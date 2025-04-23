開箱新竹Buffet界黑馬「莫內饗宴」，必吃亮點一次告訴你！百道鮮奢料理隨你吃，完勝旭集！凡用餐還能免費體驗千坪休閒娛樂設施！(煙波大飯店新竹湖濱館)

新竹全新開幕Buffet「莫內饗宴」，絕對是新竹buffet界黑馬！是煙波大飯店新竹湖濱館全新打造的自助吧吃到飽餐廳，個人覺得比X集好吃，而且價格更便宜！我敢說，「莫內饗宴」絕對會是新竹下一間會被排爆的Buffet吃到飽！共有七大主題餐區，上百道鮮奢料理，海鮮區誠意滿滿，像是北海道大干貝、松葉蟹腳、螃蟹、大鮑魚、現流鮮魚、活跳跳鮮蝦，還有鱈場蟹味噌湯、生魚片等等。不只有精緻日式料理，連歐陸餐點也都很厲害，現切爐烤極黑和牛、威靈頓鮭魚排等等，當天的MVP就是這個現刨「起司雪花松露可頌」，好吃到我願意為它再來！甜點區也超強，整顆蛋糕隨你切、超萌甜甜圈打卡牆，還有時下超夯韓式毛巾捲！飲料區還有現做手搖飲料及調酒，冰淇淋不只提供哈根達斯，還能升級成日本超夯的現擠蒙布朗冰淇淋！下次生日聚餐、約會就來「莫內饗宴-煙波大飯店新竹湖濱館」，包準不讓各位失望！

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「莫內饗宴」就在煙波大飯店新竹湖濱館內，於4/18盛大開幕！開車來從國三茄苳交流道下來，五分鐘左右即可抵達，飯店內設有三個戶外停車場、一個地下停車場，完全不怕沒車位好停。門口有一顆超大的聖誕樹造型裝飾，走進去大廳右手邊就是「莫內饗宴」，由於剛開幕所以人潮眾多，建議各位提前線上預約！【線上訂位請點我】

不得不說裝潢真的超級美，自助餐檯是時尚的大理石風格設計，整體線條俐落又有質感。

外圍座位區還打造得像歐式花園，搭配三米高的大面落地窗，陽光灑落進來，整個氛圍超棒！窗外就是藍天綠樹，用餐起來真的很有異國感！真的隨便拍隨便美！

▲莫內饗宴菜單價格

《4/18~4/25 試營運限定優惠》

午餐、下午茶、晚餐全面88折 《4/26~6/30 開幕禮遇》

‧ 週日至週四限定，贈「俱樂部當日免費使用券」/人

全日歡享新竹湖濱館千坪休閒設施：水療、三溫暖、泳池、健身房與親子樂園

‧ 加入會員，掃碼即領「四人同行一人免費券」/人(限下次使用)

‧ 掃碼即領「活動刮刮卡」/人，就有機會獲得煙波住宿券等驚喜好禮

‧ 期間內只要是新竹縣市居民下午茶時段尊享85折(需出示身分證明文件)

用餐區大致可分成烤物區、炸物區、生魚片壽司區、海鮮區、蒸物區、現煮湯品、歐陸料理區、起司火腿區、水耕沙拉區、飲料及水果區、冰淇淋區以及甜點區。

「水耕沙拉區」選用的是「番挖水耕農場」生菜，當天現採、直送，沒有土味，吃起來脆甜又新鮮，還能搭配各種堅果、醬料，每一口都是自然的甘甜滋味！

「起司火腿區」整個超澎湃，各種起司和火腿應有盡有。還有一整隻現切的「西班牙伊比利帶骨火腿」，被稱為火腿界的勞斯萊斯！不過這區真正讓我驚艷的是那個現刨起司的「雪花松露可頌」！香酥可頌搭配濃郁松露醬，再夾入滿滿起司雪花，好吃到我立刻再拿兩個。

這個「雪花松露可頌」真的好吃到可以為了它專程而來！

「海鮮區」有松葉蟹腳、藍蟹、鮑魚、生食級天使紅蝦、淡菜、蛤蜊，都只有簡單川燙過，夠新鮮才敢這樣料理。

蝦子有白蝦、天使紅蝦，都超好撥殼，脆甜又彈牙，重點是完全沒腥味。

松葉蟹腳真的要吃爆，吃起來完全沒腥味又非常鮮甜，這款藍蟹也很推薦，肉質超甜又細緻，愛吃螃蟹的人不要錯過。

「烤物區」有爐烤極黑和牛、威靈頓鮭魚排、手掌大的王功烤牡蠣、鹽烤香魚、一整隻烤魷魚、烤豬肋排、帶骨牛小排、烤豬肉串、烤蝦、烤雞等等，超推薦他們家的「爐烤極黑和牛」，多汁不乾柴，會讓你越咬越香甜。

給你一整隻魷魚超霸氣！而且調味的很不錯，肉質也很新鮮。

手掌大的王功烤牡蠣，一補貨馬上就掃光，真的大顆多汁又新鮮，完全不用調味就很好吃。

「歐陸料理區」有普羅旺燉菜、紅酒燉牛肉、法式濃肉汁燉煮田螺、白酒燉雞、爐烤蜂蜜德國豬酒、荷蘭醬燴蘆筍、綠蓉燉煮淡菜、波隆那肉醬貓耳麵、地中海海鮮長米飯、法式洋蔥牛肉湯、韓式海鮮豆腐湯、巧達海鮮南瓜濃湯，每道都想吃，但真的吃不完。

這區還有現點現做的超大顆現煎干貝以及現烤牛舌。

「炸物區」有炸蝦、炸雞、炸廣島牡蠣、炸蔬菜、炸香蕉。

跟其他家Buffet相比有做出區別，像是特色炸榴槤，咬下去又臭又香，炸廣島牡蠣個人好喜歡，吃起來超過癮。

「生魚片壽司區」有8種生魚片、6種握壽司、9種日式涼拌小菜，以及現點現做的手捲、炙燒壽司。

生食級北海道大干貝隨便你夾完全不怕你吃，真的誠意滿滿！不敢吃生的，也有炙燒干貝、比目魚、和牛壽司能選擇。

「蒸物區」有澳式豪門煲、黑蒜鮑魚燉金湘雞盅、海鮮茶碗蒸、松露雞肉茶碗蒸、花蓮公正包子。

最讚的是現點現蒸的現流魚，連超大顆的鮑魚也有，根本是高級餐廳等級，來這真的要吃爆！

「現煮湯品」有鱈場蟹味噌湯、泰式朝天椒活蝦湯、薑絲蛤蜊湯，還有現撈海鮮烏龍麵，其中蝦子是現點現撈現煮，鮮度直接拉滿，喝一口就知道厲害！

鱈場蟹味噌湯一定要喝的吧！另外茶碗蒸拜託一定要拿，兩款都很好吃耶。

用餐到一半有小小驚喜，會有服務人員送上「法式鹹派」，以燻雞、蝦卵等食材製作，還蠻好吃的記得要拿。

「飲料跟水果區」有一整排罐裝飲料、咖啡機、Twinings茶包、新鮮現打果汁。

喜歡小酌的話，也有生啤酒、紅白酒跟氣泡酒。

竟然還有現點現做的手搖飲料、調酒。

冰淇淋區有哈根達斯以及台中知名品牌「I’m Talato 台灣義大利冰淇淋」，比較特別的是可以把冰淇淋做成日式「蒙布朗冰淇淋」，真的有創意又好吃！

現在水果都貴森森的，這裡提供6種新鮮水果。

不得不說「莫內饗宴-煙波大飯店新竹湖濱館」的「甜點區」真的超強！甜點師傅表示他們家很重本，選用日本北海道中沢鮮奶油製作，口感滑順且完全不膩口，很多Buffet吃到飽甜點真的很雷，但「莫內饗宴」真的讓我每樣都想試試！

一整排法式甜點櫃，多達12種口味，精緻又好吃。

整顆蛋糕直接放在檯面上隨便你切，吃完還會一直更換新口味，這點很加分！

一旁還有小朋友最愛的甜甜圈牆，想拿幾個就拿幾個超療癒～

五彩繽紛的，看上去好療癒～絕對能滿足甜點控的味蕾～

竟然還吃得到時下流行的韓式毛巾卷蛋糕，內餡是巧克力卡士達，添加日式雪米增添彈性咬感，並搭配水蜜桃與綜合野莓的清新果香，最後在餅皮表面沾滿Oreo碎片，完全就是高級版本的「韓式毛巾卷蛋糕」！

最後我只能說，新竹老字號煙波大飯店全新推出的「莫內饗宴」吃到飽，真的升級很有感！完全是新竹Buffet界的黑馬，直接榮登我新竹心中最好吃吃到飽餐廳殊榮！