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在2020年5月15日發行單行本，同年榮獲日本文壇最高榮耀「直木賞」肯定，並陸續登上紀伊國屋、東販、e-hon、丸善、淳久堂等各大書店的「2020年度百大暢銷書」排行榜，更長踞日本亞馬遜暢銷書即時榜，獲得千名讀者4.4顆星的高分評價，截至2025年3月，本書已經暢銷突破55萬冊，成為感動無數讀者的經典之作 。

的忠實影迷，因此他把周星馳的名字倒過來寫，作為他的

的忠實影迷，因此他把周星馳的名字倒過來寫，作為他的 筆名， 馳星周共入圍過7次 直木賞 ，2020年7月 獲得第163回直木賞， 描述 311大地震 的小說《少年與犬》

花費5年時間，徒步跨越3000公里，從日本東北一路流浪到九州，只為見到年幼時認識的知音 少年 ，在旅途中遇上了日本311震災引發的海嘯後，三位各有不同生命故事與病苦遭遇的旅人，在生離死別的過程中彼此陪伴，慰藉他們曾經受傷與孤獨迷茫的心靈，多聞的忠誠與不離不棄，為他們黑暗的生命旅途中帶來愛與希望，也為牠自己達成了心願，與少年重逢的感人。

全片細細描摩一隻療癒人心的忠狗多聞， 花費5年時間，徒步跨越3000公里，從日本東北一路流浪到九州，只為見到年幼時認識的知音 少年 ，在旅途中遇上了日本311震災引發的海嘯後，三位各有不同生命故事與病苦遭遇的旅人，在生離死別的過程中彼此陪伴，慰藉他們曾經受傷與孤獨迷茫的心靈，多聞的忠誠與不離不棄，為他們黑暗的生命旅途中帶來愛與希望，也為牠自己達成了心願，與少年重逢的感人。

全片細細描摩一隻療癒人心的忠狗多聞， 花費5年時間，徒步跨越3000公里，從日本東北一路流浪到九州，只為見到年幼時認識的知音 少年 ，在旅途中遇上了日本311震災引發的海嘯後，三位各有不同生命故事與病苦遭遇的旅人，在生離死別的過程中彼此陪伴，慰藉他們曾經受傷與孤獨迷茫的心靈，多聞的忠誠與不離不棄，為他們黑暗的生命旅途中帶來愛與希望，也為牠自己達成了心願，與少年重逢的感人。

全片細細描摩一隻療癒人心的忠狗多聞， 花費5年時間，徒步跨越3000公里，從日本東北一路流浪到九州，只為見到年幼時認識的知音 少年 ，在旅途中遇上了日本311震災引發的海嘯後，三位各有不同生命故事與病苦遭遇的旅人，在生離死別的過程中彼此陪伴，慰藉他們曾經受傷與孤獨迷茫的心靈，多聞的忠誠與不離不棄，為他們黑暗的生命旅途中帶來愛與希望，也為牠自己達成了心願，與少年重逢的感人。

日本知名作家馳星周的同名原著小說，是由七篇（單行本為六篇）故事組成，電影版的 《少年與狗》(The Boy and the Dog)由 平野隆製作， 《來自雪國的遺書》導演瀬瀬敬久執導， 林民夫編劇， 電影版從小說中選 擇了其中四篇，以「男人與狗」與「妓女與狗」為全片故事主軸，前半段描述狗狗多聞與男主角 高橋文哉，女主角 西野七瀬先後相遇，並牽連出一段生死別離的愛與愁， 本片由 《擅長捉弄人的高木同學電影版》高橋文哉 、 《52赫茲的鯨魚們》西野七瀬擔綱領銜主演，邀請 《惡人》日本奧斯卡影帝柄本明特別演出，此外還 集結了伊藤健太郎、伊原六花、齋藤工、宫内瞳（櫻庭奈奈美）、江口德子、栁俊太郎等演技派群星共同演出， 本片在日本一上映，就順利奪下本土新片票房冠軍 。

電影前半段男女主角 高橋文哉與 西野七瀬， 兩人的演出都十分出色亮麗，特別是女主角 西野七瀬將一位原本沉溺在被愛的氛圍，卻因故受到渣男傷害憤而殺人入獄的更生人，前後心境的變化，以及跟狗狗多聞之間的情感，更是讓人動容， 電影到了 後半段，編劇再融合小說兩篇情節， 並加入一些原創元素，包括 「老人與狗 」生命即將走到末途的老人 ，以及電影最終以「少年與狗」狗狗多聞與幼時玩伴少年的感人重逢相遇，情感上的湧現一波接著一波，讓人看得十分催淚， 狗狗多聞，花費5年時間，跨越3000公里，從東北到九州展開流浪，只為見到年幼時認識的少年知音 ，途中遇上了不務正業的青年，為愛背債下海，卻發現自己受盡渣男愚弄，憤而殺人的年輕女子，以及病得十分嚴重的老人，不同年紀與性別的三位，懷著不為人知的生命故事，因為狗狗多聞相互有了牽連，也都從多聞身上，感受到莫大的慰藉，讓曾經受傷與孤獨迷茫的心靈，在狗狗多聞的即時的救難 、 忠誠與不離不棄，帶來了愛與重生的希望。

而因為311大地震變得自閉的少年， 不管雙親如何想盡辦法刺激，都沒辦法讓他開口，也不知道他的心裡究竟在想甚麼，直到奔波千里兒時玩伴，如今已長大的狗狗多聞，出現在他眼前，兩人無言地擁抱，場面十分感人，而少年見到了最心愛的狗狗也終於開了口說話，狗，是人類最忠實的夥伴，在這部電影中展現得淋漓盡致!