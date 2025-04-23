最近常常在IG上滑到那塊像磚頭一樣厚的炸豬，沒錯，今天就是要來開箱這家在大阪美食圈超紅、號稱日本第一厚的炸豬排店啦，它就是位在大阪日本橋站附近的「千代松勝蓋飯」，它的招牌特上五公分炸豬排丼，那厚度真的不是開玩笑的，足足有五公分耶，份量居然重達400克！聽說老闆還是前相撲選手喔，難怪份量這麼猛，也因此超有話題的啦。但實際去吃過一輪，真的只有一句感想，那就是，吃不完啦，根本吃不完！

這家千代松勝蓋飯呢，就在大阪日本橋站附近的小巷子裡，其實地點蠻好找的啦。但網路上大家都說，如果你沒有在開店前半小時就來排隊，吼，那第一輪你就別想進去了啦。通常就是要等上一個小時左右喔。像我們那天十一點零五分到，哇賽，店外面人龍已經爆炸長了，結果真的等了一個小時才終於輪到我們進去坐耶，排隊排到懷疑人生啊。

，千代松勝蓋飯也是有「副業」的喔，店門口有賣超厚的炸豬排三明治耶，這個也是每日限量的，賣完就沒了，手腳慢就只能看著照片流口水啦。

快排到你的時候呢，店員會先出來幫你點餐喔，這點蠻貼心的啦，而且他們有中文、日文、英文、韓文的菜單版本，完全不用擔心看不懂點什麼啦。品項其實不多，一下子就決定好了。但大家要注意喔，那個招牌的「特上五公分豬排」是有數量限制的啦，如果你太晚來，可能就會吃不到囉，所以想挑戰巨無霸豬排的，真的要早點來卡位啦。

千代松勝蓋飯的用餐環境老實說真的非常小巧耶。因為中間一大塊區域都是他們料理豬排的地方，座位就是圍繞著廚房的吧台區，我目測大概就只有十個出頭的位置而已啦。難怪會排隊排這麼久，翻桌率真的不高啊。而且啊，你看大家點的餐份量都誇張大，很多人吃到後面都是呈現放空狀態在硬撐啦。每個座位前面都有自己專屬的調味料區喔，這點我覺得還蠻貼心的啦，可以自己變化口味。

坐吧台位子有個好處，就是可以看著廚師在你眼前料理豬排啦。我看旁邊放著一堆已經沾好粉的豬排，真的有夠多耶，而且是堆得跟小山一樣高喔，這些基本上都是當天會賣光光的啦，生意真的爆炸好。

來這裡的客幾乎清一色都是點那個特上5公分豬排啦。千代松勝蓋飯的特上5公分炸豬排丼厲害的地方在於，他們是先經過二十四小時的低溫烹調處理耶，這樣即使是這麼厚的豬排，中間也能完全熟透，而且可以牢牢鎖住豬排的嫩度和肉汁喔。看師傅切豬排的時候，那個厚度真的超狂的啦，應該是我目前看過最厚的豬排了，感覺跟磚頭一樣厚耶。

白飯上面會先鋪一層加了洋蔥的半熟蛋汁，有點像是親子丼的那種感覺耶。然後再把那塊完整的巨無霸大豬排放上去，最後淋上他們特製的醬汁啦。擺盤時會放上海苔，再插上可愛的小旗子，蓋上碗蓋，哇賽，一打開就超有儀式感，視覺效果整個超澎湃的炸豬排飯就完成啦！

老實說喔，如果你不是很餓，或是你不是那種大胃王朋友，真的不要輕易嘗試那個特上五公分炸豬排丼啦。因為進來用餐一個人是規定要點一份餐喔。像我那天是跟朋友一起去的，我們一個人點了特上五公分，一個人點了一般的二點五公分厚豬排蓋飯啦。吼，沒有比較真的沒有傷害耶，兩種的份量擺在一起，真的差有夠多的啦，特上那個根本就是巨無霸等級。

特上5公分炸豬排丼，豬排是用日本國產豬肉裡面比較稀有的部位。先經過二十四小時舒肥處理過的，所以你切開來看，內部還會帶著一點粉嫩的色澤喔，看起來就超誘人的。一口咬下去，那個麵衣是屬於比較酥脆的口感喔，而且重點是它完全不油膩耶，超厲害的，然後豬排本身的口感，是非常非常軟嫩的那種，而且肉汁超級多，咬下去會有滿滿的肉汁感喔，有點像是你煮了很久很久，入口即化的東坡肉那樣的口感啦。難怪大家都要心甘情願排隊來吃，真的有夠強的！

老實說因為肉量實在是太大塊了啦，所以大概吃到一片厚切豬排（它一片的份量大概就是一般豬排店的半塊了喔），就開始會覺得有點膩口了耶。這時候就可以善用前面桌上的那些調味料啦，可以換換口味。我原本以為我可以把它吃完啦，但事實證明我真的沒辦法耶，那個份量實在是太誇張了。就算把豬排的份量扣掉，下面的米飯量也是很驚人耶，感覺一般人要一個人把它吃完，真的超有難度啦。

如果你是那種肚子超級無敵餓，想要一次吃超飽的朋友，或是你超愛吃肉、無肉不歡的，絕對可以來千代松勝蓋飯挑戰一下啦。它的豬排真的是超厚超大塊的，吃完整個人就超級飽到天靈蓋。重點是啊，他們的豬排處理方式真的超棒的，加上他們選用的豬肉部位也是上選頂級的啦，所以即使豬排這麼厚，吃起來還是很軟嫩多汁，油脂也很豐富喔，真的非常好吃！但如果你沒有趕上第一輪進去用餐的話，要等比較久就很麻煩了啦。總之，超級推薦給愛吃豬排、而且胃口超好的朋友們喔！

千代松勝蓋飯

地址：大阪府大阪市中央区千日前1-1-10

電話： +81 6-6212-5920

營業時間：11:00 – 21:00