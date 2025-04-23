想找個舒適放鬆又適合親子同遊的宜蘭民宿嗎？這間位在宜蘭冬山鄉的水畔星墅時尚會館真的大推！房間寬敞舒適、設備齊全，還有戶外泳池可以玩水，重點是窗外就是一大片稻田風景，環境幽靜療癒，早餐也很好吃，民宿老闆超親切，是我們兩隻小豬一家都想再回訪的口袋名單！
|文章目錄
|水畔星墅時尚會館｜交通方式
|水畔星墅時尚會館｜戶外游泳池
|水畔星墅時尚會館｜公共區域
|水畔星墅時尚會館｜二樓豪華四人房
|水畔星墅時尚會館｜自助式早餐
|水畔星墅時尚會館｜住宿資訊
水畔星墅時尚會館｜交通方式
這次宜蘭親子旅遊
兩隻小豬第一天選擇住水畔星墅時尚會館
民宿外觀超有設計感
整棟建築是現代風格
大片玻璃搭配棕櫚樹
拍照起來超美，很有度假感！
水畔星墅時尚會館
地址：宜蘭縣冬山鄉丸山六路128號
水畔星墅時尚會館位在宜蘭冬山鄉
從市區開車過來很順
Google導航設定地標就能直接抵達
門口就有停車場，開車停車都方便
水畔星墅時尚會館｜戶外游泳池
水畔星墅的戶外泳池真的超美！
就在稻田邊，整片綠意超放鬆
拍照打卡一秒像在渡假村～
泳池區有躺椅、桌椅可以休息
小朋友光是在池邊就玩得很開心
水深大約到孩子的胸口
爸媽可以安心陪玩。
不過天氣微涼的話可能待不久
夏天來一定玩到不想上岸！
水畔星墅時尚會館｜公共區域
一走進水畔星墅就感覺很放鬆
服務人員親切有禮
還會出來迎接辦理入住
真的有被照顧到的感覺！
一樓公共區域很寬敞
有咖啡機、茶包、飲水機
冰箱裡的飲料像是冬瓜茶、百香果汁、可樂、豆漿通通免費喝
還有餅乾跟糖果
小朋友超開心吃不停～
雖然民宿沒有電梯
但民宿主人很貼心地幫我們把行李搬到樓上
這點真的很貼心！
水畔星墅時尚會館｜二樓豪華四人房
兩隻小豬這次入住的是豪華四人房
房間超級大，兩張大雙人床睡起來超舒服
孩子們一進房就開心到跳上床～
每個床頭還貼心設有插座，充電超方便
行李箱打開來有很多空間，完全不擁擠。
還有個小客廳可以看電視、吃零食
連房間裡也有電視可以看，超讚！
浴室設計也是大加分
乾濕分離又有大浴缸
兩大兩小一起泡澡完全不擠，超級享受
吹風機風力也很夠，對長頭髮超友善。
最棒的是整間房都有大片落地窗
陽台望出去就是稻田
邊發呆邊看風景真的超紓壓
難怪在Booking上評價這麼高～
水畔星墅時尚會館｜自助式早餐
早餐是民宿老闆親自準備的中式自助餐
菜色不算多但都蠻用心的
像是清粥小菜、炒蛋、青菜、豆干
還有烤吐司和熱豆漿，味道都不錯
豆漿超順口，我自己續了好幾杯～
雖然不是飯店等級的澎湃Buffet
但該有的基本款都有
而且吃起來有家的味道
小朋友也吃得很開心
一早就元氣滿滿！
整體住下來的感覺真的很棒
不只房間寬敞舒適、設施齊全
還有戶外泳池、大片稻田
以及貼心的服務和好吃的早餐
處處都能感受到用心與溫度
孩子們玩得開心，大人也能好好放鬆
整趟旅程非常療癒
下次來宜蘭我們還會想再住一次！
水畔星墅時尚會館｜住宿資訊
水畔星墅時尚會館
地址：宜蘭縣冬山鄉丸山六路128號
訂房專線：0925959607
附近景點：斑比山丘
以上是兩隻小豬的實際心得
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＊本篇為自費文
【關於作者：兩隻小豬】
哈囉～大家好，我們是兩隻小豬(朱朱&小豬)
兩個愛吃喝玩樂的夫妻～有兩個小孩。
住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，
喜愛分享各地美食＆旅遊～
最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。
使用相機：FUJIFILM X-T30。
詳細經歷：請看關於我們
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