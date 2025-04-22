燒鳥串道吉林店的環境

店面外有一個寫有燒鳥串道的招牌及看板，騎樓掛滿紅色燈籠，相當明顯。入口右側是冷藏櫃，想吃怎麼可以自己拿取，抬頭也可以看到菜單。

用餐時間限制2小時，如果現場沒有人等候可以不限時間。

串燒品項豐富，除了常見的甜不辣、米血以及新疆羊肋條等品項，另外還有牛肉剝皮辣椒卷、蝦培根串及蔬菜類等品項。

走進店內，牆上掛著日式紅色燈籠，貼有日式元素海報，暖黃色的燈光襯托著木製裝潢，彷彿走進日本街頭。

右側是作業區，可以看到師傅正忙著串燒食材，還有一鍋醬料，隨時可以增添味道。

在結帳櫃檯旁還有兩個冰箱，擺滿各種酒款，無糖茶及店家自製的飲料。

燒鳥串道吉林店的座位多，動線順暢，不會太擁擠，除了4人座桌椅，還有沙發區。

來燒鳥串道吉林店用餐，茶泡飯跟柴魚醬拌飯免費吃到飽

茶泡飯，Q彈米飯，加上海帶芽、蔥花及柴魚片，再加上一匙辣椒，最後淋上滋味濃郁的茶湯，稍作攪拌，吃起來味道超豐富的。

柴魚醬拌飯，淋上滋味鹹甜的柴魚醬，加上大片柴魚片、蔥花跟白芝麻，攪拌一下，香氣誘人，超好吃的。

燒鳥串道吉林店的料理

蒜頭90元

蒜頭經過炭火燒烤，帶有一點香氣，咬一口，可以吃到蒜頭的辛香味

起司牛奶馬鈴薯120元

選用美國褐皮馬鈴薯，除了以炭火烘烤還稍微油炸過，先吃上蓋，可以吃到馬鈴薯的大地滋味，再拿片狀的馬鈴薯沾一下起司牛奶醬，味道豐富。

炙燒魷魚190元

魷魚很大一條，經過炭火炙燒，香氣誘人。咬一口魷魚，肉質不柴，可以吃到海鮮的鮮甜滋味。

牛肉剝皮辣椒卷90元

這道串燒真的很讚！牛肉包裹剝皮辣椒，經過炭火燒烤，牛肉吃起來帶有焦香味，能夠襯托剝皮辣椒的微辣口感，層次豐富明顯。

培根蝦蝦78元

這是一道很有創意的串燒料理，一整尾的蝦子，外層包裹著培根，經過炭火燒烤，刷上特製醬料，培根的焦香更能襯托蝦子的鮮甜，搭配啤酒最適合。

照燒雞腿肉65元

外層刷上滋味甜鹹的照燒醬，醇厚的滋味充分襯托出雞腿肉的滑嫩口感，搭配一杯生啤酒最適合。

櫻桃鴨肉串60元

櫻桃鴨肉切塊，串成一串，經炭火燒烤，可以吃到櫻桃鴨鮮美的好滋味。

新疆羊肋條70元

刷上特製醬料進行碳烤的羊肋條，口感脆，味道豐富。

超值甜不辣35元、香酥雞皮35元

這一盤串燒，分別有甜不辣、豬血糕、百頁豆腐及雞皮，甜不辣吃起來口感軟綿，雞皮滋味酥脆口感富有嚼勁。

QQ豬血糕25元

切成塊狀的豬血糕，涮上特製醬料，經炭火燒烤，口感綿密厚實，味道超讚。

百頁豆腐20元

百頁豆腐經炭火燒烤後，香氣濃郁，非常好吃。

起司洋蔥棒棒糖45元

洋蔥上面蓋上一片起司片進行焗烤，起司的濃郁奶香襯托洋蔥的脆甜，很適合搭配啤酒。

鮭魚飯糰75元

先炸後烤的飯糰，外層充滿酥脆的口感。

鮭魚內餡滋味鹹香，讓人一口接一口吃不停。

明太子雞翅190元

去骨雞翅經過燒烤之後，色澤誘人，雞皮鹹香Q彈，雞肉鮮嫩多汁。

咬上一口，可以吃到裡面滿滿的明太子

燒鳥串道吉林店的資料

燒鳥串道吉林店

評分： / 4.6

地址：104台北市中山區吉林路167號( 地圖 )

電話：02 2542 8651

營業時間

星期一: 17:30 – 23:30,

星期二: 17:30 – 23:30,

星期三: 17:30 – 23:30,

星期四: 17:30 – 23:30,

星期五: 17:30 – 00:00,

星期六: 17:30 – 00:00,

星期日: 17:30 – 23:30

星期一: 17:30 – 23:30, 星期二: 17:30 – 23:30, 星期三: 17:30 – 23:30, 星期四: 17:30 – 23:30, 星期五: 17:30 – 00:00, 星期六: 17:30 – 00:00, 星期日: 17:30 – 23:30 FB、IG

備註：線上google可以訂位

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

更多台北中山區美食推薦

台北中山│芙蓉山西刀削麵之家│雙連捷運站人氣美食推薦，刀削麵口感扎實Q彈，酸辣湯料豐富

台北中山｜鴉片粥一點創意麵線料理｜日韓爆紅的人氣美食，連李多慧都來朝聖，鄰近雙連捷運站及馬偕醫院

台北中山｜建國潤餅｜紅到日本的人氣捲餅，小資男女的月底救星