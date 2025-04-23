花蓮親子旅遊推薦｜遠雄海洋公園親親海洋夜未眠

老實說原本對於夜宿海洋公園裡興趣缺缺，我這麼喜歡高級飯店的人啊～

（先生大概說了四年要去住，以前都以小孩太小不方便委婉拒絕XDD）

現在小孩尿布戒了，體力也變好了，

加上我們超愛去遠雄海洋公園，這次因為地震延宕旅遊計畫好久沒去，

才發現原來他們也有推出「親親海洋夜未眠」的活動，

查了一下我們要去的日期還有很棒的大洋池幸福區（4人就包區），

不用擔心被別人吵到（實際上最吵的就我女兒），

因為是周日去住人超少，品質有夠好，

洗澡間又大又乾淨不用搶，體驗也不用排隊輪流，

兩天一夜的行程超豐富，深度導覽收穫滿滿，

竟然還可以摸海豚，跟海獅拍照，

睡前看著魟魚跟鯊魚遨遊那是一個療癒阿～～

總之比我預期的好玩太多，就是真的體力要夠好，

再小一點也撐不住，建議三四歲來玩也比較剛好，

費用已含兩天門票，所以算算滿ok的！

連玩兩天幾乎都是開園玩到閉園，表演跟設施看好玩滿，

出乎意料地回來我逢人就推薦，真心覺得太好玩了～～

以下活動時間僅供參考，實際依現場營運時間做微調整

第一天

13：30前報到 – 遠雄海洋公園報到 ( 地點：5樓入口處 驗票中心 )

您可提早入園感受歡樂氛圍，請先辦理報到並領取識別證， 並放置行李

15：00 – 夜未眠行前說明會 ( 地點：莫比迪餐廳 )

活動說明會-認識指導員、分組活動

15：30 – 「鰭」開得勝

可愛逗趣的海獅明星將要與你近距離的見面！ 想近距離看看海獅朋友的體型到底有多大嗎？

海獅朋友又有甚麼平常我們都看不到的特徵呢？ 就讓訓練師親自帶著海獅朋友與各位近距離的互動吧

16：00 – 探險家的初航

食人魚是不是吃人呢?淡水中魚霸王又是誰？鯊魚怎麼吃飯？ 讓專屬的指導員陪伴大家一起來趟乾式潛水探索大海中的奧秘！

17：00 – 太平洋晚餐之約

恬靜夜晚的伴隨鮮美食材入菜

18：30 – 夜間探險去

夜訪探險島水族館，一窺夜間海洋生物的面貌！ 不只要看看魚兒們如何睡覺，躲藏之外， 別忘了還要仔細觀察夜行性生物是如何生活。

19：30 – 洗澎澎

沐浴盥洗 – 淋浴間為男女分開使用，純淋浴無澡缸

21：00 – 海洋搖籃曲

鋪床，刷牙洗臉準備就寢

22：00 – Good Night

跟海中生物一起作夢趣！

第二天

07：20 – Good Morning

愛的晨喚，起床盥洗 + 整理行囊

08：00 – 早餐時間

吃飽飽精神好，享用豐盛美好的早餐時光

09：15 – 海洋大明星見面會

海洋公園最受歡迎的海豚大明星要與大家零距離的見面了！ 見證他靈活的身手，發現他的小祕密， 並且跟他有著最親密的接觸哦!最特別的體驗可不能錯過了！

09：40 – 海洋體驗 ( 分三個版本，依遊客選擇而不同 )

1. 親親水族版

飼育後場看看魚兒朋友，造訪水族館海生動物的家

2. 親親海獅版

換上防寒衣及防滑鞋和俏皮可愛的海獅，一同下水互動

3. 親親海豚版

全台唯一親親海豚-換上防寒衣及防滑鞋與海豚一同玩水

10：30 – 海洋的守護者

經過兩天一夜探索海洋生物的神秘面紗後，你一定更加了解海洋，也 能當個海洋的守護者！

「鰭」開得勝

超近距離的來認識海獅好朋友，活動會有專屬導覽員一路詳細解說，

有問題也都可以向飼育員來提問。

探險家的初航

跟著導覽員一同前往探險島水族館。

太平洋晚餐之約

親親海洋夜未眠包吃包住包玩樂，晚餐在報到時先做選擇，

小朋友有可愛的兒童餐唷～

其實我一開始最擔心的就是盥洗，想說在這種地方八成很簡陋，

想不到高級舒適，淋浴間還超級無敵大，帶小朋友一起洗有夠寬敞。

夜間探險去

夜探水族館，看看這些夜行性生物不同於白天的好動，

需要自備手電筒，會發藍色燈紙罩在上頭，

基本上晚上是可以自由行動的，但園區真的很暗，也不敢亂跑。

海洋搖籃曲

親親海洋夜未眠的活動，重點就是睡在魚缸前，

我本來以為就跟站著看感覺差不多，

實際躺下來那個視角看起來真的很不一樣，超級療癒，

真的會看到捨不得睡覺～

最熱門的是這裡「大洋池親近區」，可以容納八位，

我也很想選這區，但又怕被吵到睡不著，

那就建議選「大洋池幸福區」，最多就四位，我們三個直接包區，

而且我家女兒真的太愛講話講個沒停，還好我們獨立一區不怕吵到別人，

真的很幸福啊～～～

「大洋池瞭望區」可以容納七位，我覺得是第三優的選擇，

當然越早預訂就可以指定自己喜歡的區域。

「海豚館」也是夜宿可以選擇的區域，總共可容納十位。

早餐時間

第一次來燈塔咖啡屋，裡面佈置很可愛，

早餐是三明治，有葷素可選，飲料自取，吃飽飽的～

海洋大明星見面會

飼育員帶著海豚跟大家見面，不只可以跟海豚一起拍照，

還可以真的摸摸海豚，跟我想像的觸感很不一樣耶～～

海洋體驗－親親水族版

我們沒有另外加價購，體驗的就會是親親水族版，

到飼育後場看看平常飼育員的工作，以及狗鯊如何培育等等..

另外加購親親海獅版或親親海豚版的話，

就會穿防寒衣下水互動。

還有一個難得的機會可以餵食小丑魚跟海葵。

活動最後一組會頒發一張結業證書，上面會印第一天跟海獅的合照，很有紀念意義。

真的是沒想到夜宿花蓮遠雄海洋公園竟然這麼好玩！！

活動結束後繼續玩到快閉園才離開，

這也是女兒第五次來海洋公園玩，絕對是印象最深刻的一次～

海豚傳說-跳浪奇緣

海洋公園的海豚表演每次來都有不同變化，故事一樣，

可能因為表演的海豚不同而所有差異，

我們連看兩天，就能看到不同的表演很驚喜。

好像是周末才會有的海豚解說場，不會出現在官網的節目演出時間表上，

要自己注意一下現場的立牌，可以很近距離的看海豚聽解說。

第一次認識花紋海豚，這隻叫大花，我們夜宿活動就有跟牠拍照。

美人魚實境秀－印度洋心之旅

美人魚表演連看兩場，女兒最期待這個，

今年四月就要開始收費了，現在看一場賺一場啊～

記得美人魚表演要提前兩天以上去海洋公園的官網付費預約，

一天只有兩場，座無虛席，

現場排隊候補的人也都超多。

美人魚會上岸跟遊客拍照，非常熱門，有時候是在美人魚表演後出口這裡，

然後也有規劃在商店裡的人魚見面會，這場就會是美人魚表演者喔～

我記得前年第一次見到這位表演者很意外，

因為在更早幾年的美人魚表演都只有女生，

沒想到這次又見到了，而且身材更精壯，

看看女兒那害羞靦腆的樣子阿~~~ 念念不忘說最喜歡他了哈哈哈哈。

海獅巡警隊

我超喜歡海洋公園的海獅主題表演，看了這麼多年都沒膩（但私心還是希望有新的劇情啦）

先生幸運的上台去互動遊戲，贏的人還有獎品，是海獅巡警隊的標章耶！！

奇妙海洋慶典

水晶城堡劇場的奇妙海洋慶典表演也是必看推薦！

不過這場表演禁止拍攝，只好放上入場前的海豚人偶合照，

因為我們來過很多次，這次表演的內容稍有調整但整體不變，

與觀眾的互動多，加上精采的特技表演，女兒也很愛～

HomeRun！青春全壘打遊行

今年推出炸裂青春季主題活動，連遊行也換成新的內容，

Donny隊 vs Shonky隊，兩大隊伍展開激烈的選拔賽，爭奪「海洋棒球明星代表隊」的出賽資格。

其他像是大洋池的解說活動，潛水員也會換上棒球戰袍，

與魟魚、鯊魚等海洋生物開啟一場深海棒球對決。

建在半山腰一定要走路的遊樂場，小型公園的概念，

大家都懶得爬山所以這區通常人不多。

海洋公園整個是一座山這樣，爬上爬下超累，搭纜車最輕鬆。

也搭了摩天輪。

遊樂設施區－海底王國

前兩年整修過後的海底王國遊樂設施區變得更可愛了，我好喜歡！

這座遊樂園設計主要偏小孩玩的，海洋主題超級可愛，

女兒小時候超級無敵喜歡這裡的旋轉木馬，

現在100公分幾乎都能玩，只有兩樣身高不到標準不能搭，

別的遊樂園雲霄飛車跟碰碰車、海盜船的身高限制都很高，

在這邊100公分就都能玩，女兒整個膽子變超大，大概連搭了十次雲霄飛車吧！

以前最愛的旋轉木馬這次竟然只玩了兩次就撤退，

十次雲霄飛車我真的也有點撐不住，陪玩到有點想吐，生父則是一半就撤退~

海盜船搭四次吧！我搭一次就落跑，換生父陪搭到差點吐出來，

這麼刺激的遊樂設施竟然100公分就能搭很驚人！

才四歲胃口被養這麼大orz…

剛好因應炸裂青春季主題活動，遊樂設施在半點跟整點都會推出特別版，

碰碰船會分組比賽，贏的隊伍還有獎品，是園區的磁鐵超級可愛！！

旋轉海洋生物＋旋轉咖啡杯自己挑看要玩哪一種，全台最可愛的旋轉木馬就這裡～

活動版本的海盜船角度比一般版更大，還加水彈，

真的很好玩但我搭了一次就逃，哈哈哈哈哈～

活動資訊

遠雄海洋公園親親海洋夜未眠

有興趣的話可以上trip.com訂購（趁活動優惠最划算）