嘉義除了嘉義觀止之外，另一個讓我垂涎多年的就是燒肉觀止了

因為喜歡燒肉，尤其是和牛，所以記得在第一次看到燒肉觀止時就一直存在資料夾裡

終於在這次到嘉義旅行時，朝聖了這間嘉義知名的寵物友善和牛燒肉-燒肉觀止

燒肉觀止位在嘉義觀止飯店的一樓，是嘉義少數的“高級”、“和牛”燒肉

記得第一次聽到燒肉觀止跟嘉義觀止時，還覺得兩個名字都有“觀止”耶，也太巧～

結果後來發現本來就是關係企業，甚至是開在一起

飯店右側有一個對外的出入口

但如果跟我一樣在飯店住宿的話，出電梯也有一個獨立通道可以走

入口處的等候區，人多的話也可以直接在飯店大廳等

燒肉觀止的設計簡約，深色的石材桌面搭上清水模裝潢非常的低調奢華

一側大片落地窗讓店家在中、下午時段非常明亮

店內有各式不同的桌子搭配，讓不同組人、人數都有適合的座位，即使是家庭、朋友聚餐都不用擔心

座位彼此之間間隔都很大，之間也都有屏風，能保障每一組客人的隱私

如果帶大狗的話角落空間也都很充足～

最讓人印象深刻的大概就是一進店就印入眼簾的酒櫃

碩大一個清水模設計的酒櫃呼應著餐廳的簡約裝潢，裡面放滿了各式紅酒，看起來非常壯觀

然後來到燒肉觀止都是有專人代烤，完全不用擔心烤功不好或是手忙腳亂影響到用餐

每一位師傅都非常專業，不只讓每一個品項都擁有最完美的熟度，也會按客人用餐速度調整上餐時間

真的非常適合約會或聚會

事實上知道燒肉觀止已久，卻一直沒有機會來

很大一個原因是因為我居多都一個人旅行，事實上不管到哪一間燒肉店都很難點餐

套餐通常對我份量太大，但單點的話又很難品嚐多個品項

這次來嘉義還以為又要跟燒肉觀止錯過了，結果詢問之下剛好碰上他們推出個人套餐

讓像我這樣單獨前往的旅人也可以品嚐豐富、多元的餐點

我覺得吃和牛燒肉一大觀賞點就是和牛總是會切的很漂亮然後用著簡單卻帶有專業感的擺盤呈上

因為這次用餐就坐在吧台，所以看到師傅在切肉時還特地跑去拍照

燒肉觀止用的都是精修過的和牛，取其最漂亮的區域呈給客人，每一片油花都超級夢幻的

(是說我真的好想捧著那盒和牛就逃跑XD)

單人套餐 $1500+10%/人

不得不說一個人旅行時來這樣一個套餐，真的是超級享受的

套餐裡除了我最想吃的和牛之外，也有鴨、豬其他兩種肉類

另外主食、時蔬也是缺一不可

如果是不能、不喜歡吃牛肉的話也有其他品項可以換

單點的英國梵提曼玫瑰檸檬汽水 $140

古法漬韓國泡菜

一上桌就會送上的韓國泡菜～完全就是調味、解膩的好幫手

核桃木煙燻干貝

不管是雙人套餐還是單人套餐，不可缺少的就是這個核桃煙燻干貝了

燒肉觀止使用的是可生食級的干貝，干貝除了在火爐上炭燒之外，還多了一層噴槍的炙烤

淋上蛤蜊湯點綴上幾顆魚卵，最後再用上核桃木的煙燻，盛上桌時真的是儀式感十足啊

干貝外皮焦脆裡面有著半生的Q彈又天甜口感，即使像我不太吃海鮮都忍不住大口吃掉

和牛壽喜菠蘿包（可換豬菲力波蘿蔔包）

讓人驚艷肯定有這款和牛壽喜菠蘿蔔包

香甜的菠蘿麵包夾上壽喜口味的和尚頭部位，這種鹹中帶甜甜中帶鹹的風味本來就是我的愛

加上菠蘿麵包烤著香酥，而裡面的餡料卻無比的濕潤，和尚頭油脂低肉感卻細膩

尾韻再帶出濃厚的松露醬跟鱈魚肝

這多種對立、矛盾口感更是激起不少火花

觀止牛肉湯3.0 (可換 超。雞白湯)

觀止牛肉湯使用的也是和牛

平常和牛我都是吃燒肉或火鍋，第一次吃到燉湯給人的感覺蠻神奇的

湯喝起來牛肉香味十足卻非常清甜，最讓我意外的是經過燉煮過後的牛肉依然軟嫩無比

上面灑著米果添加了這碗湯口感上的層次，每顆一口都可以聞到古物的香味跟ㄎㄠˊㄎㄠˊ的口感

炙烤嫩鴨胸、伊比利豬肋條

首先先用鴨胸開啟今天的燒肉味蕾

事實上我平時不太吃鴨胸的，尤其是那麼厚的切片！所以一看到鴨胸上桌說實在並沒有抱什麼期待

不過在師傅醇厚的烹調技術下，鴨肉的美味完全被火焰逼出來

鴨胸肉本身柔軟且多汁，特別是在經過烤制後外皮香脆、肉質多汁嫩滑且有彈性

完全給我清爽不油膩的口感體驗

和牛盛合（可換豬肉盛合）

終於來到今天的重點了：我的和牛盛合！

和牛盛合共有4款不同的和牛，包含三款日本和牛跟一個澳洲和牛，使用的也都是不同的部位

這也是當初一看到他們有單人套餐我就淪陷的原因：可以在最少的份量吃到最多的品項

首先是來自山形縣的翼板牛

光看著那個油發亮的油光跟焦脆的表皮，我的口水就已經冒了出來

翼板牛的油花多而均勻，口感軟嫩卻完全不膩口

特別要說一下燒肉觀止除了一般的海鹽之外還有提供鹽昆布！！！

搭上鹽昆布的翼板牛一入口，真的是油香四溢，鹽昆布淡淡的鹹味跟和牛融合的也很完美

我最愛的片狀和牛則來自北海道的牛板腱

牛板腱幾乎是一頭牛中數量最稀少的部位之一，而我最喜歡這種切片狀後幾乎是呈現粉紅色的勻稱油花

過一次火就直接入口的口感，一咬即斷完全沒有任何纖維阻隔，幾乎是一入口就直接融化在嘴裡

特別要說一下燒肉觀止的食材在燒烤期間幾乎是沒有經過任何調味，只有在最後撒上一點胡椒增添香氣

讓每個客人都可以吃到最原汁原味的美味

第三個是日本頂級A5黑樺牛的橫隔膜

有在吃和牛的應該都對橫隔膜不陌生吧！根本是老饕必點啊！

橫隔膜口感軟嫩有嚼勁、肉質鮮美柔嫩，重點是一咬下去就有濃郁的牛肉香氣

第四個則是澳洲和牛的後腰肉部位

雖然從日本和牛要切換澳洲和牛時我心中不免覺得可惜

不過這塊後腰肉雖然口感不像本和牛那樣有著滿滿的油花然後入口即化

但在適度的脂肪與瘦肉搭配下，更能夠享受到濃郁的肉味和嚼勁

加上特製醬汁甜鹹的口味，讓我也是第一口就覺得驚艷無比

鴨油蛋飯（+40元）

套餐裡的主食主要是土鍋白飯，用著特色的土鍋蒸煮米飯Q彈飽滿

但因為我比較不愛白飯，所以＋40元升級了鴨油蛋飯 （也可以＋100元再升級成明太子飯）

比起豬油拌飯，鴨油聞起來香口感卻比較清爽，完全不會掩蓋半熟蛋的蛋香

上面再加上蒜片跟蔥花，即使不配菜我都可以扒光

季節炭燒野菜

吃了那麼多肉跟澱粉，當然也要用蔬菜中和一下

季節野菜包含兩片節瓜、兩片杏包菇跟一大塊日本山藥

節瓜在簡單的調味下吃起來很清甜，而日本山藥口感非常爽脆，完全不黏劑

鹹食以伊比利豬肋條作為收尾

我覺得一間店烤功厲不厲害，真的用肋條就看得出來

雖然前面的肉都很厲害，但因為都是和牛，總覺得不管怎樣都不會難吃

加上開始有了飽足感，所以對食物的口感、品質也都會更挑惕

結果這個伊比利豬條吃起來完全不比牛肉遜色耶！

帶有筋膜的肉質不但軟嫩，刷醬味道也很濃郁

一開始時就有想過要單點牛舌，不過套餐雖然看起來不多但吃起來真的超飽足的

結果離開前剛好偷拍到隔壁桌的厚切蔥鹽牛舌，看起來真的超厲害的

最後當然是觀止甜點啦～



這天的甜點是巧克力冰淇淋泡芙，裡面的巧克力冰淇淋帶著微苦吃起來不會太過膩口

用來當作一餐的結尾真的非常適合

所以最後我一定要分享一下燒肉觀止最新推出的寵物餐點

雖然燒肉觀止一直都是寵物友善，但過去的燒肉觀止就跟一般的寵物友善火鍋、燒肉一樣

如果你想給毛孩吃水煮肉肉等，就得額外單點人類的品項，再請店家水煮

不過現在燒肉觀止推出了寵物套餐，包含一大塊雞腿跟鴨肉（真的是完整個雞腿肉！）

讓毛孩來到燒肉觀止就可以跟主人一起大啖肉肉！

而且份量事實上蠻多的，像我們朋友剛好前幾天前往，一隻小型犬根本吃不完啊～

拍照完店家還幫我們都切成小塊，方便毛孩食用，真的非常的細心、貼心！

而這次來之前嘉義觀止X燒肉觀止剛好也推出了一泊三食的住房優惠

除了本來的下午茶跟早餐之外，還包含兩人份的燒肉餐點 (天啊那麼誘人的住宿方案拜託可不可以延長)

而且搭配晚餐的設定，也讓來住宿的旅客根本可以整天廢在飯店裡，好好享受假期

最後附上之前的嘉義觀止開箱文章:

燒肉觀止

地址：600嘉義市西區中興路467號

營業時間：週一～週四 11:30-14:30 17:30-22:00 (五六日僅營業到21:00)

電話：052813355



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