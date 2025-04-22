114. 3. 20 (四) 林口三井「莫內花園秘境」

三月中旬在網路上看到林口三井推出全新造景

把握平日好天氣前往參觀拍照

2025春季限定造景--「莫內花園秘境」，邀請大家走入莫內畫作之美

林口三井一館、二館皆有造景，2025/3/13～5/25免費參觀

『寫生角落』

與春日景致共融，成為莫內畫作中的主角

暖陽灑落花園中，充滿希望與生機

五顏六色的花兒與窗外的流水相呼應，美哉

『靈感泉湧』

『莫內溫室』

放慢腳步走進花園溫室，靜享悠閒氛圍

雖然所有的造景都是假花，但經過用心打造，絲毫不減美麗

走進莫內溫室瞧瞧

花香與書香交織，質感滿分

馬賽克屋頂在陽光照耀下閃閃發亮，形成美麗的光影

貼心放置一張沙發，方便大家拍照留念

從這個角度望出去，頗有異國風情

『穿越時空』

流水從平面畫作穿越至真實世界，讓人沉浸在莫內獨特色彩中

『造訪莫內』

穿過畫框，走進莫內花園

個人覺得這是超棒的idea，我非常喜歡

『莫內湖畔』

重現莫內經典畫作的場景，在此探索春季的一抹鮮活色彩

花團錦簇，美不勝收

橋上掛滿紫藤、白藤，美極了

雖然不是真花，依舊散發夢幻氣息

每個角落都能感受被花包圍的幸福感

『莫內之窗』

倚靠窗邊，彷彿置身莫內家中

窗內、窗外都是迷人的風景

忍不住幫KITTY小網美拍了不少照片

閃亮亮的春日花園，令人流連忘返

私心最愛粉色玫瑰，溫柔又可愛

『莫內春之花庭』

位於二館的造景，一起與盛開的紫藤共舞

走進莫內的藝術世界，感受"春遊畫中"的美好，心情也美麗

＜林口三井＞新北市林口區文化三路1段356號

(02) 2606 - 8666 營業時間11:00～21:30 / 週六週日10:30～22:00

機捷林口站步行約10分鐘

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