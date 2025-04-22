沙嗲士多的港式小館，位於台北中正區羅斯福路三段大學口巷內，鄰近公館商圈，店內招牌沙嗲串燒、港式雲吞、冰火菠蘿油與廣炒廣受好評，讓人一秒回到香港街頭，是附近台大學生吃飯的好去處，趕快跟著我的腳步一起來看看這家隱藏在公館美食戰區的小店到底有什麼魅力吧！



沙嗲士多 100台北市中正區羅斯福路三段316巷9弄4號

02 2368 7968

11:00–15:00, 17:00–21:00(週三休息)

11:00–21:30

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「沙嗲士多」這間店就位在台北中正區羅斯福路三段大學口旁邊的小巷子裡，很多台大學生都會來這邊覓食。只要看到有人在排隊，那應該就是「沙嗲士多」沒錯啦！店裡面的座位在用餐時間常常都是客滿的狀態，不過稍微擠一點點，為了美食是可以忍受的啦。

沙嗲士多菜單與價格

說到菜單跟價錢，因為主要的客群是學生，所以價位還算OK，但是一份餐點差不多也要一百多元。他們家也有很多菜可以單點喔。

這次我點了「港式鮮蝦雲吞湯」跟「沙嗲烤骰子牛」，還加點了一份「香脆雞腿麵」。先來說說這個「養生龍鬚菜」，就是簡單吃吃，想說點個青菜均衡一下，表現就普普通通囉。

「港式鮮蝦雲吞湯」，這個東西喜歡的人會很愛，不喜歡的人可能會覺得湯頭的味道怪怪的。聽說道地的港式雲吞湯會加一點他們的大地魚粉，我也不知道那是什麼。總之，這個雲吞湯蠻有港味的，裡面的蝦子也很大顆。

這個「沙嗲烤骰子牛」我一定要好好誇獎一下，他們家的沙嗲味道很像我以前在東南亞國家玩的時候吃到的那種，比台灣一般的沙嗲味道稍微鹹一點，但是非常夠味。我個人是很喜歡啦（畢竟常常吃到沒味道又硬梆梆的沙嗲串）。

朋友點的「香脆雞腿麵」發生了一個小插曲，她本來以為是炒麵，指著菜單確認之後才發現自己想錯了。麵是那種薄薄的寬麵，吃起來偏軟。雞腿倒是蠻好吃的，不過味道也是稍微鹹了一點。它的雞皮做法不太一樣，吃起來很酥脆，裡面的雞肉很多汁。

最後是「冰火菠蘿油」，我在Google評論看到很多人推薦。實際吃起來覺得還可以，如果跟永康街那邊的相比，我個人會比較推永康街的。

飲料的部分是用很古老的杯子裝的，價錢稍微高一點，不過在港式餐廳好像就是要喝這些才對味。

總結來說，「沙嗲士多」真的是一家充滿港味的小店，把經典的風味跟溫馨的氣氛結合在一起，不管你是想回味香港的味道，還是想探索巷弄裡的美食，這間店都很值得來試試看喔。

店家/景點資訊

店家名稱： 沙嗲士多

所在地址：100臺灣台北市中正區羅斯福路三段316巷9弄4號

營業時間：日 一 二 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：02 2368 7968

評價：★★★★★

備註資訊：

沙嗲士多

100台北市中正區羅斯福路三段316巷9弄4號

02 2368 7968

11:00–15:00, 17:00–21:00(週三休息) Google即時導航

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