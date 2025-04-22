萬豪酒店𝒍𝒐𝒃𝒃𝒚 𝒍𝒐𝒖𝒏𝒈𝒆又推出新的套餐了，繼牛排吃到飽後，現在推出𝒔𝒆𝒎𝒊 𝒃𝒖𝒇𝒇𝒆𝒕半自助式套餐，對於吃不多的人真的是一大福音，點一個主菜，其它採自助式，也是不錯的選擇。

主菜三選一也可以只吃自助吧，以上餐點皆附咖啡或茶任選1杯，價格另加10%服務費。

爐烤美國沙朗8oz襯法式田螺醬＄1580

時令到港鮮魚配煙花女醬汁＄1450

焗烤新植物肉蔬菜千層＄1200

📌半自助式套餐供應時間︰週一至週四 晚間6點到9點📌

9米9挑高的大廳坐起來很舒適，在這邊享用美食佳餚非常放鬆。

歐陸起士冷肉盤搭配豐富配料 ，鹹香的小圓餅乾，搭配濃郁起士真的好好吃。

小而美的生菜沙拉吧，另有五種醬料︰油醋醬、和風醬、千島醬、紅酒醋、巴薩米克酒醋和橄欖油。

冷盤小菜區，六種精緻小菜搭配漂亮的餐盤，讓整個食物豐富了起來，不知道菜色每天會不會更換。

西西里海鮮沙拉（左上）朝鮮薊蔬菜沙拉（右上）經典卡普雷斯拉（左下）煙燻鮭魚盤（右下）

特別推薦一下【法式野菇凍】，本身是喜歡菇的，但做成肉凍的樣子不太會去吃，結果意外好吃。

簡單拿了一些嚐嚐，東西都很新鮮，沒有過多的調味，松露凍味道濃，吃起來涼涼的很開胃。

平常不會吃的起士餅也讓我大開眼界，一共有三種不同的起士，真的是越簡單的東西越好吃，很適合來杯紅酒。

還有神秘的一小區，這邊提供兩種麵包，還有義式香料番茄肉丸和洋蔥培根炒洋芋（中間白色餐巾是放鍋蓋的）。

義式香料番茄肉丸已經有點冷了有點可惜，不過番茄味很濃郁，小法國麵包很有嚼勁，肉丸配麵包還不錯。

洋蔥培根炒洋芋，帶皮馬鈴薯和鹹香的培根，加上一點起士和香料吃起來很香，如果熱的會更好吃。

圓形核桃麵包外皮比較酥脆，裡面柔軟好入口，兩款麵包都做得不錯屬於越嚼越香。

爐烤美國沙朗8oz襯法式田螺醬＄1580

今天選的主餐沙朗做七分熟，旁邊烤到微焦的部分很好吃，焦香脆口，肉質的部分建議大家可以做五分熟會比較嫩。

旁邊的馬鈴薯泥做的不錯，細緻綿密搭配田螺醬更有層次些。

咖啡茶任選一杯，我這杯頂級伯爵茶味道不錯， 柑橘味香氣明顯，喝起來口感圓潤解油膩。

最後甜點區其實已經吃不太下，前面貪心吃了兩個麵包+8oz的牛排，還好有消化型水果幫忙一下。

莓果奶酪很推，酸酸甜甜的莓果醬搭配底下濃郁的奶酪真的不錯，吃得出高級感，手工餅乾看似普通味道也不錯。

沒有在迷馬卡龍的我好奇拿了一個，因為做的實在很精緻，全部都是可以吃的也不會死甜，還有胃口的可以每個口味都嚐嚐。

自助吧雖然不大，不過東西一點也不馬虎小巧且精緻，味道也有一定的水準，唯一的缺點就是麵包那區熱食不熱，不然就更好了，提供大家另外一種選擇。



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地址︰ 台北市中山區樂群二路199號

電話︰（02）2175-7955

營業時間︰ 10:00 a.m.-12:00 a.m.

交通︰ 捷運文湖線「劍南路站3號出口」步行約10分鐘

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