間明亮但不大，三組四人座、一組兩人座和三個吧台座椅

BeMo's 菜單(2025.03拍攝)

▲(後)雞肉希臘捲(小) & (前)豆干兒童捲(小)

兒童捲不是份量比較小，而是沒有生菜版本

▲(後)雞肉希臘捲(左) & (前)豆干兒童捲(右)

光憑外觀乍看分不出口味，但因為我的希臘捲有客製化不加飯，所以整捲是涼的，捲橫切面也比較圓

而兒童捲則因為有飯，也可能因此老闆熱壓的時間比較久，所以整捲摸起來是溫熱的、捲上烙痕較深、捲的橫切面比較橢圓類似長方形

(上)雞肉希臘捲(無飯換菜) NT 145+15/ 小

加：美生菜、小黃瓜片、牛蕃茄片、紫洋蔥素、黑橄欖、雞肉、希臘醬、羊奶酪

*要客製化不加飯，得加NT 15，因為不加飯包不起來，一定得加價加購生菜

每份捲餅用單張墨西哥餅皮，乾爽無油、柔軟好咬，包好後還有烙烤到兩面有直條烙痕，但只是表面口感變一點點乾而脆，餅皮味道則沒有比較多焦香。

美生菜新鮮帶水份，希臘醬是以酸奶為基底，質地為漿態但吃的過程都沒有流出來，只是最後一兩口特別多醬汁。有迷迭香的香氣，跟黑橄欖很般配，清爽不膩；我期待的羊奶酪獨特風味吃不太出來，有點失望；雞肉是雞胸肉切片，偏乾硬，但整捲因為有希臘醬和生菜的水分，那個乾硬的口感並不明顯(好隊友啊！)

(下)豆干兒童捲 NT 99/ 小

加：BEMO's飯、莎莎醬、切達乾酪絲、豆干

BEMO's飯米粒粒分明，軟但還是有些許彈性但不到有需要多加咀嚼的韌性，離我喜歡的咀嚼感還差一點。豆干是五香豆干切半的條狀，共四條(兩塊豆干份量)，軟又有彈性。搭配的莎莎醬是糊狀的，非蔬菜切丁的莎莎醬(pico de gallo)。不鹹不油，也無過重的辛香料味，是普遍大眾可接受的溫潤口味。

但不知道是不是只要內容有BEMO's飯飯的捲就都是熱的？莎莎醬跟熱飯放一起的，這莎莎醬感覺就是義大利麵紅醬，不是我預期中冰涼清爽，又酸又甜、顆粒多的莎莎醬(pico de gallo)。整體說是普遍台灣大眾可接受的口味，好吃適口，但無太讓我印象深刻或為之驚豔的風味

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以上。