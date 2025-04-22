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宜蘭縣礁溪鄉

森晴對樺 宜蘭甜點 礁溪下午茶 礁溪甜點推薦 more
2025-04-22 23:25:00 文字：Suger25時間把習慣換了
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Suger25時間把習慣換了

Suger25時間把習慣換了

宜蘭森晴對樺39.jpg  

#森晴對樺 #宜蘭甜點 #宜蘭礁溪 #礁溪下午茶 #礁溪甜點推薦 #宜蘭下午茶 #宜蘭礁溪美食 #礁溪

這是一間很有溫度的小店，從攤車起家~生意越來越好，開成店面的甜點店!

甜點種類滿多的，每天都是限量供應

 

 

森晴對樺 X 手做甜點

電話號碼： 039-880506

營業時間 : 四~日 11:00~19:00 /星期一~三公休

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉湯圍街一號

IG : 森晴對樺CH SWEET (@ch_sweet1213)

低消一杯飲品;用餐時間90分鐘

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店家在礁溪的巷子內

門口擺放之前的小攤車，從攤車做到店面真的很不簡單!

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[ 來一塊甜點與你森晴對樺 ] 我很喜歡這句話宜蘭縣礁溪鄉

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半開放式的吧檯

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甜點種類相當得多!看起來都好好吃

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假日生意超好的!建議可以先打電話詢問是否有位子

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提供可愛的印章

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這區座位超可愛的!雙寶很喜歡:D

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半年前的妮亞，現在看長大不少了

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MENU

有手沖咖啡、進口茶飲、氣泡飲、特調飲、每日甜點

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\ 上桌 /

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拿鐵 熱 $110

拉花滿美的!喝起來普普通通

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莓果氣泡飲 $110

微酸微甜還不錯喝

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烤焦糖脆脆千層 $160

焦糖在上桌時現烤，千層口感甜而不膩很順口!

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焦糖生巧克力塔 $130

巧克力濃郁不甜膩，上面還有撒上巧克力粉，多了些口感的層次感

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可麗露 $70

還滿不錯的!價位也不會太誇張，小孩很喜歡吃

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水果千層 $170

這千層水果很多，小孩很喜歡吃，很快被我們吃光

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這天與雙寶姑姑一起約會

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是一間還會想再光顧的甜點店

每日每個季節都會有不同的限定甜點喔 !!!

 

 

 

森晴對樺 X 手做甜點

電話號碼： 039-880506

營業時間 : 四~日 11:00~19:00 /星期一~三公休

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉湯圍街一號

IG : 森晴對樺CH SWEET (@ch_sweet1213)

低消一杯飲品;用餐時間90分鐘

  

 

 

 

 

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森晴對樺 X 手做甜點

phone03-9880506
place宜蘭縣礁溪鄉湯圍街1號
3.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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