(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影部落格」,喜歡我的文章,請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚,謝謝。)

<一分鐘短評>

對愛的堅持,讓四段跨越不同時空的人狗不了情希望重生。 全片細細描摩一隻療癒人心的忠狗多聞, 花費5年時間,徒步跨越3000公里,從日本東北一路流浪到九州,只為見到年幼時認識的知音 少年 ,在旅途中遇上了日本311震災引發的海嘯後,三位各有不同生命故事與病苦遭遇的旅人,在生離死別的過程中彼此陪伴,慰藉他們曾經受傷與孤獨迷茫的心靈,多聞的忠誠與不離不棄,為他們黑暗的生命旅途中帶來愛與希望,也為牠自己達成了心願,與少年重逢的感人。 少年與犬》 將於2025年4月25日在台上映的日本電影《少年與狗》(The Boy and the Dog),電影改編自以1996年8月發表《不夜城》一書,廣為台灣民眾所知的日本知名作家 馳星周 的同名小說,小說作者 馳星周( 馳 星周 / はせ せいしゅう Hase Seishū ,1965年2月18日 — ),本名坂東齡人( ばんどう としひと ),是 日本 娛樂 小說家 ,出身於 北海道浦河町 ,畢業於 橫濱市立大學 法語系,由於他是 周星馳 的忠實影迷,因此他把周星馳的名字倒過來寫,作為他的 筆名, 馳星周共入圍過7次 直木賞 ,2020年7月 獲得第163回直木賞, 描述 311大地震 的小說《少年與犬》 ,1965年2月18日),本名坂東齡人(),是娛樂,出身於,畢業於法語系,由於他是 在2020年5月15日發行單行本,同年榮獲日本文壇最高榮耀「直木賞」肯定,並陸續登上紀伊國屋、東販、e-hon、丸善、淳久堂等各大書店的「2020年度百大暢銷書」排行榜,更長踞日本亞馬遜暢銷書即時榜,獲得千名讀者4.4顆星的高分評價,截至2025年3月,本書已經暢銷突破55萬冊,成為感動無數讀者的經典之作 。 2025年4月25日在台上映日本電影《少年與狗》(The Boy and the Dog)中文預告,影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=_BbxYKrqHZs

日本知名作家馳星周的同名原著小說,是由七篇(單行本為六篇)故事組成,電影版的 《少年與狗》(The Boy and the Dog)由 平野隆製作, 《來自雪國的遺書》導演瀬瀬敬久執導, 林民夫編劇, 電影版從小說中選 擇了其中四篇,以「男人與狗」與「妓女與狗」為全片故事主軸,前半段描述狗狗多聞與男主角 高橋文哉,女主角 西野七瀬先後相遇,並牽連出一段生死別離的愛與愁, 本片由 《擅長捉弄人的高木同學電影版》高橋文哉 、 《52赫茲的鯨魚們》西野七瀬擔綱領銜主演,邀請 《惡人》日本奧斯卡影帝柄本明特別演出,此外還 集結了伊藤健太郎、伊原六花、齋藤工、宫内瞳(櫻庭奈奈美)、江口德子、栁俊太郎等演技派群星共同演出, 本片在日本一上映,就順利奪下本土新片票房冠軍 。 電影前半段男女主角 高橋文哉與 西野七瀬, 兩人的演出都十分出色亮麗,特別是女主角 西野七瀬將一位原本沉溺在被愛的氛圍,卻因故受到渣男傷害憤而殺人入獄的更生人,前後心境的變化,以及跟狗狗多聞之間的情感,更是讓人動容, 電影到了 後半段,編劇再融合小說兩篇情節, 並加入一些原創元素,包括 「老人與狗 」生命即將走到末途的老人 ,以及電影最終以「少年與狗」狗狗多聞與幼時玩伴少年的感人重逢相遇,情感上的湧現一波接著一波,讓人看得十分催淚, 狗狗多聞,花費5年時間,跨越3000公里,從東北到九州展開流浪,只為見到年幼時認識的少年知音 ,途中遇上了不務正業的青年,為愛背債下海,卻發現自己受盡渣男愚弄,憤而殺人的年輕女子,以及病得十分嚴重的老人,不同年紀與性別的三位,懷著不為人知的生命故事,因為狗狗多聞相互有了牽連,也都從多聞身上,感受到莫大的慰藉,讓曾經受傷與孤獨迷茫的心靈,在狗狗多聞的即時的救難 、 忠誠與不離不棄,帶來了愛與重生的希望。 而因為311大地震變得自閉的少年, 不管雙親如何想盡辦法刺激,都沒辦法讓他開口,也不知道他的心裡究竟在想甚麼,直到奔波千里兒時玩伴,如今已長大的狗狗多聞,出現在他眼前,兩人無言地擁抱,場面十分感人,而少年見到了最心愛的狗狗也終於開了口說話,狗,是人類最忠實的夥伴,在這部電影中展現得淋漓盡致! 《來自雪國的遺書》導演瀬瀬敬久以日本311大地震與海嘯災後, 歷經生離死別親人離世孤單在世的倖存者之間的 「生命故事」為主要概念,透過出獄後的女主角與公車上偶遇的小女孩之間從頭到尾貫穿劇情的對話,以及衍生而出 人與狗之間溫柔飽滿的療癒,與不離不棄的情誼, 將人與人從陌生到熟悉,從懷疑到信任的情感轉變, 娓娓訴說著災後愛與希望重生的可能,2025年4月25日等你呼朋引友與家人一起進全台影城戲院來感受,文末再送上 電影《少年與狗》(The Boy and the Dog)主題曲〈琥珀〉,由人氣樂團「SEKAI NO OWARI」親自打造,影片引用自 ,先行感受電影中那令人動容的深厚人狗情誼 。 https://www.youtube.com/watch?v=DpDCJrZL4FU ,先行感受電影中那令人動容的深厚人狗情誼

<電影本事>



2011年秋天,距離那場導致家破人亡的大地震,已過去半年的宮城縣仙台,失業青年和正(由高橋文哉飾演)與同樣在震災中失去主人的狗狗多聞相遇,聰明的多聞,很快就成為和正和他家人生活中不可或缺的存在,只要有多聞在,事情都神奇地進行得非常順利,牠就像是守護神一般,冥冥之中帶來好運,但多聞之所以與處在艱困時期的和正相遇,似乎不只是偶然,眼神時常凝視南方的牠,彷彿在追求著什麼……



和正的母親老人痴呆症的病情日益嚴重,為了維持一家人的生計,和正不得已開始從事犯罪工作,並捲入一起事件當中,而多聞更在這場混亂中消失無蹤…...。



隨著時光流逝,多聞來到滋賀縣,與擁有悲傷過往的女性美羽(由西野七瀬飾演)一同生活,因為多聞的陪伴,美羽逐漸找回平靜的日常。



就在此時,為了尋找多聞的和正出現了,起初,美羽對和正抱持敵意,但因為多聞的關係,兩人也逐漸產生心靈上的交流,不過,美羽過去的傷痛仍舊逼迫著她…...。



在那之後,多聞開始西行,踏上一段尋找「少年」的旅程,並在當中與不同帶有傷痛的人們相逢,並見識到各種人生中的哀愁與苦痛,以及那意想不到的奇蹟…...。

少年與狗 The Boy and the Dog

出品國家:日本

電影語言 : 日語

台灣發行:采昌國際多媒體

電影類型:劇情

台灣上映:2025.04.25伴你前行

電影片長:2時8分

電影級數:普遍級

電影監製:《來自雪國的遺書》下田淳行 、刀根鐵太與過本珠子

企劃製作:《來自雪國的遺書》平野隆

電影原作:《不夜城》《漂流街》馳星周

電影導演:《來自雪國的遺書》瀬瀬敬久

電影編劇:《來自雪國的遺書》林民夫

電影攝影:《來自雪國的遺書》鍋島淳裕

電影音樂:《來自雪國的遺書》小瀬村晶

電影主題曲:SEKAI NO OWARI〈琥珀〉

領銜主演:

《擅長捉弄人的高木同學電影版》高橋文哉

《52赫茲的鯨魚們》西野七瀬

《惡之華》伊藤健太郎

《地獄花園》伊原六花

《惡人》日本奧斯卡影帝柄本明

《晝顏》齋藤工

《來自天國的喝采》 宫内瞳

《當他們認真編織時》江口德子

《東京喰種》系列栁俊太郎

FB 官方粉絲頁:采昌亞洲電影世界

IG 官方粉絲頁: 采昌國際 caichang_film







(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照係引用自采昌亞洲電影世界FB粉絲專頁相簿 ,圖片僅作為推薦好電影之目的,無任何商業利益之考量,版權歸屬采昌國際多媒體所有,請勿任意轉載,或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影預告影片與主題曲,無任何商業利益考量,是引用自采昌國際Youtube影音頻道 ,版權歸屬采昌國際多媒體所有。



三、本文觀影心得文字,版權歸屬SJKen個人所有,未經本人書面同意,請勿任意引用、分享、轉載與下載,盜文必究。