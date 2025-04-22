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日本大阪道頓崛美食隨記 :一蘭拉麵、章魚燒あっちち本舗、迴轉壽司大起水產、餃子大阪王將

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2025-04-22 20:06:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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日本大阪道頓崛美食隨記 :一蘭拉麵、章魚燒あっちち本舗、迴轉

日本大阪道頓崛美食隨記 :一蘭拉麵、章魚燒あっちち本舗、迴轉

最能代表大阪的地方

大阪城固然雄偉但畢竟在結構上已經失真，環球影城雖然好玩，但畢竟是美國的傑作，

而在道頓崛，所有你想得到的日本美食這裡盡收眼底；

所有你想買的日本產品如藥妝、3C、電器都能滿足，

最重要的是它從江戶時期就是大阪最繁榮的街町之一。

 

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人潮洶湧是道頓崛的日常

從心齋橋駅到難波駅，這一大段是最精華也最熱鬧的區塊，

商家密集、美食林立，而且越夜越美麗 。

 

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魅力跑跑人

不知道從什麼時候開始 ? 看板跑跑人成了道頓崛的地標，

無論白天或入夜整條河畔最搶眼最有人氣的總是他 !

不管來了幾趟道頓崛，都一定要和這位跑跑先生來一張 !哈

 

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在大阪人的廚房覓食

河岸旁的美食大街一丁目最適合覓食，異國料理、連鎖餐飲、在地美食、

各式小吃應有盡有，這裡才是名符其實的大阪人廚房 。

用餐時間，咱們的第一家選了迴轉壽司大起水產，新鮮實在，價格也合理，

在日本迴轉壽司基本上不會踩雷，但個人經驗最高單價的品項還是跳過比較安全，

因為高單價被點率較低，食材閒置保存時間自然較長，所以新鮮度也可能跟著打折 。

 

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第二家來到大名鼎鼎的餃子店大阪王將，說實在的，煎餃還是台灣的連鎖店好吃 !

大阪燒炒麵咱們也覺得普普 。

 

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第三家來到一蘭拉麵隔壁的あっちち本舗道頓堀店，

雖然花了不少時間排隊，但這家的章魚燒是大叔目前在日本吃過最好吃的 !

每一顆都吃得到章魚塊，麵體吃起來不會太過軟爛，蠻適合台灣人的胃口 。

 

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吃完章魚燒，隔壁一蘭拉麵依舊大排長龍，恰好排隊的時間可以消化消化......

有不少人說一蘭變質了，我倒覺得不是變質，

而是你沒有選高倍數的辣度(至少來個5~6倍吧)，也就是一蘭的辣秘醬....

所謂一蘭辣秘醬一點也不辣，但獨門的辣痲成份卻能激出湯汁最美的味道 !

每次吃一蘭咱們夫妻倆會點一碗10倍辣一碗普通辣做比較(如上圖)，

每次的結果都是10倍辣略勝一籌，還額外點了碗白飯倒入湯裡當粥吃，少了秘醬加持整體的味道真的差很多唷 。 

已上道頓崛覓食隨記，給有興趣的朋友參考 。

地圖連結 : 大起水產大阪王將あっちち本舗一蘭拉麵

 

 

 

 
文章標籤
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