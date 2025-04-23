環湖咖啡2號店 桃園絕美景觀湖景餐廳推薦

環湖咖啡2號店 位於桃園大溪，日式禪風的裝潢風格有著270度全景觀的湖景咖啡廳，全區都是以日式榻榻米座位為主。餐點以飲品、甜點、燉飯、義大利麵和排餐為主，湖光景色無敵美非常適合約會和聚餐，是桃園最新熱門的景觀咖啡廳首選。採預約制訂位，是間以大人為主的環湖景觀餐廳，不接受12歲以下兒童和寵物入內哦！

環湖咖啡2號店 -交通資訊



檢視較大的地圖 (點選地圖可直接導航) 地址: 桃園市大溪區環湖路二段68號B1

營業時間: 每日10:00-18:00 電話: 03-3877089 用餐時間為105分鐘，每桌四位座席若超過人數則需訂2桌 線上訂位: https://www.myfunnow.com/zh-tw/funbook/3049078533684/booking/3656936825298 環湖咖啡2號店 -餐廳環境和菜單分享

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