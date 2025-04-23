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宜蘭冬山鄉民宿推薦，水畔星墅時尚會館，四人房寬敞舒適、田園風光超放鬆！

宜蘭民宿 宜蘭冬山鄉民宿 水畔星墅時尚會館
2025-04-23 10:54:00 文字：兩隻小豬
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兩隻小豬

兩隻小豬

宜蘭冬山鄉民宿推薦，水畔星墅時尚會館，四人房寬敞舒適、田園風光超放鬆！

想找個舒適放鬆又適合親子同遊的宜蘭民宿嗎？這間位在宜蘭冬山鄉的水畔星墅時尚會館真的大推！房間寬敞舒適、設備齊全，還有戶外泳池可以玩水，重點是窗外就是一大片稻田風景，環境幽靜療癒，早餐也很好吃，民宿老闆超親切，是我們兩隻小豬一家都想再回訪的口袋名單！

  

文章目錄
水畔星墅時尚會館｜交通方式
水畔星墅時尚會館｜戶外游泳池
水畔星墅時尚會館｜公共區域
水畔星墅時尚會館｜二樓豪華四人房
水畔星墅時尚會館｜自助式早餐
水畔星墅時尚會館｜住宿資訊

 

  

水畔星墅時尚會館｜交通方式

宜蘭冬山鄉民宿推薦，水畔星墅時尚會館，四人房寬敞舒適、田園風光超放鬆！

宜蘭冬山鄉民宿推薦，水畔星墅時尚會館，四人房寬敞舒適、田園風光超放鬆！

這次宜蘭親子旅遊

兩隻小豬第一天選擇住水畔星墅時尚會館

民宿外觀超有設計感

整棟建築是現代風格

大片玻璃搭配棕櫚樹

拍照起來超美，很有度假感！

 

水畔星墅時尚會館  

地址：宜蘭縣冬山鄉丸山六路128號


檢視較大的地圖  

水畔星墅時尚會館位在宜蘭冬山鄉

從市區開車過來很順

Google導航設定地標就能直接抵達

門口就有停車場，開車停車都方便

   

 

水畔星墅時尚會館｜戶外游泳池

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水畔星墅的戶外泳池真的超美！

就在稻田邊，整片綠意超放鬆

拍照打卡一秒像在渡假村～

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泳池區有躺椅、桌椅可以休息

小朋友光是在池邊就玩得很開心

水深大約到孩子的胸口

爸媽可以安心陪玩。

不過天氣微涼的話可能待不久

夏天來一定玩到不想上岸！

  

 

水畔星墅時尚會館｜公共區域

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一走進水畔星墅就感覺很放鬆

服務人員親切有禮

還會出來迎接辦理入住

真的有被照顧到的感覺！

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一樓公共區域很寬敞

有咖啡機、茶包、飲水機

冰箱裡的飲料像是冬瓜茶、百香果汁、可樂、豆漿通通免費喝

還有餅乾跟糖果

小朋友超開心吃不停～

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雖然民宿沒有電梯

但民宿主人很貼心地幫我們把行李搬到樓上

這點真的很貼心！

  

 

水畔星墅時尚會館｜二樓豪華四人房

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兩隻小豬這次入住的是豪華四人房

房間超級大，兩張大雙人床睡起來超舒服

孩子們一進房就開心到跳上床～

每個床頭還貼心設有插座，充電超方便

行李箱打開來有很多空間，完全不擁擠。

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還有個小客廳可以看電視、吃零食

連房間裡也有電視可以看，超讚！

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浴室設計也是大加分

乾濕分離又有大浴缸

兩大兩小一起泡澡完全不擠，超級享受

吹風機風力也很夠，對長頭髮超友善。

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最棒的是整間房都有大片落地窗

陽台望出去就是稻田

邊發呆邊看風景真的超紓壓

難怪在Booking上評價這麼高～

 

 

水畔星墅時尚會館｜自助式早餐

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早餐是民宿老闆親自準備的中式自助餐

菜色不算多但都蠻用心的

像是清粥小菜、炒蛋、青菜、豆干

還有烤吐司和熱豆漿，味道都不錯

豆漿超順口，我自己續了好幾杯～

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雖然不是飯店等級的澎湃Buffet

但該有的基本款都有

而且吃起來有家的味道

小朋友也吃得很開心

一早就元氣滿滿！

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整體住下來的感覺真的很棒

不只房間寬敞舒適、設施齊全

還有戶外泳池、大片稻田

以及貼心的服務和好吃的早餐

處處都能感受到用心與溫度

孩子們玩得開心，大人也能好好放鬆

整趟旅程非常療癒

下次來宜蘭我們還會想再住一次！ 

 

 

水畔星墅時尚會館｜住宿資訊

水畔星墅時尚會館

地址：宜蘭縣冬山鄉丸山六路128號

訂房專線：0925959607

官網 / Booking.com

附近景點：斑比山丘

  

以上是兩隻小豬的實際心得

喜歡我們的分享歡迎按讚、留言或收藏❤️

 

＊本篇為自費文

 

  

【關於作者：兩隻小豬】 

兩隻小豬大頭照哈囉～大家好，我們是兩隻小豬(朱朱&小豬)

兩個愛吃喝玩樂的夫妻～有兩個小孩。 

住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，

喜愛分享各地美食＆旅遊～ 

最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。

使用相機：FUJIFILM X-T30。 

詳細經歷：請看關於我們

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水畔星墅時尚會館(宜蘭縣民宿478號)

phone0928-959-607
place宜蘭縣冬山鄉丸山六路128號
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環境設備
4.25
服務
4.50
交通便利
4.25
CP值
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