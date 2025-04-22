永春泉養生茶｜2025台灣健康茶推薦，補氣靈芝茶、超好喝菊花茶

永春泉養生茶｜滴滴入杯的清香甘美

▸ 台灣健康養生茶：永春泉

來自於台灣台南的養生茶永春泉，將天然草本植物的特性用心結合入台灣好茶，像是雞角刺茶、活力靈芝茶與明亮三菊茶等都是永春泉的人氣健康茶，是日常安放心靈的一劑良方，讓生活從健康出發～







永春泉養生茶｜品牌介紹

台灣的茶文化一直是世界一大美景，除了擁有山頭鮮氣的高山茶與親民近人的平地茶之外，添入珍寶植物的草本茶也是一大魅力值，永春泉致力於台灣珍寶茶的手藝傳承，將前人累積的智慧結晶入茶飲，

永春泉透過特色植萃的天地精華，讓生活由裡到外好元氣，臉蛋紅潤潤笑容高高掛，冷熱皆宜還可煲湯入料理做元氣補給，健康生活的智慧小幫手是永春泉！

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永春泉養生茶｜品牌資訊

▎官網：永春泉養生茶

永春泉養生茶｜送禮超推薦

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(取自 永春泉養生茶 官方)

永春泉養生茶｜茶款介紹

活力靈芝茶

提起珍貴的天然滋補品，榜上名單肯定有靈芝，

搭配上補氣人蔘、養顏紅棗與清香竹葉，茶香溫醇柔潤又滴滴清甜，不會有想像中草本茶會出現的苦澀味，是很棒的健康與元氣守護神

明亮三菊茶

透過手工捻白、黃菊花瓣並去除蒂頭，結合甜菊葉、甘草，就成了風味純淨明亮的三菊茶，

入喉清香淡雅，甘甜在尾韻，意外深得米心呢！尤其在使用3C熬夜趕工作，大量用眼用腦後，沖一杯暖呼呼的菊花茶，非常鬆心舒壓，是劑安放心靈的良方

淨濕代謝茶

以金門珍寶一條根為主角，結合茯苓、藿香和甘草來強健顧本，

再搭配上鬱香與丹參活絡身心，有著自然回甘與較濃郁的草本味，也是討女孩們的輕盈感好茶

永春泉養生茶｜店家地圖