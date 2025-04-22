推薦大家嘉義火鍋，平價百元鍋物店，是嘉義人最佳選擇

百元鍋物外，還有提供自助吧可以吃到飽

像是壽喜燒、椰香咖哩、麻辣拌飯、麵食、豆芽菜、魚板、餅乾、飲品、霜淇淋、冰淇淋等自取

相當超值～～絕對划算！！

再來有提供共鍋，可直接折抵單點，也非常的佛心呢！！

嘉義火鍋推薦 ｜逸小鍋鍋の物-嘉義仁愛店菜單

百元鍋物非常划算，可直接手機點餐，或是請服務人員幫忙點餐

消費規則寫得很清楚，基本上一人一鍋，可共鍋，但身高費用會不一樣

100公分以上共鍋費80元；140公分以上共鍋費100元（可直接折抵費用）

火鍋湯頭20多種，還有4款『素食湯底』，選擇非常的多哦！！

除了內用外，也可以直接外帶或外送熟食小火鍋

外帶熟食小火鍋『自取』加送一瓶飲料(比內用便宜10元)

早上十點開到晚上十點，全天營業，中午不休息哦！！

平日10:00－16:00內用開鍋(點火鍋)，現場加碼免費招待30元小菜乙份(也可補差額更換其它小菜)

但如果共鍋或使用其它優惠者，無法同時做兌換

海鮮牛奶鍋

超級澎湃的海鮮火鍋，除了滿滿的海鮮外，還有肉品可以選擇！！

有蝦子、小干貝、透抽

原本以為只有海鮮呢，還有肉片～～超讚的！

海鮮鍋物濃郁美味，牛奶湯很香，建議可以先喝一些湯哦，不然越煮會慢慢稀釋

如果湯頭不夠，可以請店家再加高湯

以價位份量來說很超值耶！各種餡料與肉品海鮮

咖哩牛肉鍋

也是蠻重口味的湯頭，滿滿的咖哩味～～非常濃郁！！

再來是肉品給了超多塊，高達八塊呢！

裡頭也有不少餡料，各種火鍋料丸子蔬菜，也非常超值呢！！

給的食材真的很夠意思呢～

單點滷雙拼

由於有攜帶小朋友，會算共鍋費，所以可再單品其他品項折抵共鍋費用

帶小朋友來一起用餐，CP值也很高，共鍋費用不高，還能折抵

又麻又香的鴨血與豆腐，絕對是愛吃辣的朋友們喜愛！！

另外目前有優惠，麻辣鍋系列(任點2鍋)送麻辣滷鴨血一份

最夯的優惠活動

豬肉片與生干貝『買一送一』共12片、12顆很划算

點了豬肉片買一送一，滿滿滿的一盤豬肉吃到爽！！

自助吧區塊有各式各樣的麵食，都是任君挑選！！

烏龍麵、意麵、雞絲麵、王子麵、細冬粉、寬冬粉等

另外還有壽喜燒、椰香咖哩、麻辣拌飯，都是自行取用！！

青菜類有豆芽菜、魚板

更不用說是餅乾、飲品、霜淇淋與冰淇淋，通通吃到飽啦～

小火鍋有這樣吃到飽的品項，真的很超值耶！！百元吃到飽～～

除了一樓可以用餐外，二樓也有空間（可包區）

其實算蠻大的，但顛峰時段人還是很多～

現在五星打卡送雞蛋哦！！

非常超值的逸小鍋鍋の物-嘉義仁愛店，自己吃或是攜帶小朋友親子享用

相當划算，ＣＰ值也很高～

逸小鍋鍋の物-嘉義仁愛店

電話：05-225-9797

營業時間：10:00~22:00

地址：嘉義市西區仁愛路452號

逸小鍋鍋の物-嘉義仁愛店粉絲頁

加盟專線:0927-527-933

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逸小鍋鍋の物-中壢健行總店

電話：03-428-5757

營業時間：10:00~23:00(不午休)

地址：桃園市中壢區健行路245-1號

逸小鍋鍋の物-中壢健行總店粉絲頁

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