桃園中壢私廚,中壢無菜單料理推薦,中壢美食景點,燦台菜私廚,桃園中壢美食

這家燦台菜私廚我已經來訪多次，除了料理美味以及超高的CP值之外啊，最吸引我的還是燦私廚大廚的台式料理手法。粗獷豪邁的外表與個性，很難想像他的料理手法非常細膩，對食材的挑選以及事前的準備也非常的用心～想知道燦台菜私廚又多了什麼口味的創意料理嗎？來，請跟著我們來去吃一頓吧！

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桃園市中壢區環北路80號 請點我開始燦台菜私廚導航

11:00–14:00，16:30–21:00，無公休日，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

一人無菜單料理套餐分980及1380兩種價位，以上均會加收一成服務費。

另有個人獨享套餐，詳情請看店門口小招牌公告

即日起在燦台菜私廚的臉書粉專預訂母親節節日6位以上就贈送蛋糕（限臉書訂位）、10位以上再享折扣！

停車資訊：騎車的話環北路上有蠻多機車停車格，開車則是建議停到A21環北站停車場喔。

店家環境

來來來，進店前我們先看看門口的小招牌啊～現在燦私廚推出了多種獨享套餐！同學們可以參考看看喔～看完了我們就進去吧！

一直都很喜歡燦的佈置，簡單又不失典雅，而且店裡座位不少，不管是兩人世界或是三五好友都有適合的位置。

後面的兩張圓桌也很適合全家來享受美食。

進門左手的海水缸裡有活跳跳的龍蝦跟麵包蟹，等著大家的點餐囉～

對了對了，燦也有包廂呢！兩張大圓桌相當適合公司或家庭的聚餐，但因為包廂只有一間，所以必須得要提前預定才有位置啦。

套餐菜單及活動

線上訂位成功送精美蛋糕

現在從燦台菜私廚的臉書訂位六位以上的話啊，就會送一個精美蛋糕啊各位！而且十人以上還有折扣優惠。

目前個人套餐有分980以及1380兩種，以上都會加10%的服務費，這次我訂的是兩份980的套餐。隨著季節的變換食材也會略有變動，先跟大家提醒一下喔。

本次無菜單料理品項

菊花茶

無咖啡因的菊花茶深受大家的喜愛，我個人在覺得疲累的時候也常在家泡菊花茶來喝。

還勞煩陳大哥幫我倒茶真不好意思！陳大哥是我認識十幾年的保險業務經理，常為了我的各式保險問題奔波～連跟他不相關的保險業務也都用心的替我建議及處理～所以說今天是私人請他來燦私廚吃個飯以聊表我的謝意啦。

海鮮三拼（冷盤）

烏魚子，花枝，鮑魚三樣海鮮做成的冷盤前菜，盤中的那一抹醬紅則是超適合搭配海鮮的五味醬囉。

不要跟我一樣以為烏魚子底下放著的是白蘿蔔啊，看仔細了啊大家～竟然是烤年糕！！！

口感濃郁的烏魚子配上烤過的年糕，口感非常的獨特～綿密又Q彈呢。

花枝新鮮就是好吃！

整顆的新鮮鮑魚燙熟後就著五味醬吃，口感超Q的。

松露金瓜米粉

我第一次吃到金瓜米粉是在澎湖當兵的時候，一吃就愛上了這道料理。而燦私廚又把我記憶中的金瓜米粉的滋味升級了！除了滿滿的配料之外還加上調製過的松露醬，味道清香而且更能襯托出金瓜的清甜，吃起來非常的爽口。

啊對了，不要因為好吃就趕著把這一籠松露金瓜米粉吃光喔！一定要留一些喔～晚點你們就知道原因啦。

鱸魚五柳枝

堪稱台灣酒家菜的代表菜色之一就是五柳枝魚了，那時期北部各大酒家可比今日的高檔餐廳，菜色精緻擺盤也講究啊～（跟主廚現學現賣的酒家菜知識ＸＤ

很多同學以為五柳枝魚就跟紅燒魚或糖醋魚差不多，錯錯錯！口感以及味道的層次差太多了～這裡的五柳枝魚非常的美味呢。吃起來帶著甘甜但又不甜口！而且酸味非常的有層次，再者魚肉一定要炸得酥脆！淋上勾芡後更能品得出外脆內嫩的魚肉口感。

紅燒和牛

品嚐完回味無窮的五柳枝魚，主廚推著小車車來到桌邊，原來接下來的紅燒和牛是以桌邊料理的方式來呈現的！

店裡使用的是澳洲和牛。

先把牛肉放進旁邊的牛肉高湯裡川燙一下～

接著舀起兩匙高湯淋在燙熟了的娃娃菜上面，話說這高湯也太香了吧！！？？突然想到門口的手寫菜單上有寫著紅燒牛肉套餐？試著用眼神詢問了一下主廚，他笑著點了點頭，難怪這麼香啊～原來用來燙和牛的高湯就是店裡招牌紅燒牛肉的高湯啦。（謎之音：你跟主廚已經熟到能用眼神交流就對了？

最後把和牛肉放到盤上，撒上蔥花就可以上桌啦。

太犯規了～這道紅燒和牛也太香了！

燙得恰到好處的和牛搭配著底下吸飽了牛肉湯汁的娃娃菜一起吃最棒啦～柔嫩多汁與爽脆甘甜的口感讓人欲罷不能。

也可以吃吃清爽的醃漬小黃瓜來轉換一下口感及味覺。

桂花旭蟹

鮮甜的蟹香伴隨著一絲絲的桂花香氣，佐以洋蔥等佐料炸炒過的桂花旭蟹讓人食指大動！旭蟹這名字很美，但聽過的人應該不多？圍事跟大家說說這旭蟹的台語小名大家應該就會恍然大悟啦～牠的小名就是＂倒退嚕＂啦！

以往在各大海鮮餐廳都是老饕必點的旭蟹肉質可是出了名的細緻甜美，雖然有人覺得蟹類吃起來很麻煩，但這道桂花旭蟹真的值得花時間來細細品嚐喔。

東坡肉

噴香的東坡肉一上桌，我跟陳大哥兩個人就＂喔～～～＂的發出了贊歎的聲音！太香了！我超愛燦的東坡肉，因為處理得非常用心～尤其是許多人避之猶恐不及的豬皮！更是美味中的美味。

料理前除了會把表面上的毛給清理乾淨，還會再把皮炙燒過一次把肉眼難見的細毛給燒掉，這才先川燙略略炸過後才放進特調的滷汁裡去煮！

而且這次的主廚東坡肉很不一樣喔，圍繞著主角的是蛋酥跟甘甜的白菜～主廚說大家去吃豬腳飯的時候不都會點個白菜滷來當配菜嗎？沒錯我就是這樣點的，總覺得白菜滷跟豬肉就是很搭！而且感覺清爽解膩！

所以主廚就在東坡肉原本濃厚的滷汁裡加入了香脆的蛋酥跟白菜，調味上也下足了功夫，讓燦的東坡肉吃起來除了口感好之外啊～還有著特別的清爽風味。

各位先不要急著下筷子！還記得我有交代大家不要把那個松露金瓜米粉吃光對吧？先把剩下的米粉裝在碗裡擺在旁邊準備著啊～沒錯！松露金瓜米粉可以淋上這個東坡肉的湯汁來吃啊！我可以再吃三碗啦！

爆炒肥豬蝦

處理好的肥豬蝦炸過後淋上甜中帶辣的醬汁，佐以四種涼拌配菜～

這個木耳的口感脆脆的很不錯啊。

干貝鮮雞湯

剛打開碗蓋的時候我聞到一股非常熟悉溫和的香味，是胡椒！本來以為是我愛喝的胡椒豬肚雞湯，但總覺得香味更勝一籌，原來是加了干貝去熬煮的干貝鮮雞湯。

而且湯裡的白菜品質很好，所以煮出來的雞湯非常的香甜！我跟陳大哥兩個人乾脆直接把碗端起來喝，因為真的太好喝了～胡椒提味，雞肉Ｑ彈，干貝香甜，白菜爽口，太棒了～（陶醉

水晶糕佐當季鮮果

哇～如果我今天是跟老婆來吃飯就會覺得非常開心，但飯後的甜點水果上桌時我跟陳大哥相視大笑起來，因為盤子上放著兩顆水晶似的愛心XDDD

Ｑ彈的水晶糕裡裹著糯米團子，灑上些許桂花釀後再淋上香甜的蜂蜜～難得中式的甜點裡會用上這些巧思呢。

是說這個一人份的套餐也太有飽足感了，我們兩個吃到肚子都撐了啦～後來陳大哥知道這樣的套餐只要980元後也直呼超划算呢。

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