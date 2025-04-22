今天水晶安蹄要來跟大家分享一間近期在宜蘭五結新開幕的超夯咖啡廳！這間「BlOCK COFFEE」雖然不在熱鬧的市區，但是慕名而來的咖啡控還是超級多，就知道它有多厲害了吧！聽說老闆跟夥伴們都是從澳洲墨爾本回來的，難怪店裡帶著一股很狂放的歐美風格，一走進去就會看到牆上超吸睛的大片塗鴉，真的是間很有個性的澳式咖啡廳呢！而且而且，他們還是寵物友善咖啡廳喔，帶毛小孩來也沒問題！



BlOCK COFFEE 營業資訊

BlOCK COFFEE(無訂位/最後點餐打烊前半小時)

評分： / 4.5

地址：1樓, No. 30-10號五結北路五結鄉宜蘭縣268( 地圖

電話：

營業時間

星期一: 11:00 – 18:00,

星期二: 11:00 – 18:00,

星期三: 11:00 – 18:00,

星期四: 11:00 – 18:00,

星期五: 11:00 – 18:00,

星期六: 10:30 – 17:30,

星期日: 10:30 – 17:30

IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

BlOCK COFFEE 位置｜環境

「BlOCK COFFEE」他們室內有兩層樓，從外面看就覺得很大一間，而且一樓酷斃了，竟然是完全開放式的，連門都沒有！

如果有帶狗狗去的朋友也不用擔心，他們還有貼心的dog parking區，可以把牽繩綁在那邊喔。

一樓的空間主要是白色系的，走一個很明亮的感覺，二樓就變成酷酷的黑色系了，而且牆上還貼了很多墨爾本的景點照片跟介紹，搭配上那個大片的塗鴉，真的是很有特色。

他們的座位區蠻寬敞的，不過有些椅子沒有靠背，可能就比較不適合久坐啦。

BlOCK COFFEE 菜單

他們的澳式咖啡聽說就是以濃郁出名的！這次我點的咖啡都好好喝耶！除了咖啡，他們也有甜點跟輕食貝果可以選擇，點餐是在櫃檯，等逼逼機響了再去取餐，甜點跟輕食都是用外帶盒裝的。

這次我點了「檸檬流沙美式」跟「髒髒」，咖啡們真的都沒讓我失望，好好喝，「檸檬流沙美式」喝起來就像西西里咖啡一樣，酸酸甜甜的很剛好，非常清爽；「髒髒」的口感跟味道都超濃郁，下午來一杯整個精神都來了！

輕食的部分我點了「油漬番茄假貝果 青醬鮪魚抹醬」，他們的貝果口感不是那種很扎實的，是比較鬆軟一點的，裡面夾了超多油漬番茄，其實單吃就蠻好吃的，只是稍微乾了一點，所以我就另外點了cream cheese來搭配，加了之後口感就會比較滑順，整體來說是蠻清爽的。

「檸檬生乳酪」底層是脆脆的餅乾底，最上面撒的應該是碎Pretzo，吃起來脆脆的，檸檬生乳酪的口感很輕盈，吃起來不會覺得太膩。

隔天我又去了另外一家叫做酷狗咖啡的店，風格也蠻像的，咖啡也好好喝，之後再跟大家分享！不過BlOCK COFFEE真的是我近期去過的咖啡廳裡面風格最強烈的，我超喜歡！