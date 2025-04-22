台北中山區串燒居酒屋推薦，行天宮必吃美食，燒鳥串道吉林店，位於吉林路上， 除了提供串燒、湯品及炸物等各種料理。
店內用餐，招待茶泡飯跟柴魚醬拌飯免費吃到飽。裝飾擺設很有日式風格，空間寬敞舒適，很適合跟好友相約一起來喝酒聚餐，也是值得推薦的台北宵夜選擇。
店內用餐，招待茶泡飯跟柴魚醬拌飯免費吃到飽。裝飾擺設很有日式風格，空間寬敞舒適，很適合跟好友相約一起來喝酒聚餐，也是值得推薦的台北宵夜選擇。
燒鳥串道吉林店的環境
燒鳥串道吉林店店面位在中山區吉林路上，離行天宮捷運站1號出口6分鐘距離。馬路邊也有機車停車格，開車的朋友可以停在俥亭民生吉林場。
店面外有一個寫有燒鳥串道的招牌及看板，騎樓掛滿紅色燈籠，相當明顯。入口右側是冷藏櫃，想吃怎麼可以自己拿取，抬頭也可以看到菜單。
用餐時間限制2小時，如果現場沒有人等候可以不限時間。
用餐時間限制2小時，如果現場沒有人等候可以不限時間。
串燒品項豐富，除了常見的甜不辣、米血以及新疆羊肋條等品項，另外還有牛肉剝皮辣椒卷、蝦培根串及蔬菜類等品項。
走進店內，牆上掛著日式紅色燈籠，貼有日式元素海報，暖黃色的燈光襯托著木製裝潢，彷彿走進日本街頭。
右側是作業區，可以看到師傅正忙著串燒食材，還有一鍋醬料，隨時可以增添味道。
在結帳櫃檯旁還有兩個冰箱，擺滿各種酒款，無糖茶及店家自製的飲料。
燒鳥串道吉林店的座位多，動線順暢，不會太擁擠，除了4人座桌椅，還有沙發區。
來燒鳥串道吉林店用餐，茶泡飯跟柴魚醬拌飯免費吃到飽
也可以來燒鳥串道吉林店吃晚餐，店內用餐，招待茶泡飯跟柴魚醬拌飯免費吃到飽。
茶泡飯，Q彈米飯，加上海帶芽、蔥花及柴魚片，再加上一匙辣椒，最後淋上滋味濃郁的茶湯，稍作攪拌，吃起來味道超豐富的。
柴魚醬拌飯，淋上滋味鹹甜的柴魚醬，加上大片柴魚片、蔥花跟白芝麻，攪拌一下，香氣誘人，超好吃的。
燒鳥串道吉林店的料理
蒜頭90元
蒜頭經過炭火燒烤，帶有一點香氣，咬一口，可以吃到蒜頭的辛香味
起司牛奶馬鈴薯120元
選用美國褐皮馬鈴薯，除了以炭火烘烤還稍微油炸過，先吃上蓋，可以吃到馬鈴薯的大地滋味，再拿片狀的馬鈴薯沾一下起司牛奶醬，味道豐富。
炙燒魷魚190元
魷魚很大一條，經過炭火炙燒，香氣誘人。咬一口魷魚，肉質不柴，可以吃到海鮮的鮮甜滋味。
牛肉剝皮辣椒卷90元
這道串燒真的很讚！牛肉包裹剝皮辣椒，經過炭火燒烤，牛肉吃起來帶有焦香味，能夠襯托剝皮辣椒的微辣口感，層次豐富明顯。
培根蝦蝦78元
這是一道很有創意的串燒料理，一整尾的蝦子，外層包裹著培根，經過炭火燒烤，刷上特製醬料，培根的焦香更能襯托蝦子的鮮甜，搭配啤酒最適合。
照燒雞腿肉65元
外層刷上滋味甜鹹的照燒醬，醇厚的滋味充分襯托出雞腿肉的滑嫩口感，搭配一杯生啤酒最適合。
櫻桃鴨肉串60元
櫻桃鴨肉切塊，串成一串，經炭火燒烤，可以吃到櫻桃鴨鮮美的好滋味。
新疆羊肋條70元
刷上特製醬料進行碳烤的羊肋條，口感脆，味道豐富。
超值甜不辣35元、香酥雞皮35元
這一盤串燒，分別有甜不辣、豬血糕、百頁豆腐及雞皮，甜不辣吃起來口感軟綿，雞皮滋味酥脆口感富有嚼勁。
QQ豬血糕25元
切成塊狀的豬血糕，涮上特製醬料，經炭火燒烤，口感綿密厚實，味道超讚。
百頁豆腐20元
百頁豆腐經炭火燒烤後，香氣濃郁，非常好吃。
起司洋蔥棒棒糖45元
洋蔥上面蓋上一片起司片進行焗烤，起司的濃郁奶香襯托洋蔥的脆甜，很適合搭配啤酒。
鮭魚飯糰75元
先炸後烤的飯糰，外層充滿酥脆的口感。
鮭魚內餡滋味鹹香，讓人一口接一口吃不停。
明太子雞翅190元
去骨雞翅經過燒烤之後，色澤誘人，雞皮鹹香Q彈，雞肉鮮嫩多汁。
咬上一口，可以吃到裡面滿滿的明太子
燒鳥串道吉林店的資料
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