今天小涼要來分享一個在地人超愛、但又有點不想告訴你的私藏口袋名單！藏在台中北屯區的，明山快餐店，真的有夠夯，尤其是他們的炸雞腿，根本是秒殺等級的啦！想吃到他們家的炸雞腿，手腳真的要快，因為只賣中午時段，而且常常開賣沒多久就賣光光囉，兩小時完售根本是日常操作啦。這家店就位在台中市北屯區，想找台中北屯美食的人可別錯過囉。

這間明山快餐店其實就在大坑圓環附近，中興巷跟橫坑巷的十字路口，地點蠻好找的，而且就在弄瓦手工餅乾（就是那個竹筍鹹蛋糕！）旁邊唷。聽涼弟說，我們去排隊那天人潮還算是小意思，如果是平日來排隊，通常會更誇張，排個30分鐘以上都是很正常的事情啦。

我們大概也排了２５分鐘才終於輪到。這裡內用的話，可以一個人排隊點餐，另一個人先去找位置坐，雖然裡面的餐桌數量不少，但來吃的人真的很多。

我們本來想說要點雞腿、雞排、排骨各一份來拍照分享，結果一輪到，蝦米！只剩下爌肉飯跟排骨可以選了啦。只好說下次要來吃炸雞腿真的要更早才行，啊我都已經１１點半就來了耶！

雖然沒吃到炸雞腿有點殘念，但他們家的排骨也是很厲害的！

排骨超厚實，炸得又香又酥但不油膩。肉質吃起來也不會柴柴的唷。一個排骨便當賣９０元，以這份量跟美味度來說，真的超可以的！便當都會配上三樣配菜，不過配菜是固定的不能自己挑選唷，不管內用還是外帶都一樣。如果喜歡醬汁多一點，也可以請店家多加滷汁來拌飯。

現場還有提供免費的湯可以喝。我們那天喝到的是海帶蛋花湯，味道還不錯唷。聽涼弟說，他們偶爾會提供筍子湯，那個超好喝的。難怪我看很多人買好便當後，一定會順手外帶一份湯回家。

總之，這間明山快餐便當真的是台中北屯美食中很有名氣的一家。如果你爬完大坑九號步道肚子餓了，中午就可以直接來這裡試試。不過記得喔，營業時間是從早上10點半開始，然後就是賣完為止。想吃人氣很高的炸雞腿，真的要拼一下手速跟早起啦。



大坑明山快餐便當

電話：04-22393475

地址 : 台中市北屯區中興巷67號

營業時間 : 10:30~賣完為止 (不定時公休)

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