環湖咖啡2號店桃園絕美景觀湖景餐廳推薦
環湖咖啡2號店 位於桃園大溪，日式禪風的裝潢風格有著270度全景觀的湖景咖啡廳，全區都是以日式榻榻米座位為主。餐點以飲品、甜點、燉飯、義大利麵和排餐為主，湖光景色無敵美非常適合約會和聚餐，是桃園最新熱門的景觀咖啡廳首選。採預約制訂位，是間以大人為主的環湖景觀餐廳，不接受12歲以下兒童和寵物入內哦！
環湖咖啡2號店-交通資訊
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營業時間: 每日10:00-18:00
環湖咖啡2號店-餐廳環境和菜單分享
桃園絕美石門水庫景觀湖景餐廳推薦，日式禪風全區都是日式榻榻米座位區
咖啡廳的外觀，是環湖咖啡好食也是環湖咖啡2號店，同時有兩間咖啡廳分樓層在同個地址。
全區都是湖景觀的絕美視野咖啡廳，座位區全區都有景觀但不能指定座位
有特別保留了這區座位，讓每位遊客都可以輪流在最美的視角拍照留念
放好久的口袋名單，總算和朋友們相約一起來
每人低消為$300 限時105分鐘用餐 ，餐點以飲品、甜點、燉飯、義大利麵和排餐為主
最多人點的就是甜點和飲料，是間很適合和友人聊聊天的桃園景觀餐廳。
這天點了松露舒肥麻油雞燉飯 $380，可以選擇升級A套餐或B套餐有小優惠，餐點吃起來還不錯
餐廳訂位須知參考(節錄官方資訊)
菜單 (節錄官方資訊)
是間以大人為主的環湖景觀餐廳，不接受12歲以下兒童和寵物入內哦！若要帶小孩或寵物可以選擇訂位 環湖咖啡好食 ，一樣有湖景觀但不是塌塌米的座位區
#環湖咖啡2號店
地址: 桃園市大溪區環湖路二段68號B1
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