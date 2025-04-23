嘉義太保彩虹夜市約有三、四攤雞蛋糕，我發現其中「春禾雞蛋糕」居然有剝皮辣椒口味！

但連兩次直接去都撲空，問老闆才知道是偶爾才會出的口味

於是學乖直接提前預訂，除了最有興趣的剝皮辣椒口味，我也試試草莓肉鬆和花生奶酥

都是不定期推出的口味，也都是甜鹹組合

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商家名稱：春禾雞蛋糕/春米油飯-八德宮夜市(嘉義縣太保市祥和三路東段10-146號)

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營業資訊：0979567856 週一 大林夜市/週二 八德宮夜市(彩虹夜市)/週三六 同仁夜市(北港夜市)/週四 新港夜市/週日 水上夜市/週五休；其他營業異動或公休日參考店家公告

餐點介紹：油飯/湯品/小菜/雞蛋糕

用餐日期：2025.04

▲八德宮夜市

八德宮夜市位於嘉義縣太保市，嘉義縣政府、故宮南院附近；每週二和週四營業

該夜市之前是被稱作七主宮夜市、彩虹夜市，前陣子換有正式改了招牌更名，但大多人還是習慣稱之彩虹夜市

全腹地可大致分為前後兩區，呈現類似個「6」字；前方大區多是無座位的小攤位或行動餐車

(客串演出: J哥、Na哥)

▲八德宮夜市

後方長空地區域則有比較多需要較大空間的攤位，如牛排、蒙古烤肉和 娃娃機台

(抱歉，人真的太多了，就不讓哥們客串啦)

▲春禾雞蛋糕/春米油飯 店面

春禾雞蛋糕/春米油飯僅有週二在彩虹夜市擺攤，就在門口邊緣處，在天燈招牌旁、阿和脆皮炸雞對面

是兩位八年級女孩和媽媽一起經營的夜市攤位，每週有六天會在雲林和嘉義縣的夜市巡迴擺攤，這樣每日奔波，實在勤勞

起先是只有賣媽媽親手做的油飯，品牌「春米」也是以媽媽的名字命名；後來兼賣起雞蛋糕，並設計可愛的向日葵作招牌幸運物，並為雞蛋糕品牌取名為「春禾」，以外型和意義接近「米」的「禾」字，也有豐收之意。

(客串演出: J哥、Na哥)

春禾雞蛋糕 菜單 (2025.04拍攝)

▲春禾雞蛋糕/春米油飯 製作方式

兩個雞蛋糕烤模具，一個是愛心，另一個則是貓頭鷹

無包餡原味每份五顆；包餡口味每份四顆；不可混搭

▲春禾雞蛋糕/春米油飯 製作方式

現烤約3分鐘，出爐後要先納涼一陣子才能裝袋

▲春禾雞蛋糕/春米油飯 雞蛋糕

第一次吃貓頭鷹造型雞蛋糕，外型很飽滿，表面脆卻又不會油膩泛光，蛋糕體也扎實、略帶彈性

剝皮辣椒雞蛋糕

※不定期推出口味

※菜單上為剝皮辣起司口味，因為我沒有很愛起司，就客製化不加起司

使用長度0.5-1 cm的剝皮辣椒切塊，吃的到剝皮辣椒的脆度和明顯塊狀口感；剝皮辣椒的辣比甜味明顯，不會辣到搶味或讓人不適。因為客製化沒有加起司，且也沒有加醃漬剝皮辣椒的醬汁，所以內餡不會濕濕的，像原味無包餡的雞蛋糕中鑲嵌好幾塊剝皮辣椒

(右)海鹽花生奶酥雞蛋糕

※不定期推出口味

奶酥系列是春禾雞蛋糕的招牌，海鹽花生奶酥則是自製奶酥加入海鹽和粗粒花生，整體主要是花生顆粒感和香氣，奶酥則是作為背景的淡淡奶香，有甜味但不過膩；幾乎沒有海鹽的鹹韻

(左)草莓肉鬆雞蛋糕

※不定期推出口味

加自家製作的草莓果醬和海苔肉鬆；果醬不會太甜，露狀且能吃到不少小籽的顆粒感，顏色也是天然熬煮草莓的暗粉色，看起來沒那麼漂亮卻吃的比較安心。看到之前店家貼文提到草莓肉鬆是老闆很猶豫是否上市的口味，因為可說是評價兩極：像老闆本人喜歡，但小幫手就覺得很○，我則是本來對甜鹹組合都蠻有興趣的。草莓果醬的甜和肉鬆鹹香互相衝擊的滋味就是很奇妙、意外合拍啊

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