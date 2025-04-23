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屏東親子旅遊推薦! 夜宿海生館 與魚兒共眠 住宿屏東海生館,後場飼育體驗+夜間探索+潮間帶生態觀察 - 奇奇一起玩樂趣

2025-04-23 07:10:00 文字：奇奇一起玩樂趣
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奇奇一起玩樂趣

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屏東親子旅遊推薦! 夜宿海生館 與魚兒共眠 住宿屏東海生館,後場飼育體驗+夜間探索+潮間帶生態觀察 - 奇奇一起玩樂趣

屏東親子旅遊推薦｜夜宿海生館

海生館一直都是屏東最夯的親子景點，
這次我們不只來看海洋生物，還要直接睡在裡面！！
體驗夜宿海生館，與魚兒共眠，
兩天一夜的豐富行程，
會到後場進行飼育體驗+夜間探索+潮間帶生態觀察等…
超適合帶孩子來玩~

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現在住北部，每次要來屏東玩都要趁連假才有機會，
我們這次是趁清明連假，剛好又兒童節就帶女兒來屏東海生館，
開了六個多小時的車才到，竟然多達近300人參加夜宿海生館的活動，
晚上的海生館真的是有夠熱鬧阿XD.

 

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夜宿海生館費用包含了兩天海生館門票（不含停車費），
基本上就是要玩好玩滿才划算，
企鵝餵食秀跟海豹餵食秀都看了，
館內各區也都至少逛了兩三回（笑）。

 

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夜宿海生館總共兩天一夜行程，
報到後會先跟著導覽員來到後場參觀魚缸上方的飼育區，
認識飼育員的工作內容及環境，
還可以親自餵魚、觸摸水母及各種潮間帶生物。

 

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晚上也有不少活動安排，
天黑後跟著導覽員觀察海洋生物們的夜生活，
還有小小孩喜歡的捏黏土活動。

 

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晚餐是自助式吃到飽，菜色蠻豐富的，
消夜還吃了超好吃的屏東特色點心綠豆蒜。

 

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屏東超夯的夜宿海生館，先生以前就來過兩次，
睡過海底隧道跟海藻森林區，這次我選了台灣水域館，
依照報名順序來選擇床位，不過鋪床時就會關燈了，
要等到早上起床前大概會有半小時可以看海洋生物，
女兒賴床到最後一刻，趕著收床鋪幾乎沒享受到QQ…

 

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隔天一早在海景陪伴下吃早餐，
吃飽後可以去欣賞特別為夜宿海生館加演的大洋池餵食秀，
因為這天參加夜宿活動的遊客實在很多，
所以滿滿的人潮，不輸白天阿~

 

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早上可以趁著開館前享受無人的海生館，
不用人擠人，想怎麼拍就怎麼拍。

 

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接著來到潮間帶進行生態觀察，
可惜剛好遇到大漲潮，沒有找到什麼生物，
女兒找到了一個很完整剛脫殼的方蟹（殼），是唯一的收穫。

 

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活動最後會有一場富含教育意義的海洋生態課程，
一路到11點左右才結束，然後又繼續逛海生館，玩個夠本才離開~

 

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海生館自家的紀念品是少數我在台灣景點會購買的，
魟魚包包，女兒的衣服等等…我們買過不少東西，
不過這間紀念品店藏在二樓角落，很隱密但千萬別錯過，
總之夜宿海生館真的是很獨特的體驗，非常適合親子同遊唷~

景點資訊

國立海洋生物博物館

官網：https://www.aquarium.com.tw/
粉絲團：https://www.facebook.com/HSWEC
地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路 2 號
電話：08-8825678

夜宿海生館

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