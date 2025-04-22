竹北這間金賞壽司的鮭魚親子丼真的是浮誇到不行，竟然鋪滿了18片超厚的生魚片，看得我口水直流！而且他們的把豪華船型刺身，有鮭魚、鮪魚和青甘，天使紅蝦加上蝦膏更是誘人！在新竹、竹北這片餐飲戰區直通東京巷弄裡的熟客居酒屋，情侶約會有儀式感，商業、好友招待讓人一吃就記住！

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竹北金賞壽司 營業時間地址

📍金賞壽司

地址 : 新竹縣竹北市縣政十三路九號9號

電話 : 03 558 3257

時間 : 11:30–13:30, 17:30–20:30

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063740660062

預約 : https://inline.app/booking/-NXsLnYRVAaPgoTyqNEs:inline-live-3/-NXsLnk5n8kcNoLBcToA

金賞壽司的位置超方便，就在竹北文興路一段上，從興隆路轉進來一下子就到了！而且附近就是竹北的精華地帶，吃飽還可以順便去散散步消化一下。開車來的朋友也不用擔心停車問題，小路外面就有收費停車場，走路三分鐘就到，不用在巷子裡繞來繞去，這真的是竹北高人氣餐廳的基本配備耶！

一走進金賞壽司，給我的第一印象就像是那種燈光溫暖的深夜食堂，白天的時候，柔和的陽光從落地窗灑進來，照在桌面上微微反光，感覺超舒服。店裡的木質裝潢，加上擺放的清酒、達摩公仔，還有手繪浮世繪風格的牆面，真的會讓人有種一秒飛到日本街頭小店的感覺。吧台區的座位安排得很整齊，可以看到師傅在玻璃檯後面專心捏壽司，散發著日式的溫暖和現代職人的專業氣息。

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店裡有適合情侶約會的兩人桌，也有可以讓朋友們熱鬧聊天的四人位，甚至還有一間很有氣氛的半開放式包廂。所以不管是一個人來，還是揪團聚餐都很適合喔。對了，他們還有超酷的「喵吉拉」裝飾耶！如果想要坐那間半開放式的包廂，記得要提前預約喔！

來看一下金賞壽司的菜單吧！他們家的料理真的不是在跟你開玩笑的浮誇，每一道都是真材實料！從丼飯、刺身到烤物、炙燒和握壽司等等，種類超多。不只擺盤厲害，份量也是很有誠意，絕對不是那種只適合拍照的網美店！他們對於食材的挑選非常講究，連買新鮮海膽都有一個老饕們的LINE群組，而且還是限量供應的喔！

如果看菜單不知道要點什麼，可以參考他們手寫的推薦。最近好像還有鮭魚頭的活動，揪多一點人來吃還可以享折扣喔！

他們家的「超激量！鮭魚親子盛合丼」一份$880。你看看那18片厚切的鮭魚刺身，像階梯一樣疊起來，魚肉的紋路超清晰，而且刀工也很俐落，旁邊還放了一小堆鮭魚卵，想吃多少自己加，那個鮭魚刺身吃起來油脂分布超均勻，入口軟綿到不行，光吃鮭魚就覺得超滿足的！

豪華船型刺身（四人份）$1280，這個一上桌真的是太吸睛了！鮭魚、鮪魚、青甘的刺身都切得超厚，每一口都是滿滿的幸福感。而且天使紅蝦上面竟然還加了蟹膏，也太奢華了吧！大干貝搭配檸檬片一起吃，超清爽。還有那個開胃的麻辣海瓜子，味道真的是出乎意料的好吃耶！

海膽丼（$800 + 海膽增量 $300） 他們用的是北海道直送的馬糞海膽，吃起來口感超綿密，鮮甜中還帶有一點點的甜味，完全沒有腥味。加量之後滿滿一大匙的海膽，搭配晶瑩剔透的鮭魚卵，吃起來就像在嘴巴裡面打開了一個海洋寶藏一樣，太享受了！

雪花牛舌 $480，我一開始還以為上錯菜了，這個牛舌竟然厚得像牛排一樣！表面烤得有點微焦，裡面還是保有Q彈的口感。搭配一點昆布鹽提味，讓牛肉的香氣更有層次感！

海鮮茶碗蒸 $110，茶碗蒸裡面藏了滿滿的料，有蟹味棒、干貝、香菇和魚肉，湯汁喝起來超鮮甜濃郁，每一口挖下去都是驚喜！

炙燒握壽司五貫 $475 今天的組合是鰻魚、干貝、鮭魚、比目魚和牛小排。那個比目魚的油脂分布得恰到好處，放進嘴裡幾乎是入口即化；鰻魚帶有淡淡的炙燒焦香，甜鹹的調味也剛剛好。這個組合就像一場美味的五重奏，每一貫都有不同的風味！

蔥鹽雞肉串（2串）$160，這個一上桌真的有嚇到我，一串的份量大概是外面兩串了，雞肉很厚實，搭配蔥鹽和微微的麻油、薑香，吃起來很有滿足感！

炙燒比目魚鰭邊鮭魚卵丼 $480， 這碗真的是我的最愛，不用多說，炙燒過的比目魚油脂香氣四溢，光是那個入口即化的口感就讓我又開始流口水了。再搭配鹹香的鮭魚卵，真的是一吃下去就會忍不住想把下巴抬起來，太美味啦！

烤山藥海膽燒 $130，山藥上面竟然抹了海膽醬再去炙燒！聞起來有淡淡的焦糖香氣，咬下去是甜味和綿密口感的交織，不只特別又很華麗！

播摩灘生蠔（2顆）$280，這是來自日本瀨戶內海的生蠔，尺寸不小而且非常新鮮。金賞壽司搭配了果醋和醋凍，可以一口吃下享受清爽的滋味，也可以沾一點山葵增添風味。

烤三色糰子（2串）$140、 地瓜鮮奶油大福（2顆）$160，這兩樣都是很經典的日式甜點。三色糰子外皮微脆，裡面QQ彈彈的，撒上黃豆粉，讓人忍不住一口接一口。大福的地瓜餡和鮮奶油比例調得剛剛好，包在Q彈的外皮裡，甜而不膩，吃起來超療癒的！

吃完正餐，店家還貼心送上了甜點，今天是黑糖豆花和藍莓優格冰淇淋喔！如果你對「浮誇」這兩個字已經麻痺了，真的可以來金賞壽司重新定義一下。這裡不只是照片拍起來好看而已，每一道菜都吃得出大廚的用心。真正的美味，是會讓人記住的。金賞壽司不只是讓你吃飽，而且會讓你牢牢記住這一餐的美好！