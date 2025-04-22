

山寺又稱寶珠山立石寺，建於西元860年，位於日本東北的山形，是山形著名景點之一，在冬天如果遇到下雪，景色會如水墨畫般迷人，我們這次冬季造訪，雖沒遇到雪景，但遼闊的景色同樣讓人心曠神怡，秋天造訪的話，山寺也是不錯的賞楓景點唷！

山寺在哪裡？

立石寺（山寺）

地址：〒999-3301 山形県山形市山寺4456-1

票價：大人日幣300元、中學生日幣200元、4歲以上日幣100元

電話：+81236952002

營業時間：星期一~星期日 8:00~16:00

官網：寶珠山立石寺

山寺交通



我們去山形的時候是入住位於山形車站的「里士滿飯店 山形站前」，早上從飯店出發後，搭乘JR仙山線到山寺站大約18分鐘，從車站再步行約5分鐘可以到達登山口。

【里士滿飯店山形站前】││

山寺車站介紹

古色古香的車站外觀



山寺站是一個小車站，他的外觀是走古典雅致的設計，我超喜歡這個車站，在這裡就拍了不少照片呢！



面對車站的右側有一個「見晴台」，冬季期間暫停開放，如果其他季節來的話可以走上去欣賞景色。



山寺車站的出入口區，這邊沒有閘門，進出車站的時候要記得自己感應票卡。

山寺車站行李置物櫃



如果你的行程安排需要帶著行李箱，山寺車站這邊也有置物櫃可以使用。



置物櫃收費會依照大小而有不同，如果是小件的物品也有小的置物櫃可以使用。



山寺車站旁邊的商家也有提供寄放行李的服務，看板上是寫免費，不過不曉得這個服務提供的時段或是有沒有其他額外收費的規定。

山寺觀光地圖



從山寺車站出來後，左前方可以看到山寺周邊觀光地圖的看板。

山寺周邊街道



山寺這裡不像市區那麼熱鬧，是一個類似宇治那裏慢步調的氛圍。



沿途會先經過日枝神社登山口，不過我們想從立石寺登山口開始走，看看沿途風景，就再往前走了幾步從立石寺(山寺)的登山口進入。

山寺登山口周邊環境



跟著指標繼續往前走就可以看到「名勝史蹟 山寺」的石碑，這裡同時也是立石寺(山寺)的登山口，我們就是從這裡走上去開始遊覽。



沿路會經過山寺立石寺本堂，也就是「立石寺 根本中堂」，此為日本國家指定重要文化財產之一，在這裡還能看到些許尚未融化的積雪。



前面提到的日枝神社也會路過，有在收集朱印的話這邊也有。



看到鐘樓的時候就代表登山出入口到了！





地圖上的「山門」也就是山寺的登山口。

山寺門票價格



進入山寺需要購買門票，門票價格提供給大家參考。



買好門票就可以直接入場囉。



出入口處有一隻親人的喵喵，身為貓奴就要先嚕貓再出發！



買票進入後左側的建築是寺務所，裡面可以購買紀念品和租借雪靴。



這裡有提供雪靴可以免費借用，不過冬季造訪還是要自備冰爪更好走喔。

漫步山寺

步道景色



我們在一月中造訪，所以有在網路上購買冰爪以備不時之需，當時步道都沒有積雪，所以就像是一般爬山而已，如果冬天來的話建議還是要自備冰爪比較好走。



爬山的過程可以看到姥堂、せみ塚、弥陀洞等等，我們這次主要目的則是要爬到五大堂欣賞風景。



爬的越高視野越遼闊，這個角度可以看到観明院、性相院、金乗院、中性院。

納経堂的寂靜之美



在山寺拍攝的照片中，我最愛這一張的角度，納経堂與後方的景色形成了寂靜之美。

納経堂建造在百丈岩上，曾經是山寺最古老的建築，不過我們現在看到的納経堂是在1705年重建的，不是最初始的建築了。

五大堂展望台眺望水墨畫般的美景





接著來到了我們這天的目的地──五大堂，現在我們所見的五大堂是在1714年重建，這邊也是山寺景色最棒的展望台，來山寺千萬不能錯過這個地方。





從五大堂可以眺望山寺周邊的街道景色以及奧羽山脈，遇到下雪的話，景色更如水墨畫般美麗。







從五大堂還可以看到山寺芭蕉記念館，春天這邊也有櫻花可以賞櫻。





不同角度可以欣賞不同風貌的景色。





離開五大堂後，還可以逛逛這邊其他的建築。





往奧之院走，還可以看到金燈籠(金灯篭)、三重小塔、大仏殿等等。



下山後依照指示右轉從前面介紹的寺務所離開即可，離開後就不能再回來囉！



在附近吃個飯後，就回到迷人的山寺車站離開囉！

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