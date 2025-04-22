桃園燒肉火鍋吃到飽_三柒燒肉桃園藝文店─桃園藝文特區美食餐廳推薦，新開幕四人同行一人半價，加39元升級火烤兩吃；加88元日本生食級干貝無限吃！高CP值吃到飽餐廳加一，928元和牛、天使紅蝦優質海陸食材放題，持續加點的日本生食級干貝、澳洲M9小米龍、澳洲M9和牛、特選Prime翼板、天使紅蝦、阿根廷大魷魚、西班牙松阪豬、西班牙伊比利豬梅花、、酒燒白蝦、鮮甜蛤蜊真心好吃，還有醇厚雞湯免費喝_三柒燒肉桃園藝文店吃到飽價位，桃園美食餐廳推薦

關於三柒燒肉桃園藝文店

「桃園燒肉火鍋吃到飽」

「桃園藝文特區美食餐廳推薦_桃園美食餐廳推薦」

三柒燒肉桃園藝文店在哪裡

三柒燒肉桃園藝文店位於桃園市桃園區南平路400號，近桃園中正藝文特區、桃園藝文廣場，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

三柒燒肉桃園藝文店環境_燒肉火鍋吃到飽特色

「卡座式設計_用餐空間寬敞舒適，2~10人聚餐」

「高CP值燒肉吃到飽628元起，120分鐘燒肉放題」

「加39元升級火烤兩吃；加88元升級日本生食級干貝吃到飽」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_南平中正路口站，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_南平路。

汽車：附近汽車停車格_南平路；俥亭停車場_桃園展演中心，走路3分鐘。

交通指引_三柒燒肉桃園藝文店

南平路中正路交叉口、桃園中正藝文特區、桃園藝文廣場附近、選址於桃園市南平路的三柒燒肉桃園藝文店，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位。

三柒燒肉桃園藝文店環境開箱

桃園出差日，午餐時間跟同行夥伴們到2025年4月新開幕的三柒燒肉桃園藝文店，嚐嚐鮮。

燒肉火鍋吃到飽餐廳門口有擺放放大版的燒肉吃飽價格表，方便經過的朋友們參考。

三柒燒肉桃園藝文店_接待區

走進三柒燒肉桃園藝文店，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

三柒燒肉桃園藝文店_用餐座位

完美運用用餐區域的空間，採用卡座式設計用餐座位，每桌均擁有足夠大的桌間距離，不會覺得跟鄰桌距離很近，規劃2人桌、4人桌、6人桌、8人桌。

四人桌有一個烤爐搭配一個火爐。

外場人員隨時注意烤網是否需要更換，在燒肉吃到飽細節上的貼心加分。

用餐座位配置，都配有一個桌上型垃圾桶、紙巾、烤夾、食物剪刀、三款嚴選調味粉，方便用餐時就近取用。

八人桌，配置兩個烤爐加一個火爐。

三柒燒肉桃園藝文店_自助區

三柒燒肉桃園藝文店_燒肉火鍋食材自助吧

引進專屬訂製冰櫃，將多達20種以上的燒肉火鍋食材、飯後點心放置於開放式櫃體中，以冰櫃優異的保冷功能，維持食材的新鮮、口感。

中華豆花、愛玉、杏鮑菇、玉米筍、香菇、小貢丸、蛋餃、小黑輪、甜玉米。

柳橙、西瓜、青椒、韓式泡菜、洋蔥、沙茶醬、辣椒。

包肉生菜、黃金泡菜、蒜末、海帶芽。

三柒燒肉桃園藝文店_熟食飲料冰品吧

飲料區有冰溫熱開飲機、咖啡機、冰沙機、水果風味飲機、氣泡類飲品機。

現炸出爐的薯條、雞塊，外場人員隨時確認是否需要補貨，免擔心吃不到~

秘製滷肉燥、白飯。

雞湯壺。

各式燒肉醬料。

四種口味niseko冰淇淋。

三柒燒肉桃園藝文店928元奢華燒肉饗宴開箱

這次四人聚餐選擇的燒肉吃到飽方案是928元奢華燒肉饗宴。

燒肉吃到飽食材採用平板點餐、不怕漏單，燒肉120分鐘吃到飽，平日最便宜628元起，可以吃到30種以上的雞肉、豬肉、牛肉、嚴選海鮮、時令蔬菜。

加39元升級火烤兩吃

每個人加價39元升級火烤兩吃，鍋底是昆布湯。

把多樣時令蔬菜、蛋餃放進鍋裡煮熟，襯托優質食材自然好味，蔬菜清甜好吃，享用燒肉吃到飽也可以營養均衡。

加88元升級日本生食級干貝無限吃

每個人加價88元升級日本生食級干貝無限吃，加金牌啤酒、百威啤酒暢飲！

推薦食材分享

澳洲M9小米龍

油花分布均勻，推薦烤至5~7分熟夾入生菜中，製作成生菜和牛捲一口吃，嘴裡滿溢著牛鮮味、油脂感細膩，吃完一卷還想再吃一卷。

澳洲M9和牛

直火炭烤到5~7分熟即可入口，嚐嚐它柔軟、甜美的肉質口感與牛鮮味。

特選Prime翼板

銷魂系薄切翼板牛，光用看的就可以感受到高品質現切肉品的魅力！

一口一片，品嚐到翼板牛的緊實、彈牙，還有十足的牛肉鮮甜味。

天使紅蝦

天使紅蝦的高品質從入口的紮實感就可以感受到，不會有粉粉、軟爛的感覺。

阿根廷大魷魚

跟頂級熟成肋眼牛排同樣有著高存在感的阿根廷大魷魚，在上桌前內場夥伴早已將其處理乾淨，使用食物剪刀從中間剪開即可開烤。

西班牙松阪豬

無肉腥味、油脂豐富，帶有獨特嚼感、脆口的松阪豬，不用調味品嚐豬肉原始的肉質與甜味。

西班牙伊比利豬梅花

世界上最好吃的豬肉，以橡子果、香草、橄欖為主食的伊比利梅花豬，蘊藏著橡樹果實的芳香，經過燒烤後香味更加顯著，油脂豐潤不膩口、口感Q軟，還散發著淡淡的榛果香。

頂級熟成肋眼牛排

頂級熟成肋眼牛排的大小相當有存在感，放上烤網就佔據了超過1/2的面積。

頂級熟成肋眼牛排的大理石油花分布相當均勻，即使是烤製有點高熟度(七分熟)，口感依舊鮮嫩多汁，搭配分布均勻的細膩油脂感，口感相當不錯！

Prime牛背肩

由三種不同部位紋理組成的Prime牛背肩，是牛運動量較大的部位，推薦烤製5分熟享用。

肉質是較有嚼勁的，五分熟Prime牛背肩包入生菜中，搭配香辣韓式泡菜一起吃，一口一卷享受清爽不油膩好滋味。

帶骨牛小排

精選帶骨牛小排自帶豐富油花，即使是烤至接近全熟，口感依舊鮮嫩多汁、不乾硬。

鹹豬肉

添加獨家秘方醃漬的鹹豬肉，烤熟後包入生菜一起吃，一口一卷超過癮！

特選牛舌

牛舌是帶點些微油脂的部位，柔軟度較低、較有嚼勁、牛的香氣蠻濃郁的，經過烤爐烤至5~7分熟，帶點經過炙燒後的燒烤香加上牛舌的肉甜味與嚼感，口感還不錯。

九州小鮑魚

鮮味飽滿的九州小鮑魚，鮑魚肉Q彈、紮實的口感，蠻不錯的。

醬燒骰子牛

每一塊大小差不多的骰子牛，完美鎖住肉汁的角切牛，吃得到預先添加秘醬醃漬提香，軟嫩不硬、牛鮮味飽滿、無腥味的好滋味。

味噌雞腿肉

消費資訊

用餐日期：2025/04/09(三)

付款方式：現金、信用卡

√ 用餐均收10%清潔費。

√ 用餐時間120分鐘；點餐90分鐘。

√ 低消：成人628元；兒童收費標準

ο 身高90公分以下：免費

ο 90~110公分：清潔費120元

ο 110~140公分：半價

ο 140cm以上：成人收費

三柒燒肉桃園藝文店燒肉吃到飽價格表

桃園燒肉火鍋吃到飽_三柒燒肉桃園藝文店燒肉吃到飽價格表，來源：三柒燒肉桃園藝文店線上訂位，2025/04/21

桃園燒肉火鍋吃到飽_三柒燒肉桃園藝文店燒肉吃到飽價格表，來源：三柒燒肉桃園藝文店線上訂位，2025/04/21

三柒燒肉桃園藝文店優惠資訊

開幕慶限時優惠

~2025/04/30四人同行一人半價

桃園燒肉火鍋吃到飽相關資訊

三柒燒肉桃園藝文店

熱門搜尋：桃園燒肉火鍋吃到飽、桃園藝文特區美食餐廳推薦、桃園美食餐廳推薦

⏰ 營業時間

一~五 17：30~半夜01：00

六、日 11：00~半夜01：00

📍 地址：桃園市桃園區南平路400號

📞 電話：03 326 0333

品牌資訊

三柒燒肉桃園藝文店線上訂位

三柒燒肉桃園藝文店FB粉絲頁

三柒燒肉桃園藝文店IG

分店資訊

三柒燒肉中壢店

⏰ 營業時間

一~五 17：30~半夜01：00

六、日 11：00~半夜01：00

📍 地址：桃園市中壢區中美路二段130號2樓

📞 電話：03 427 7000

_點擊橘字進入傳送門

_追蹤我們的instagram，蒐集更多即時美食旅遊資訊