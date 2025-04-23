這是一間被擔仔麵擔誤的台式熱炒店，結合山產和海產想吃什麼都有，不僅如此還擁有絕美的山水景色，享受湖景第一排美景，超清澈湖水綠夢幻度爆表。餐廳內擁有大片的落地窗，還有半戶外的露天座位，讓你一邊賞景一邊用餐，相當愜意又舒適，地點就在烏來馥蘭朵渡假酒店旁，旁邊還有隱藏版無名豆花店平價又美味，周邊景點有烏來瀑布遊客中心、烏來小台車、烏來瀑布、雲仙樂園、內洞森林遊樂區等烏來必遊五大景點，加上附近的桂山電廠冰棒、濛濛谷等，找時間來一趟新店烏來一日遊。

沿途經濛濛谷巧遇油桐花盛開，美不勝收。影片分享

南勢溪畔湖水就像打翻調色盤一樣的美，碧綠般晶瑩剔透。

烏來伯擔仔麵外表看似不起眼，走到裡面別有洞天，看出去就是這片美景。

最新DM，實際DM以店家為主。 招牌必點：白斬土雞、清炒珠蔥、麻辣臭豆腐。

這裡擁有絕佳的地理位置，依南勢溪畔而立，風景秀麗讓人心曠神怡，在此用餐可以聆聽著南勢溪涓涓流水聲，遙望著湖光山色自然美景

空心菜小份80元，簡單清炒就很美味～

坐擁南勢溪湖景第一排，半戶外的露天座位相當熱門。影片分享

蝦仁炒飯90元，粒粒分明充滿香氣蛋炒飯。

重點是美景無價，感覺食物都變美味了～

招牌必點：鳥來伯擔仔麵50元，麵條採用油麵，口感Q彈，湯頭鮮甜還有一顆滷蛋，我最愛的傳統擔仔麵。

全都是銅板價就能享用，平價簡單美味。

旁邊有間隱藏版無名豆花店，Google評論居然高達4.9顆星。

這裡的價格真的很親民，老闆親切溫暖。

裡面有個最佳VIP景觀座位，被綠意包圍森林系景觀餐廳。

剉冰可以任選三種配料只要40元，糖水是自己煮的不會太甜，剉冰非常細膩，入口即化，好好吃喔～

裡面的餡料也都是自己煮的，清甜香而不膩口。

烏來必去景點：桂山電廠吃冰棒

清冰一支8元，好吃又便宜，大家都是整箱整箱的買。

如此記得先抽號碼牌，填單再等叫號付款拿貨。

前往濛濛谷的路上油桐花盛開。

2025/4/20最新花況分享

周邊景點：濛濛谷，湖光山色美如仙境。

濛濛湖就是昔日是濛濛谷，是北部人的戀愛聖地但在直潭壩完工後，集水區由直潭至屈尺，水面將山谷淹沒，只剩下湖水，形成的水域變成濛濛湖。

烏來必遊景點：烏來瀑布遊客中心。

這裡戶外景觀座位區超美的，烏來瀑布景觀第一排。

旁邊還有突出去的觀景平台可以近距離欣賞烏來瀑布。

旁邊就是酋長文化村，瀑布景觀餐廳可以用餐、休憩，喝咖啡。

離台北最近的世外桃源－烏來仙境，這次因為桂竹筍，再度發現烏來的美，原來烏來除了泡湯、賞櫻、老街，還有多景點可以遊玩。

最新DM，實際DM以店家為主，可以單點也有套餐多樣化選擇。

這裡的景觀真的超級好～

周邊美食：TONYX咖啡廳

地點就在烏來纜車站旁，擁有大片的落地窗，可以欣賞窗美景。

低消每人一杯飲品150元起，採線上點餐。

旁邊為好漢坡步道，可以通往空中纜車或烏來瀑布商區。

烏來必遊景點：烏來台車

烏來瀑布旁有林業生活館，免費參觀

這裡有當地原住民現烤的烤肉飯、竹筒飯、香腸、烤山豬肉等。

烏來伯擔仔麵：新北市烏來區堰堤13號1樓；營業時間：11:00-14:00；16:00-21:00（周一公休）

無名豆花挫冰店：新北市烏來區新烏路五段136號

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