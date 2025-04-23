謝謝鵝子的請客！今天我們來到新莊的終於、衷魚用餐。

不過爆笑的是，我們竟然不知道餐廳已經搬到建興街，還以為它在和興街！

結果停好機車後，才發現要走一段路過來，真是笑死～

🍜終於、衷魚

📌地址： 242新北市新莊區建興街91號

⏰營業時間：

星期三~六 11:30–14:00｜17:30–21:00

星期日~二 休息

☑服務項目：內用服務、不開放預約、現場候位、現金結帳

☑無料味噌湯、飯｜用餐時間限制70分鐘

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

新址延續了復古風格，老舊門窗搭配日式燈籠裝飾，營造出濃濃的懷舊氛圍。

新空間也更寬敞，可以容納更多客人一起用餐，整體環境更舒適。

座位區的安排很多元，有吧檯、一般餐桌，還有帶點日式風情的小和式座位區，無論是情侶、朋友或家庭聚餐都很適合！

這裡是採用 QR Code 點餐的方式，點好餐後可以先到一旁自取味噌湯和開水(無料供應)。

和老闆娘聊了一下才知道，原來他們已經搬來建興街這邊2年多了！我們竟然現在才知道，真是...(笑)

一開始～老闆娘貼心招待了▲蘿蔔醃漬，清脆爽口，很適合開胃。

我們接著點了她推薦的▲X.O醬蛤蜊茶碗蒸，茶碗蒸綿滑細緻，X.O醬的香氣融合得剛剛好，裡頭的蛤蠣份量也毫不手軟，鮮味十足～

難怪老闆娘說這道是她的私房推薦，好吃！

沒過多久，新鮮又好吃的日式料理就陸續上桌囉～

這次我們點了：🍗 唐揚炸雞丼（招牌）｜🐟 衷魚心丼2.0（新品）｜🦈 一鰭鰻鰻丼（招牌）｜🍣 衷魚心丼（招牌），將這幾碗放在一起擺盤，畫面真的超澎湃！

色香味俱全，每一碗都讓人食指大動，還沒開吃就先被療癒了視覺！

愛吃鰻魚飯的人有口福了！

這碗🦈 一鰭鰻鰻丼（招牌）一次就能吃到3種不同口感，有蒲燒鰻、星鰻、鰭邊肉，簡直是鰻魚控的天堂！

再搭配綿密的玉子燒，整碗層次感滿滿。

鰻魚經過炙燒後香氣四溢，淋上特製醬汁後更是畫龍點睛，讓整體風味更上一層樓，真的好吃到會忍不住點頭的那種！

🍗 唐揚炸雞丼（招牌），這碗炸雞丼真的讓人一口接一口！

外皮炸得金黃酥脆，咬下去還會聽到卡滋聲，裡頭的雞肉則保留鮮嫩多汁，完全不乾柴。

上頭灑了海苔絲和海苔粉作點綴，增添了層次的鹹香風味。

搭配特製沾醬一起享用，更是讓整碗的味道更上一層樓，簡單卻超滿足！

🍣 衷魚心丼（招牌），一樣是超吸睛的綜合海鮮丼飯，這次還用上鮮紅喜氣的盒子裝盛，視覺上就先加分！

紅色的外盒托出海鮮們的鮮美色澤，整碗看起來層次分明、質感滿滿。

內容物也是一樣澎湃到不行：🦐 天使紅蝦、🦪 干貝、🐟 星鰻、鮭魚、稻香鰹魚、青干、🐣 鮭魚卵…

每一樣都新鮮得沒話說，入口就是大海的味道，無論是海鮮控還是第一次嚐試生食的朋友，這碗絕對是值得一試的，CP值高的選擇！

這次我點的是店家的🐟 衷魚心丼2.0（新品），只能說內容物誇張到爆炸！

整體擺盤超級精緻華麗，每一樣都像藝術品一樣躺在碗裡，賞心悅目到不忍開吃。

可以先吃原味，也可以搭配芥末或蔥花提味，多種層次一次滿足。

重點是：生蠔超新鮮，一入口海味爆開！還有磯煮鮑魚、干貝、海膽，每一口彷彿像是大海裡游泳啊！

這碗還有🐟 鮭魚、鮪魚、星鰻、🦐 天使紅蝦、鮭魚卵、🦀 松葉蟹腳...這些根本就是在辦一場海味盛宴，讓挑嘴的饕客都無話可說。

美食本身不邪惡，邪惡的是那些製作美食的師傅們，太壞了啦～

沒辦法，只好用我的胃來制裁他們了...（笑）

謝謝鵝子的請客，真是讓您破費了！

今天再訪新莊的終於、衷魚，享受一頓新鮮滿滿的日式海鮮丼飯～

這裡的食材依舊讓人安心，新鮮程度無可挑剔，每一道料理都能感受到店家的用心，吃得飽足又滿足，心情也跟著幸福起來。

期待下次有緣再見，再來一場味蕾的美好相遇！