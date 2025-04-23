花蓮親子旅遊推薦｜遠雄海洋公園親親海洋夜未眠
老實說原本對於夜宿海洋公園裡興趣缺缺，我這麼喜歡高級飯店的人啊～
（先生大概說了四年要去住，以前都以小孩太小不方便委婉拒絕XDD）
現在小孩尿布戒了，體力也變好了，
加上我們超愛去遠雄海洋公園，這次因為地震延宕旅遊計畫好久沒去，
才發現原來他們也有推出「親親海洋夜未眠」的活動，
查了一下我們要去的日期還有很棒的大洋池幸福區（4人就包區），
不用擔心被別人吵到（實際上最吵的就我女兒），
因為是周日去住人超少，品質有夠好，
洗澡間又大又乾淨不用搶，體驗也不用排隊輪流，
兩天一夜的行程超豐富，深度導覽收穫滿滿，
竟然還可以摸海豚，跟海獅拍照，
睡前看著魟魚跟鯊魚遨遊那是一個療癒阿～～
總之比我預期的好玩太多，就是真的體力要夠好，
再小一點也撐不住，建議三四歲來玩也比較剛好，
費用已含兩天門票，所以算算滿ok的！
連玩兩天幾乎都是開園玩到閉園，表演跟設施看好玩滿，
出乎意料地回來我逢人就推薦，真心覺得太好玩了～～
親親海洋夜未眠行程表
以下活動時間僅供參考，實際依現場營運時間做微調整
第一天
13：30前報到 – 遠雄海洋公園報到 ( 地點：5樓入口處
您可提早入園感受歡樂氛圍，請先辦理報到並領取識別證，
15：00 – 夜未眠行前說明會 ( 地點：莫比迪餐廳 )
活動說明會-認識指導員、分組活動
15：30 – 「鰭」開得勝
可愛逗趣的海獅明星將要與你近距離的見面！
海獅朋友又有甚麼平常我們都看不到的特徵呢？
16：00 – 探險家的初航
食人魚是不是吃人呢?淡水中魚霸王又是誰？鯊魚怎麼吃飯？
17：00 – 太平洋晚餐之約
恬靜夜晚的伴隨鮮美食材入菜
18：30 – 夜間探險去
夜訪探險島水族館，一窺夜間海洋生物的面貌！
19：30 – 洗澎澎
沐浴盥洗 – 淋浴間為男女分開使用，純淋浴無澡缸
21：00 – 海洋搖籃曲
鋪床，刷牙洗臉準備就寢
22：00 – Good Night
跟海中生物一起作夢趣！
第二天
07：20 – Good Morning
愛的晨喚，起床盥洗 + 整理行囊
08：00 – 早餐時間
吃飽飽精神好，享用豐盛美好的早餐時光
09：15 – 海洋大明星見面會
海洋公園最受歡迎的海豚大明星要與大家零距離的見面了！
09：40 – 海洋體驗 ( 分三個版本，依遊客選擇而不同 )
1. 親親水族版
飼育後場看看魚兒朋友，造訪水族館海生動物的家
2. 親親海獅版
換上防寒衣及防滑鞋和俏皮可愛的海獅，一同下水互動
3. 親親海豚版
全台唯一親親海豚-換上防寒衣及防滑鞋與海豚一同玩水
10：30 – 海洋的守護者
經過兩天一夜探索海洋生物的神秘面紗後，你一定更加了解海洋，也
「鰭」開得勝
超近距離的來認識海獅好朋友，活動會有專屬導覽員一路詳細解說，
有問題也都可以向飼育員來提問。
探險家的初航
跟著導覽員一同前往探險島水族館。
太平洋晚餐之約
親親海洋夜未眠包吃包住包玩樂，晚餐在報到時先做選擇，
小朋友有可愛的兒童餐唷～
其實我一開始最擔心的就是盥洗，想說在這種地方八成很簡陋，
想不到高級舒適，淋浴間還超級無敵大，帶小朋友一起洗有夠寬敞。
夜間探險去
夜探水族館，看看這些夜行性生物不同於白天的好動，
需要自備手電筒，會發藍色燈紙罩在上頭，
基本上晚上是可以自由行動的，但園區真的很暗，也不敢亂跑。
海洋搖籃曲
親親海洋夜未眠的活動，重點就是睡在魚缸前，
我本來以為就跟站著看感覺差不多，
實際躺下來那個視角看起來真的很不一樣，超級療癒，
真的會看到捨不得睡覺～
最熱門的是這裡「大洋池親近區」，可以容納八位，
我也很想選這區，但又怕被吵到睡不著，
那就建議選「大洋池幸福區」，最多就四位，我們三個直接包區，
而且我家女兒真的太愛講話講個沒停，還好我們獨立一區不怕吵到別人，
真的很幸福啊～～～
「大洋池瞭望區」可以容納七位，我覺得是第三優的選擇，
當然越早預訂就可以指定自己喜歡的區域。
「海豚館」也是夜宿可以選擇的區域，總共可容納十位。
早餐時間
第一次來燈塔咖啡屋，裡面佈置很可愛，
早餐是三明治，有葷素可選，飲料自取，吃飽飽的～
海洋大明星見面會
飼育員帶著海豚跟大家見面，不只可以跟海豚一起拍照，
還可以真的摸摸海豚，跟我想像的觸感很不一樣耶～～
海洋體驗－親親水族版
我們沒有另外加價購，體驗的就會是親親水族版，
到飼育後場看看平常飼育員的工作，以及狗鯊如何培育等等..
另外加購親親海獅版或親親海豚版的話，
就會穿防寒衣下水互動。
還有一個難得的機會可以餵食小丑魚跟海葵。
活動最後一組會頒發一張結業證書，上面會印第一天跟海獅的合照，很有紀念意義。
真的是沒想到夜宿花蓮遠雄海洋公園竟然這麼好玩！！
活動結束後繼續玩到快閉園才離開，
這也是女兒第五次來海洋公園玩，絕對是印象最深刻的一次～
海豚傳說-跳浪奇緣
海洋公園的海豚表演每次來都有不同變化，故事一樣，
可能因為表演的海豚不同而所有差異，
我們連看兩天，就能看到不同的表演很驚喜。
好像是周末才會有的海豚解說場，不會出現在官網的節目演出時間表上，
要自己注意一下現場的立牌，可以很近距離的看海豚聽解說。
第一次認識花紋海豚，這隻叫大花，我們夜宿活動就有跟牠拍照。
美人魚實境秀－印度洋心之旅
美人魚表演連看兩場，女兒最期待這個，
今年四月就要開始收費了，現在看一場賺一場啊～
記得美人魚表演要提前兩天以上去海洋公園的官網付費預約，
一天只有兩場，座無虛席，
現場排隊候補的人也都超多。
美人魚會上岸跟遊客拍照，非常熱門，有時候是在美人魚表演後出口這裡，
然後也有規劃在商店裡的人魚見面會，這場就會是美人魚表演者喔～
我記得前年第一次見到這位表演者很意外，
因為在更早幾年的美人魚表演都只有女生，
沒想到這次又見到了，而且身材更精壯，
看看女兒那害羞靦腆的樣子阿~~~ 念念不忘說最喜歡他了哈哈哈哈。
海獅巡警隊
我超喜歡海洋公園的海獅主題表演，看了這麼多年都沒膩（但私心還是希望有新的劇情啦）
先生幸運的上台去互動遊戲，贏的人還有獎品，是海獅巡警隊的標章耶！！
奇妙海洋慶典
水晶城堡劇場的奇妙海洋慶典表演也是必看推薦！
不過這場表演禁止拍攝，只好放上入場前的海豚人偶合照，
因為我們來過很多次，這次表演的內容稍有調整但整體不變，
與觀眾的互動多，加上精采的特技表演，女兒也很愛～
HomeRun！青春全壘打遊行
今年推出炸裂青春季主題活動，連遊行也換成新的內容，
Donny隊 vs Shonky隊，兩大隊伍展開激烈的選拔賽，爭奪「海洋棒球明星代表隊」的出賽資格。
其他像是大洋池的解說活動，潛水員也會換上棒球戰袍，
與魟魚、鯊魚等海洋生物開啟一場深海棒球對決。
建在半山腰一定要走路的遊樂場，小型公園的概念，
大家都懶得爬山所以這區通常人不多。
海洋公園整個是一座山這樣，爬上爬下超累，搭纜車最輕鬆。
也搭了摩天輪。
遊樂設施區－海底王國
前兩年整修過後的海底王國遊樂設施區變得更可愛了，我好喜歡！
這座遊樂園設計主要偏小孩玩的，海洋主題超級可愛，
女兒小時候超級無敵喜歡這裡的旋轉木馬，
現在100公分幾乎都能玩，只有兩樣身高不到標準不能搭，
別的遊樂園雲霄飛車跟碰碰車、海盜船的身高限制都很高，
在這邊100公分就都能玩，女兒整個膽子變超大，大概連搭了十次雲霄飛車吧！
以前最愛的旋轉木馬這次竟然只玩了兩次就撤退，
十次雲霄飛車我真的也有點撐不住，陪玩到有點想吐，生父則是一半就撤退~
海盜船搭四次吧！我搭一次就落跑，換生父陪搭到差點吐出來，
這麼刺激的遊樂設施竟然100公分就能搭很驚人！
才四歲胃口被養這麼大orz…
剛好因應炸裂青春季主題活動，遊樂設施在半點跟整點都會推出特別版，
碰碰船會分組比賽，贏的隊伍還有獎品，是園區的磁鐵超級可愛！！
旋轉海洋生物＋旋轉咖啡杯自己挑看要玩哪一種，全台最可愛的旋轉木馬就這裡～
活動版本的海盜船角度比一般版更大，還加水彈，
真的很好玩但我搭了一次就逃，哈哈哈哈哈～
活動資訊
遠雄海洋公園親親海洋夜未眠